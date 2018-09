SVJEDOČILA ŽELJKA MARKIĆ: ‘Mi uopće nismo imali novaca za najam štandova, nije bilo riječi ni o kakvim iznosima’

Nakon što su na zagrebačkom Županijskom sudu kazali kako se ne osjećaju krivima, te nakon što su preslušani tajno snimljeni razgovori, svjedočenjem Željke Markić nastavljeno je suđenje Milanu Bandiću, Ivici Lovriću i Zdenki Palac u aferi Štandovi.

Željka Markić prisjetila se kako je Grad Zagreb, ali i ostale gradove i općine tražila za pomoć u organizaciji prikupljanja potpisa za referendum za pravediji izborni sustav. Radilo se o sponzorstvu za tiskanje letaka i plakata, te besplatno korištenje štandova. Računala je i na gradske medije da se putem njih pozovu građani da se odazovu prikupljanju potpisa.

“Nakon sastanka s Bandićem o tome sam komunicirala s njegovim uredom. Svu dokumentaciju je inicijativa U ime obitelji predala USKOK-u.”, kazala je Markić.

Tek nakon što joj je postavljeno dodatno pitanje Željka Markić potvrdila je da je komunicirala i s Ivicom Lovrićem.

Ni o kakvim iznosima troškova, tvrdi, nije bilo riječi.

‘Ne sjećam se jesam li nakon tog sastanka više zvala gradonačelnika Bandića’, svjedočila je Željka Markić. Dodala je da je desetak dana nakon prikupljanja potpisa njezina Udruga zahvalila Bandiću, a nakon toga se USKOK uključio u ovaj slučaj.

Ipak, uvjerena je da je Bandić bio obaviješten o svemu što je dogovoreno s njegovim uredom.

‘Pregovarali smo neko vrijeme o vizualnom identitetu plakata, jer je Bandićev ured želio veći grb grada na plakatu, dok je referendumska inicijativa željela manji’, opisala je svjedokinja. Prema njezinim riječima Tržnice Zagreb su najprije udruzi ponudile najam štandova, nakon čega su se ponovno obratili gradu jer su računali da će to biti sponzorirano. ‘Mi uopće nismo imali novaca za najam štandova’, rekla je pojasnivši kako zato i nisu zatražili najam štandova. Da je udruga to napravila, onda bi to i platila.

‘Iz grada su nam javili i da postoji mogućnost snimanja radijskog spota, pa smo na to i pristali’, rekla je Željka Markić. Prema njezinim riječima U ime obitelji je sve račune dostavila Gradu Zagrebu. Bandić je tada već bio uhićen.

Od Sandre Švaljek, gradonačelnikove zamjenice, dobili smo odgovor da račune ne može platiti jer je najprije bilo dogovoreno pokroviteljstvo, a fakture su tek kasnije ispostavljene.

‘Mi smo tražili materijalnu potporu, ali nismo definirali kako će ona biti definirana. Kasnije sam doznala da je grad i u drugim slučajevima donosio odluku o pokroviteljstvu, a kasnije i financirao te inicijative’, rekla je Markić.

‘Izdvajanje naše inicijative U ime obitelji od strane USKOK-a…’, počela je Željka Markić, ali ju je sudac prekinuo. Bandićev odvjetnik ocijenio je da joj je trebao dopustiti cijeli odgovor, no sudac mu je uzvratio da se svjedoka nikada ne pita za mišljenje o procesu.