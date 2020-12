‘SVJESNO SU LAGALI DA STROŽE MJERE NE DONOSE REZULTATE’; Čačić prozvao najodgovornije u državi: ‘Za to se snosi odgovornost!’

Nitko ne treba ni sanjati da će se mjere ublažiti 21. prosinca, nemojmo si lagati. I još uvijek čekam hodogram pooštravanja mjera, a tek onda možemo govoriti o ublažavanju, a to neće biti prije mjesec dana, smatra varaždinski župan

“Građanima Varaždinske županije potpuno je jasno da su nas držali u ovakvoj ugrozi jer su mjere odbijali prihvatiti nekoliko tjedana. Svi koji su govorili, a takvih je bilo, nažalost, i među onima koji su najodgovorniji u zemlji, da mjere ne daju rezultate siguran sam da nisu tako glupi i da su svjesno lagali. Za to se snosi odgovornost”, rekao je Radimir Čačić, župan Varaždinske županije, na konferenciji za novinare.

Čačić je dodao da sve mjere daju rezultate te da je samo pitanje zaravnavaju li krivulju ili dovode do njezina pada, prenosi Dnevnik.hr.

“Vidjeli ste da smo dovedeni u horizontalu i da dovode do laganog pada za samo 14 dana. Hrvatska će imati slične rezultate”, kaže Čačić te dodaje da će, nažalost, još neko vrijeme rasti krivulja preminulih.

ZAGREBAČKE SREDNJE ŠKOLE PRELAZE NA ONLINE NASTAVU! Lovrić: ‘Nije zbog rezultata testiranja, već zbog nečeg drugog’

Obratio se i članovima Nacionalnog stožera.

“Zaista im predlažem da ponovno ne žmirimo. Najmanje što moramo uvesti, i to istog trena, jest online nastava za srednje škole i za više razrede osnovnih škola. To je donja granica mjera koje moramo uvesti”, rekao je Čačić. Uvjeren je da 21. prosinca, kada ističu postojeće mjere, neće doći do njihova ublažavanja.

“Nitko ne treba ni sanjati da će se mjere ublažiti 21. prosinca, nemojmo si lagati. I još uvijek čekam hodogram pooštravanja mjera, a tek onda možemo govoriti o ublažavanju, a to neće biti prije mjesec dana”, kaže Čačić.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.