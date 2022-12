Zrakoplov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, dvosjed MIG-21, srušio se tijekom obučne aktivnosti u utorak popodne. U MiG-u su bili pukovnik Zvonimir Milatović i bojnik Ivan Lukan koji su se uspješno katapultirali iz aviona netom prije pada. MiG-21 pao je nedaleko od Voćina, a mještani su vidjeli pad letjelice, pa čak i sudjelovali u spašavanju pilota.

'Često prolaze, čudan mi je bio njegov put'

"Puno puta vidim kada prolaze i čudan mi je bio taj njegov put. Jako nisko je letio i odjedanput je krenuo prema zapadu. Čuo se dublji udarac. Kad avion probije zvučni zid, uvijek se poslije toga čuje zvuk aviona koji odlazi. Ali ovo mi je bilo čudno. Zašto udarac pa ništa? Ubrzo nakon toga stigao sam kući i odmah sam čuo vatrogasne sirene i zatim čuo vijest da je pao MIG-21. Sretan sam i sretni su svi Voćinćani da su se piloti spasili", ispričao je Jozo Janković za 24sata.

"Dobro su i brzo reagirali. Srećom, brzo su ih našli jer da nisu u tom trenutku, poslije bi bilo jako teško. Spustila se velika magla kasnije" dodao je Janković.

'Bio sam u birtiji i čuo prasak'

Jedan pilot sam je izašao iz šume i došetao do sela, dok je drugog locirao vojni helikopter, a pronašao ga je jedan od mještana. Riječ je o Miki Matiću koji je sam došao do pilota.

"Bio sam u birtiji i čuo sam prasak. Kao da se nešto srušilo. Izašao sam i prolaznici su rekli da je pao avion. Ušao sam u auto, vozio sam dok je bilo ceste, a onda sam ostavio auto i išao kroz šikaru. Odmah je došao i vojni helikopter. Signalizirao je, a ja sam pratio helikopter jer znam, budući da sam bio u vojsci, da helikopter mora locirati pilota. Kad sam išao uz brdo, počeo je kružiti, sigurno je i mene primijetio. Kad sam došao do cilja, helikopter je stajao u mjestu. I onda sam došao do pilota. Čovjek je bio živ, u svjesnom stanju. Nisam razgovarao s njim, samo sam rekao da ga ne pomiču dok ne dođe sanitet. Policija me poslije pitala znam li izaći na asfalt pa sam ih izveo iz šume", rekao je Mika Matić za Večernji.