SVJEDOČIO PROLAZNIK KOJI JE POMOGAO KRISTINI NAKON ŠTO JU JE NAPAO KOMŠIĆ: ‘Izašla je iz razbijenog auta, bila je u šoku…’

Davidu Komšiću i njegovim prijateljima koji su napali njegovu bivšu djevojku Kristinu Krupljan, nastavljeno je suđenje u Zagrebu

U Zagrebu je nastavljeno suđenje Davidu Komšiću (20) i njegovim prijateljima Arjanu (23), Armendu Rexhepiju (23) te Filipu Filipoviću (23) zbog toga što su svojim vozilom presreli Kristinu Krupljan, koja je bila u turbulentnoj vezi s Komšićem, te joj u napadu bijesa uništili automobil i ukrali mobitel. Kako piše Jutarnji list, incident se dogodio tri mjeseca prije nego što ju je Komšić brutalno ubio.

Nakon napada i demoliranja automobila 27. studenog 2016. godine, Kristini je prvi pritekao u pomoć prolaznik Jakov B. B. koji se oko 5:40 sati s prijateljima pješice vraćao kući po Bukovačkoj ulici. Jakov je ispričao kako im je u susret dolazila Kristina s automobilom koji je imao uključena sva četiri žmigavca te je zatražila pomoć.

“Iz njega je izašla mlada djevojka sva u šoku. Bila je uznemirena i tražila je da pozovemo pomoć. Auto je imao razbijeno stražnje vjetrobransko staklo. Zvao sam policiju. Ona je jedva govorila, neartikulirano. Uspio sam shvatiti da joj se nešto dogodilo, da joj je netko razbio auto i uzeo mobitel. Ne sjećam se da li je imala ikakve vidljive ozljede. Dosta je vremena prošlo”, posvjedočio je Jakov. Nakon toga, 22. veljače prošle godine Kristina je dala svoj iskaz vezano za incident Državnom odvjetništvu. Tog dana navečer, ispred njezine zgrade na Volovčici, Komšić ju je ubio u automobilu.

Otišle su van u Bunga Bunga klub kod Cibone

Kristinina prijateljica Anamarija P. prisjetila se večeri kada se dogodio Komšićev prvi napad s prijateljima. Večer su provele u Bunga Bunga klubu kod Cibone, gdje su došle taksijem. Ispričala je kako nitko od okrivljenika nije bio s njima i da su ostale do 3 ili 4 sata ujutro te krenule kući. “Sjele smo u taksi i otišle do Kozari Boka gdje je Kristina ostavila svoj auto. Obje smo otišle svaka svojoj kući. Nakon toga se s njom više nisam čula sve dok me nije nazvala i rekla da je izašla iz bolnice i da je puna rana jer da su je David i dečki, čijih se imena ne sjećam, slupali auto”, rekla je Anamarija.

U svom iskazu tužiteljstvu, prije smrti, Kristina je rekla da je Davida i trojicu njegovih prijatelja srela na izlasku iz noćnog kluba, kada ju je David tražio da razgovarao. Pritom ju je vukao za ruku i prigovarao joj kako se obukla. Zbog toga je potražila pomoć redara, rekavši da je maltretira, te je taksijem otišla po svoju Opel Astru.

Napad i demoliranje automobila

“David je naglo izašao iz Mercedesa i uzrujano prišao mom autu. Ja sam se zaključala i malo otvorila prozor kako bi mogli razgovarati. Derao se: ‘Zašto nas pratiš?’ i vikao da nema on što sa mnom razgovarati. Govorio mi je: ‘Makni se kur…..!’ pritom pokušavajući ući u moj auto. Zatim je nogom udario u vanjski retrovizor koji je pao i razbio se.

Razbio je i staklo na prednjim lijevim vratima, a komadići stakla su mi razrezali šake. Kroz razbijeni prozor primio me za kosu i udario mi glavom o upravljač. Sjedila sam i plakala, a netko je pitao: ‘Što ćemo sad s njom?’ pa su počeli gurati unazad moj auto – prisjetila se još Kristina koja je pokušavala ubaciti auto u brzinu da pobjegne, ali nije uspjela jer je tek bila položila vozački.”, ispričala je tada Kristina.

Automobil je potom udario u kamenu ogradu dvorišta, zbog čega se razbilo stražnje vjetrobransko staklo i stražnji dio auta. Kristina je tada pokušala svojim Samsungom Galaxy S7 pozovati policiju, međutim Arjan ju je počupao za kosu i istrgnuo mobitel iz ruke. Nakon toga, Komšić se s prijateljima u Mercedesu odvezao prema centru. Mobitel je procijenjen na 6500 kuna, a osiguranje štete na vozilu procijenjeno je na 40.000 kuna, piše Jutarnji list.