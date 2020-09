SVJEDOK IZ AFERE SMS TVRDI: ‘Franjo Varga mi je jednom rekao da će srušiti Vladu i Tomislava Karamarka vratiti na vlast’

‘Jednom mi je Varga rekao da ima neke poruke Martine Dalić, vezane za aferu Agrokor, i da će ‘pasti Vlada’, da će srušiti Vladu i Tomislava Karamarka vratiti na vlast’

U nastavku suđenje u aferi SMS, optuženi Franjo Varga i Blaž Curić stigli su na Županijski sud u Osijeku. U pratnji policije došao je i bivši načelnik PU osječko-baranjske Darinko Mikulić, koji danas treba svjedočiti, nakon što se jučer nije pojavio pa je određeno privođenje na sud, javlja Večernji list. Prvi je svjedočio sportski djelatnik Bruno Hotko, koji je u inkriminirano doba 2017. i 2018. bio direktor hotela u GNK Dinamo.

Nije više na tom radnom mjestu, dao je otkaz. Bio je, kako je sam rekao, “potrčko”, odnosno veza između Varge i Zdravka Mamića. Rekao je, između ostalog, da mu nije u potpunosti bilo jasno što je to točno Varga radio za Mamića. “Zdravko Mamić me poslao kod gospodina Varge da nešto preuzmem i tako je počela suradnja s njim. Komunikacija se odnosila na, ne znam kako bih to opisao, ‘odi tamo, odnesi mu to, uzmi od njega ako ima što i donesi mi’. Dakle, da odem u Belišće, odnesem njemu novac ili neke stvari, i ako ima, da uzmem stick. Bilo je tu sedam ili osam mobitela, dva ili tri televizora, sprave za vježbanje, laptop, dva stolna računala, jacuzzi, automobil Golf 3, novci, svašta…”, rekao je Bruno Hotko.

Kaže da je nabavljao sve to u dućanima u Zagrebu. “Činio sam to temeljem naloga Zdravka Mamića. Nisam sam odlučivao što ću kupiti, Varga mi je govorio što mu treba, slao mi je čak i fotografije. Nije objašnjavao za što mu to treba. Plaćali smo novcem Dinama. Nosio sam i Play Station, traku za trčanje, šator…”, nastavio je te dodao kako automobil nije kupljen novcem Dinama. Što se tiče Curića, o njemu mu, ustvrdio je, nitko nije govorio, niti ga je ikada vidio, a nije za njega ni čuo.

Varga mu rekao da prisluškuje za Mamića

Svjedok Ivica Rebrina rekao je kako od 2017. poznaje Vargu i da ga je zaposlio 2018. godine u svojoj tvrtki. “Varga mi je rekao kako prisluškuje određene osobe za Zdravka Mamića, da ima opremu za praćenje komunikacije. Spominjao mi je i Ivicu Todorića, da će biti zaposlen kod njega. Pretpostavljao sam da će nešto slično raditi i za njega. Ali sve skupa mi se činilo nemogućom misijom, sve što je pričao, smatrao sam izmišljotinom”.

“Jednom mi je Varga rekao da ima neke poruke Martine Dalić, vezane za aferu Agrokor, i da će ‘pasti Vlada’, da će srušiti Vladu i Tomislava Karamarka vratiti na vlast. Rekao sam mu da mene ostavi i da nikome to ne priča jer to nisu stvari za priču”, rekao je Rebrina u istrazi, i ponovio danas na sudu.

Svjedoci Darinko Mikulić, bivši načelnik PU osječko-baranjske, i njegova supruga Anka na sud su privedeni. Ona je rekla da ne poznaje ni Vargu, ni Curića, a Mamića zna iz novina i sreli su se jednom prije 15-ak godina, pozdravio je nekoga s kim je sjedila za stolom u restoranu dok je Mikulić rekao da mu je Curić prijatelj, da ga poznaje iz rata i da je pošten čovjek. “U Specijalnoj policiji nije mogao biti nitko tko je loš čovjek. Pošten je, žao mi je što je tu, i ako mu ikako mogu financijski pomoći, tu sam”, dodao je.

