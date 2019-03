SVJETSKI POZNATI HRVATSKI BREND U VELIKOJ OPASNOSTI, STRUČNJACI BIJESNI: ‘To vam je to. Sami sebe smo zasrali’

Otkazano je ovogodišnje izdanje Dana malostonske kamenice

Preventivno je otkazano ovogodišnje izdanje Dana malostonske kamenice na rivi u Malom Stonu uz blagdan svetog Josipa, koje se trebalo održati 16. ožujka, piše Slobodna Dalmacija. To se dogodilo nakon što je nalaz Veterinarske inspekcije utvrdio prisutnost norovirusa u tri od ukupno pet kontrolnih točaka u uzgajalištima školjaka na Pelješcu.

“Na dijelu akvatorija Malostonskog zaljeva, oko 30 posto, redovnim uzimanjem uzoraka kvalitete morske vode i školjkaša, utvrđena je prisutnost norovirusa. Imajući na umu eventualne zdravstvene tegobe koje bi mogle nastati konzumacijom termički neobrađenih školjaka, donesena je zajednička odluka organizatora da se dio manifestacije otkazuje”, poručili su organizatori.

Načelnik Stona, Vedran Antunica, potvrdio je da je otkazana ova manifestacija, ali je rekao da će restorani taj dan prodavati i posluživati kamenice.

Kako je došlo do zaraze?

Moguće je da je do djelomične zaraze malostonske kamenice došlo zbog neriješene fekalne odvodnje, smatra Vlado Onofri, viši znanstveni savjetnik u Institutu za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku.

“Neum je sredio kanalizaciju još 1984. godine. U to doba je BiH potrošila pet milijuna dolara na taj projekt. Hrvatska je bila obvezna priključiti se na kanalizacijski sustav, nije napravila ništa i to je osnovni problem. Prošle godine je uređen kanalizacijski sustav u Malom Stonu, a je li sve spojeno na taj glavni sustav, nisam siguran.

U svim kućama su septičke jame, što možda nije bio problem kad je bilo nekoliko obiteljskih kuća, no danas su tu apartmani, puno ljudi. Septičke jame taj pritisak ne mogu izdržati i to negdje mora izići vani. To vam je to. Mi smo sami sebe zasrali. To je, naravno, uzrok, fekalije, sve je to s kopna”, rekao je za Slobodnu Dalmaciju Onofri dodavši da će situacija biti još gora kad se na lokaciji Lučino razdolje izgradi županijski Centar za gospodarenje otpadom.

Bakterijska bomba

“Morate znati da jedna bakterija u moru znači da je koncentracija u školjci 20 puta veća. To su bakterijske bombe, vrlo ozbiljna stvar… Ako je sada ovo u proljeće, što će biti ovo ljeto? Uvozit ćemo one ispurificirane kamenice francuske, ne znam koje, možda japanske. Upropaštavamo svjetski brend koji imamo u Hrvatskoj, županiji, Dubrovniku, u Stonu”, poručio je Onofri.