Do javnosti stižu iskazi koje su istražiteljima dali osumnjičeni te svjedoci u slučaju podmićivanja osječkih sudaca koje je, kako sam tvrdi, Zdravko Mamić izdašno financirao i darivao raznim poklonima. Jedan od osumnjičenih, osječki poduzetnik Drago Tadić, spreman je, kaže, USKOK-u dati vrijedne informacije ako zauzvrat dobije oprosnicu ili bude oslobođen kazne.

Tadić opet traži oprosnicu od USKOK-a

"Imam saznanja koja mogu potvrditi optužbu. Voljan sam ih iznijeti i surađivati s USKOK-om ako mi se odobri oprosnica ili oslobađanje od kazne", kazao je Tadić istražiteljima.

No, kako piše Večernji list, Tadić će teško dobiti oprosnicu jer mu je USKOK jednu već dao u slučaju HAC-Remorker, a tada je on na glavnoj raspravi ublažio iskaz koji je dao u istrazi.

Zdravko Mamić tvrdi da je dao 370.000 eura kako bi dobio oslobađajuću presudu na osječkom sudu za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama, da mu ne bi bila potvrđena optužnica za Dinamo 2 te da bi mu bila vraćena jamčevina od sedam milijuna kuna. No ništa se od toga nije dogodilo.

Šefica Dinama prepakiravala koverte s novcem za mito

Da je Mamić osječkim sucima davao novac, potvrdila je, piše Večernji list, i Vlatka Peras, predsjednica Uprave GNK Dinamo.

"Rekao mi je da ništa ne brinem jer je on to sve riješio sa svojim prijateljima. Znao mi je reći da je sve to posao, a jednom me je i pitao: "Misliš li ti da bi ja njima toliko bio na dispoziciji, vodio ih na putovanja i davao im novac, a da oni meni nisu nešto obećali?" Izričito mi je spominjao da je sve to dogovorio sa sucem Vekićem. Osim toga, osobno sam predala više kuverti Dragi Tadiću. U njima su bili novci, a te su mi kuverte davali Zdravko i Zoran Mamić… Ja sam ih prepakiravala u veću kuvertu, a to je bilo negdje u vrijeme izricanja nepravomoćne presude u Osijeku", kazala je Peras istražiteljima.

Navodno bi joj Mamić pod nekom šifrom kazao da je paket za Tadića, a ona bi ovoga tada kontaktirala i predavala mu paket s novcem ne znajući, kaže, za koga je bio namijenjen.

Sucu platio ljetovanje u Rovinju za 65.000 kuna?

"Zdravko Mamić je često odlazio u restoran Zelenjak, a jednom mi je prije odlaska predao određenu svotu novca da je spremim u kuvertu, što sam i napravila. Kada bi se vraćao s tih ručkova on je bio vidno dobro raspoložen te bi mi rekao da će optužnica biti obustavljena, a spominjao je i neovlaštenog tužitelja pa sam zaključila da je on išao na ručkove s Vekićem", kazala je Peras istražiteljima, kako piše Večernji list.

USKOK sumnja da je Mamić, među ostalim, sucu Vekiću platio troškove ljetovanja u hotelu Monte Mulini u Rovinju od 28. srpnja do 6. kolovoza 2017., o čemu je Peras također dala iskaz. Radilo se o ukupnom trošku od 65.609 kuna plaćenih gotovinom. Provjera bankovnih računa suca Vekića pokazala je da on nije podizao taj iznos. Peras je, kaže, na Mamićev zahtjev nazvala hotel i tražila da se napravi rezervacija za dvije sobe na ime Dinama te da će račun biti plaćen u gotovini. Na to je Mamić bio nezadovoljan jer novac nije unaprijed doznačen u hotel.

"Hodao je po uredu te je kazao: " Ne znam kako ću Vekiću dostaviti novac." Stoga sam zaključila da je rezervacija bila za Vekića", kazala je Peras istražiteljima.

'Braco, evo malo paprike da hrana bude bolja'

O mamićevom davanju mita svjedočio je i Robert Palić, koji mu je bio vozač od 2003. do 2018. godine.

"Jednom sam prigodom vozio Zdravka Mamića i Vekića. Bili smo pred hotelom u sklopu stadiona Maksimir. Mamić je tada rekao da ide do apartmana po lovu za suca. Kada se ubrzo vratio, nosio je vrećicu koju je sucu predao u vozilu. Kazao mi je da suca odvezem do grada", rekao je istražiteljima Palić, koji je ranije već optužen da je bio dio skupine koja je malverzacijama pri uvozu luksuznih automobila oštetila proračun za oko 6,5 milijuna kuna.

Da se Mamić u zagrebačkom restoranu Zelenjak sastajao sa sucem Vekićem kazalo je i nekoliko djelatnika tog restorana. On u svojim iskazima tvrde da su se Mamić i sudac Vekić sastajali u zasebnoj prostoriji te da je jednom prigodom Mamić u restoran na sastanak s Vekićem došao noseći vrećicu u ruci.

"Vrećicu je odložio u pokrajnoj prostoriji. Kasnije ju je uzeo i rekao mi: "Braco, evo malo paprike da hrana bude bolja." U našem žargonu, paprika je bila izraz koji smo koristili za novac", kazao je jedan od djelatnika restorana.