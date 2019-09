SVJETSKI DAN PREVENCIJE SAMOUBOJSTAVA: U Hrvatskoj svake godine 11 suicida na 100 tisuća stanovnika

Najviše samoubojstava izvrši se vješanjem, trovanjem pesticidima i vatrenim oružjem

U Hrvatskoj se godišnje izvrši jedanaest samoubojstava na 100 tisuća stanovnika, pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) po kojima broj samoubojstava u svijetu proteklih godina pada, no i dalje zabrinjava da si jedna osoba oduzme život svakih 40 sekundi. Svake se godine ubije oko 800 tisuća ljudi, i iako je taj podatak alarmantan, stopa samoubojstava po glavi stanovnika pada, objavio je u WHO u ponedjeljak, dan uoči Svjetskog dana prevencije samoubojstava.

Globalna stopa pala je za 9,8 posto i iznosi 10,5 na 100 tisuća stanovnika, navodi WHO u izvješću koje pokriva razdoblje od 2000. do 2016. godine.

Suicid je drugi vodeći uzrok smrti mladih

Najveći pad je na zapadnom Pacifiku (19,6 posto) i Jugoistočnoj Aziji (4,2 posto). Jedino područje koje bilježi rast su Sjeverna i Južna Amerika, što se može objasniti velikom dostupnošću vatrenog oružja. Većina samoubojstava, čak 79 posto, događa se u siromašnijim državama, no one bogate bilježe najveće stope, 11,5 samoubojstava na 100 tisuća stanovnika. Država s najvećim brojem samoubojstava po stanovniku je Gvajana s 30,2, a slijede je Rusija, Litva , Lesoto, Uganda, Šri Lanka, Južna Koreja, Indija i Japan.

Hrvatska je po posljednjim dostupnim podacima iz 2016. zabilježila 11,5 samoubojstava na 100 tisuća stanovnika, pokazuje podaci WHO-a. Najviše samoubojstava izvrši se vješanjem, trovanjem pesticidima i vatrenim oružjem.

Oduzimanje života je drugi vodeći uzrok smrti mladih između 15 i 29 godina, nakon prometnih nesreća, istaknuo je WHO.

U HRVATSKOJ JE DEPRESIVNO 13 POSTO SREDNJOŠKOLACA: ‘Imaju potrebu sami sebi nanositi bol. To nas najviše brine…’

‘Samoubojstva se mogu spriječiti’

Padu globalne stope djelomično je pridonijela činjenica da sve više zemalja ima nacionalnu strategiju za prevenciju samoubojstava, kažu u u agenciji Ujedinjenih naroda sa sjedištem u Ženevi. Taj dokument trenutno ima samo 38 država.

“Svaka smrt je tragedija za obitelj, prijatelje i kolege. No, samoubojstva se mogu spriječiti”, priopćio je generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Koraci koji su se pokazali djelotvorni su educiranje medija o odgovornom izvještavanju o samoubojstvima te pomaganje mladima da se nose sa stresom i pomoć rizičnim skupinama te ograničavanje pristupa pesticidima. WHO je objavio kako je zabrana pesticida u Šri Lanki smanjila broj samoubojstava za 70 posto između 1995. i 2015. godine. U Južnoj Koreji je slična mjera prepolovila broj samoubojstava između 2011. i 2013. godine.

20 NAJGROZNIJIH SAMOUBOJSTAVA Sami sebi odrubili glave, zabijali cavle u lubanje, skakali u vruce zeljezo, pivo, ocat…