SVJEDOČIO KRUNSKI SVJEDOK NA SUĐENJU GLAVAŠU: U dobi od 16 godina ubio Srbina, ispričao je što mu je Glavaš govorio

Danas je počelo ponovljeno suđenje Branimiru Glavašu i ostalima optuženima za ratni zločin u Osijeku 1991. u slučajevima ‘garaža’ i ‘selotejp’

Uoči svjedočenja bivšeg krunskog svjedoka Krunoslava Fehira optuženi Branimir Glavaš protiv njega je podnio kaznenu prijavu zbog ubojstva Čedomira Vučkovića u osječkoj garaži ratne 1991., doznaje se na zagrebačkom Županijskom sudu.

Vučkovića je u kolovozu 1991. ubio tada 16-godišnji Fehir, pripadnik “Branimirove osječke bojne” ili “zaštitne čete”, koji je naknadno dobio status zaštićenog svjedoka, a u ranijim je suđenjima teretio Glavaša. Glavaš i njegovi suoptuženici već su bili osuđeni na temelju Fehirova iskaza, ali je pravomoćnu presudu ukinuo Ustavni sud. Glavaš je do ukidanja odležao većinu kazne po zatvorima u BiH.

POČELO PONOVNO SUĐENJE ZA RATNI ZLOČIN U OSIJEKU: Glavaš i suoptuženi opet odbacuju optužbe za ‘selotejp’ i ‘garažu’

GLAVAŠEVA OBRANA NAJAVILA VELIKI PREOKRET, ON PORUČUJE: ‘Hrvatsko pravosuđe je dno dna’

Glavaš ga kazneno prijavio

O prošlotjednom podnošenju kaznene prijave protiv Fehira, Glavaševi odvjetnici su u ponedjeljak izvijestili sudsko vijeće zagrebačkog Županijskog suda pod predsjedanjem sutkinje Tanje Pavelin.

Suđenje je nastavljeno čitanjem optužnice nakon čega su se Glavaš i njegovi suoptuženici izjasnili nevinima. Glavaš i njegovi suoptuženici od početka odbacuju optužbe za zlostavljanja, mučenja i ubojstva osječkih Srba u slučajevima “garaža” i “selotejp”.

Svjedočeći na ponovljenom suđenju Branimiru Glavašu i njegovim suoptuženicima u slučaju ‘garaža’ i ‘selotejp’ Krunoslav Fehir u ponedjeljak je na zagrebačkom Županijskom sudu ustvrdio da je, nakon što je pucao u Čedomira Vučkovića, do njega stigao Glavaš koji je rekao da treba likvidirati i drugog zarobljenika jer je vidio što se događa.

“Oko 21 sat sam s Brekalom ušao u garažu i tada sam prvi put vidio akumulator. Brekalo je nosio posudicu i u nju je izlio neku tekućinu koju je dao Vučkoviću da pije. Kasnije sam čuo da je to kiselina. Brekalo je izletio iz garaže i mene gotovo izgurao. On je otišao u sekretarijat, a ja sam ostao pred garažom. Malo kasnije čuo sam neke udarce i vrata garaže su se otvorila. Vučković je izašao i krenuo prema meni. Vikao sam mu da stane. A onda sam zapucao i ispalio više hitaca i on je pao”, ispričao je Fehir.

Glavaš naredio likvidaciju zarobljenika

Prema Fehirovim riječima, nakon toga se čula vika, a Glavaš je vikao da se pogase svjetla. Više ljudi, a među njima i Glavaš došli su do Fehira i pitali što se dogodilo. Glavaša je zanimalo što se dogodilo i što je drugi zarobljenik vidio.

‘Malo kasnije začuo sam udarce po vratima garaže i vidio Vučkovića kako pogrbljen izlazi iz garaže. Rekao sam mu da stane, a potom sam ispalio nekoliko hitaca te je Vučković pao. Pucao sam jer mi je Brekalo kazao da je riječ o teroristu, a ja sam imao zadaću zaštiti objekt”, ispričao je Fehir kazavši da je Glavaša zanimalo što se dogodilo i je li što drugi zarobljenik vidio.

”Drugi zarobljenik se nalazio u garaži i nije se micao. Glavaš je potom naredio da se pogase sva svjetla u zgradi Sekretarijata za obranu te da zarobljenika treba likvidirati jer je vidio što se dogodilo. Kasnije sam čuo od Branka Zakaljija da su Petkovića stavili u hladnjaču te se unutar postrojbe govorilo kako je završio kao Vučković”, izjavio je Fehir na ponovljenom suđenju.

Svjedok je kazao da je nakon toga do zgrade Sekretarijata stigao njegov otac Josip Fehir koji mu je oduzeo pušku i rekao mu što treba reći kada dođe istražni sudac i započne policijski očevid.

Glavaš je upitao Fehira je li bio pod pritiskom oko iskaza zbog svoje seksualne orijentacije, ali je sutkinja Tanja Pavelin to pitanje zabranila.

Obrana tvrdi da je iskaz nezakonit

Glavaševi branitelji, odvjetnici Dražen Matijević i Veljko Miljević, uputili su primjedbe na istinitost Fehirovog iskaza u cijelosti. Uz to, Glavaševa obrana smatra da se i optužnica temelji na nezakonitim dokazima, među kojima je i Fehirov iskaz te su zatražili da se on ispita tijekom rekonstrukcije. Obrana je, uz to, stava kako je Fehir izgubio status krunskog svjedoka, čime je vraćen u status osumnjičenika pa je samim time njegov status svjedoka neriješen.

Matijević je nakon održanog ročišta izjavio da zna kako se zove čovjek koji je ubio Vučkovića s dva hica te kako se Fehir uopće nije nalazio na mjestu inkrimiranog događaja. ”Fehir tvrdi da je ispalio pet do šest hitaca u Vučkovića no da bi ispalili hitac iz ‘winchesterke’ tu pušku treba repetirati nakon svakog ispaljenog hica”, dodao je Glavašev branitelj.

Glavaš: ‘Zna se tko je nalijevao’

Nakon ročišta Glavaš je izjavio da u sudsko-medicinskom nalazu ”jasno i glasno piše da je u pokojnog Vučkovića naliveno decilitar i pol do dva decilitra koncentrirane kiseline” te kako je ”nemoguće da je Vučković kiselinu sam popio, već je on bio nalijevan”.

”Fehir tvrdi da je su kod garaže bili samo on i Brekalo, a ja odgovorno tvrdim da to nisu mogli učiniti njih dvojica, već je bila prisutna još jedna, treća osoba. Zna se tko je nalijevao”, izjavio je Glavaš.

Peripetije oko suđenja

Novo suđenje u slučajevima ‘garaža’ i ‘selotejp’ zakazano je nakon što je Vrhovni sud u siječnju ukinuo odluku izvanraspravnog vijeća zagrebačkoga Županijskog suda iz ožujka 2018. prema kojoj je ponovljeno suđenje Glavašu trebalo biti odvojeno od postupka ostalim suoptuženicima.

Nakon što je Državno odvjetništvo podnijelo zahtjev za zaštitu zakonitosti, Vrhovni sud je ukinuo rješenje izvanraspravnog sudskog vijeća kojim je predsjedao Ivan Turudić, uvaživši većinu argumenata DORH-a pa je zagrebački Županijski sud morao nastaviti s jedinstvenim suđenjem.

BRANIMIR GLAVAŠ: ‘Vrhovni sud izvor svega zla u hrvatskom pravosuđu. Ja sam žrtva ping ponga’