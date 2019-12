SVJETSKI POZNATI FIZIČAR KOD STANKOVIĆA OBJASNIO KLJUČNI PROBLEM ŠKOLSTVA: No, sve je počelo neobičnim performansom…

‘Potencijal naše zemlje je ogroman, a mi sebi zbog kompetitivnosti uništimo hrpu ljudi’, upozorava

Aleksandar Stanković je u Nedjeljom u 2 ugostio dr.sc. Sašu Cecija, poznatog fizičara s Instituta Ruđer Bošković. Emisija je počela prilično neobičnim performansom – Stanković je noktima je strugao po školskoj ploči. Potom je upitao gosta da pojasni gledateljima zašto se od toga ježimo.

‘To su zvukovi uplašenog djeteta’

“Ono što se događa jest da nokti lagano zapinju i otpuštaju se, to se periodički događa. Ono što se događa u okolini jest da se zrak lagano gurne, potom se stisne, pa se širi. Slično kao valovi na vodi. Događa se rezonancija u našem uhu, poput rupe u klarinetu, tu se pojavljuje rezonancija od 2 do 3 tisuće Hz. To su tonovi koji se pojačavaju. To su zvukovi koje ispušta dijete odnosno odrasla osoba koja se nečega uplašila. To su otprilike te frekvencije od čega imamo taj osjećaj, koji praktično osjećamo u trbuhu“ pojasnio je dr. sc. Ceci.

‘Sada zvučim kao političar’

No ubrzo su prešli na aktualnije teme vezane uz školstvo – nazire li se kraj školstvu.

“Nadam se da ne. Iskreno se nadam da će u pregovorima doći do napretka. Ovo što već traje 15 dana jest posljedica toga da se odbijalo pregovarati”, rekao je, odmah se našalivši : ‘Sada zvučim kao političar…’ No, pojasnio je kako se nada da premijer Plenković ne primjenjuje “taktiku iscrpljivanja” prosvjetara jer mu to ne može u ovom trenutku koristiti.

“Sada se mora razgovarati. Naime, ankete pokazuju da otprilike 2/3 ljudi i dalje podržava štrajk te prosvjetare. Premijer Plenković nudi povećanje od 11 posto, no to nije ono što su nastavnici tražili. Oni traže da se nešto ujednači, to je priča o koeficijentima, a ovo je priča o osnovici”, sumira Ceci.

Smatra da je ključan problem zbog kojeg prosvjetari ne prihvaćaju obećanja o naknadnom povećanju koeficjenata taj što prosvjetni radnici nemaju povjerenja u Vladu.

“Vlada ne želi pregovarati oko koeficijenata, sindikati se ne žele cjenkati. Sindikati su uspjeli pokazati da su već nekoliko puta ranije pregovaralo oko koeficijenata. Sindikati žele da kada će se idući puta dizati ili spuštati koeficijenti, da to bude jednako za sve. Oni se žele izjednačiti s drugima”, upozorava Ceci.

Aleksandar Stanković pitao je gosta ne bi li ljudi trebali imati plaću ovisno o zaslugama, da oni koji puno i dobro rade, imaju više. Ceci je skrenuo pozornost na drugi problem koji dovodi do negativne selekcije kadrova u obrazovanju.

‘Taletnirani ljudi ne odlaze u nastavna zvanja’

“Želimo težiti izvrsnosti, ali je pitanje kako se postiže izvrsnost. Mora se maksimalno iskoristiti potencijal ove zemlje. Mi imamo talentirane ljude koji ne odlaze u nastavna zvanja. Zašto? Zato što je loša situacija u školstvu”, dodaje Ceci ističući da se ljudi ne javljaju na natječaje za profesore informatike, fizike ili matematike. Nema ih niti na fakultetima.

Saša Ceci dodaje da na Ruđeru pokušavaju povezati ljude s tvrtkama, u cilju jačanja gospodarstva.

“Ključna je stvar da otvaramo prostor za razgovor. Želimo da tvrtke dobiju što bolje ljude”, dodaje ističući da je u Hrvatskoj veliki problem, problem nesuradnje među ljudima.

“Potencijal naše zemlje je ogroman, a mi sebi zbog kompetitivnosti uništimo hrpu ljudi koji imaju mogućnost da naprave nešto kvalitetno. Kada imaš sustav koji je problematičan u svakom segmentu, kako možemo znati da su najbolji oni koji su dobili. Sami sebe dovodimo u glupu situaciju, gdje nismo uopće blizu nekog optimuma”, zaključuje.