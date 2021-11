U Vukovaru je u vojnoj agresiji bivše Jugoslavenske vojske (JNA) i srpskih paravojnih postrojba poginulo, ubijeno ili nestalo 2717 osoba.

30 godina kasnije i dalje se svi sjećaju masakra 48 civila i 15 branitelja koji su mučeni i ubijani, mjesto opljačkano i devastirano. Jedan od njih je i Denis Gurlica koji je preživio pad Škabrnje. Tada je imao 15 godina.

"Kad je počelo granatiranje, oko sedam sati, prvi sam istrčao iz kuće i dotrčao do podruma pokojnog susjeda. Ostao sam u podrumu dok me nisu zarobili do 11 sati. Onda su nas izveli van, maltretirali i postavili nas na zid šupe, uz koji su nas htjeli streljati", ispričao je Gurlica svoje iskustvo u vijestima Nove TV.

'Nije mi u prirodi da mrzim'

U zadnjem trenu su ga izvukli. "Njih su pobili, a ja sam ostao živ. Vodili su me iza kuća, dovikivali grozote i doveli su me do četnika koji me htio zaklati. Stavio mi je nož pod vrat i u zadnjem trenutku, prije nego što je povukao, oficir JNA ga je gurnuo i tako mi spasio život", prisjetio se.

Rekao je kako su mu pomiješane emocije, ali da je ponosan zbog svojih mještana, kao i cijele Hrvatske. ''Ne mrzim nikoga, ja sam kršćanin. Nije mi u prirodi da mrzim'', rekao je Gurlica.

"Ja živim sa svojom boli i mukom koja će me pratiti do kraja života, ali svi ćemo jednom doći Bogu na istinu. On će suditi, ne ja."