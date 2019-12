SVINJSKA KUGA NA PRAGU HRVATSKE! ‘Posljedice su strašne, neke već osjećamo. To će nas dokrajčiti’; Cijena mesa je već skočila

Ministarstvo je naredilo nemilosrdni odstrel, svinjogojci se moraju pridržavati strogih pravila, a ako se nađe oboljela jedinka, ubijaju se sve svinje u krugu tri kilometra, no teško da će to biti dovoljno

Virus se prvo pojavio među afričkim bradavičastim divljim svinjama. Brzo se proširio velikim dijelom Azije, osobito snažno pogodio je Kinu i krenuo prema Europi. Preko Rusije i Kavkaza i svih baltičkih zemalja koje su redom pogođene, Poljske i Bugarske. Gdje god se pojavi, ostavlja pustoš i do sada su već stotine milijuna svinja uginule ili su eutanizirane.

Lovci prvi na liniji obrane

A sada je virus i pred hrvatskim vratima – svinjska gripa potvrđena je u Srbiji i Mađarskoj. Prvi na liniji obrane su lovci. Mjere ministarstva su rigorozne, populaciju divljih svinja mora se svesti na biološki minumum pa je ukinut lovostaj, dopuštena uporaba noćnih ciljnika, ukratko, potiče se ubijanje svih jedinki osim bređih ženki.

Također, od njih se očekuje i da prijave ako vide bilo kakvo neobično ponašanje.

‘Prije ćemo naći mrtvu nego čudnu svinju’

“Afrička svinjska kuga je virus koji vrlo brzo uzrokuje ugibanje divljih svinja tako da očekujemo da ćemo, ako se to, ne daj Bože, i kod nas pojavi, mi prije primijetiti uginule svinje nego što ćemo vidjeti razliku u ponašanju kod jedinki koje su u našem području”, objasnio je tajnik Lovačkog društva “Fazan iz Šestina” Boško Milešević za RTL.

Prije svakog odlaska u lov, i nakon njega lovci moraju prolaziti kroz dezinfekcijske barijere, a osim čizama moraju dezinficirati čak i gume od automobila.

Zvuči pretjerano, no čak ni te mjere ne znače da će Hrvatska ostati slobodna.

“Oboljele jedinke prije nego što uginu već prenose uzročnika, a nakon uginuća, primjerice u kostima, virus ostaje jako dugo prisutan i ponovno može uzrokovati bolest”, pojasnio je dr. sc. Dean Konjević s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

HRVATSKI FARMERI U PANICI ZBOG OPAKE SVINJSKE KUGE: Hoće li domaće meso postati luksuz za prosječnog Hrvata?

Nemilosrdna eutanazija

Posljedice su strašne. Ako se nađe jedna jedina oboljela jedinka, ubijaju se sve svinje u krugu od tri kilometra, a meso se uništava jer virus preživi čak i ako se meso smrzne. Zato i jedan jedini slučaj može dokrajčiti hrvatsko svinjogojstvo.

Vlado Ferbežar, jedan od najpoznatijih slavonskih proizvođača kulena i slanine od slavonskih crnih svinja, užasava se svinjske kuge. Jedna oboljela svinja, divlja ili domaća, tri kilometra od njegove farme mogla bi ga dokrajčiti.

“Znači da svega ovoga više neće biti jer ja više neću imati ovakvu sirovinu. Da bih to napravio i kad prođe karantena, i sve to s afričkom svinjskom kugom, trajalo bi pet, šest, sedam i više godina. Toliko vremena više neću imati, tako da ćemo vjerojatno morati sve ovo obustaviti i prestati to raditi”, rekao je Ferbežar. Poduzeo je sve mjere koje je ministarstvo propisalo, no pitanje je hoće li to biti dovoljno.

“Imao sam jednu ogradu, ali je novi propis donesen da se mora staviti i elektropastir kao dvostruka zaštita od divljih svinja jer su one te koje su donijele afričku kugu”, nastavio je Ferbežar.

A čak i ako se sve mjere savršeno provedu, i ova bolest neopasna za čovjeka, ali pogubna za svinje zaobiđe Hrvatsku, posljedice već osjećamo: cijena svinjetine u našim je mesnicama čak 23 posto veća nego u istom razdoblju lani.