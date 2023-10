Jednom Slavoncu sinoć su prekinuli svinjokolju u dvorištu, a sve što je on imao za reći je: "Sramota hrvatske države da je dozvolila seljaku hrvatskom iz Slavonije da ne može živjeti", prenosi Danas.hr. Njegova susjeda Anica Došen iz Ivankova otkrila je kako je "čovjek počeo klati, za sebe, skupio je društvo, a netko je prijavio policiji". Tada su stigli veterinari s policijom, a vlasnik nije dopustio postupanje bez naloga.

"Policija je dolazila, odlazila, veterinari, na kraju su navečer došli opet veterinari, došao je i kamion da pokupi to meso", istaknula je susjeda Anica. Iz PU vukovarsko-srijemske objasnili su da oni u ovom slučaju nisu postupali, nego samo bili u pratnji pri postupanju Uprave za veterinarstvo.

'Sram ih bilo'

U Retkovce su tijekom dana na traktorima stigli nezadovoljni svinjogojci s transparentima, emocijama u zraku i porukom: "Slavonijo trgni se".

"Zato smo se i okupili u ovolikom broju da bi dokazali da je ozbiljna situacija i da se ne može više ovako", objasnio je Ivan Peštalić iz Posavskih Podgajaca. Kolona s 50 traktora krenula je prema Vinkovcima u simbolično vrijeme - 5 do 12, a na putu kroz okolna mjesta skupili su potporu građana.

Kada su stigli do cilja - Vikovaca, pred tristotinjak prosvjednika Stožer za spas hrvatskog sela ponovio je svoje zahtjeve – prestanak eutanazije zdravih svinja, dopuštanje svinjokolje i prometa zdravih svinja i poništavanje kategorizacije svinjogojskih gospodarstava.

"I tražimo od Vlade i Ministarstva poljoprivrede da zdrave svinje idu kao nekada u otkup, a ne ubijanje, eutanaziju, gdje ljudi neće dobiti onaj novac gdje su se mjesecima mučili, hranili svoje svinje, sram ih bilo", naglasio je Tomislav Pokrovac, član Stožera za spas hrvatskog sela. Nezadovoljni prosvjednici kazali su da su morali u prosvjed.

"Ovo je mislim točka na i i da je to to, da nema više strpljenja ni čekanja, moramo nešto poduzeti, inače smo gotovi", rekao je Antonio Salopek iz Ivankova. Prozvana je i ministrica poljoprivrede. "Ministrica i dalje ne želi odstupiti s pozicije ministrice, a vidi da to jednostavno ne funkcionira s njom da tu treba doći neki stručan čovjek", kazao je Marko Majer iz Andrijaševaca.

'Neka ministrica jede neukusne kobasice'

Neka ministrica, dodali su, jede neukusne kobasice iz trgovačkih centara, a njih neka ostavi na miru. "Ministrici sam rekao u oči da ću ja klati na svom domaćinstvu pa makar me zatvorili u zatvor", rekao je Mata Biban iz Babine Grede.

"A vidim da je država udarila merak na čvarak, e vidjet ćemo dokle će dogurati", poručio je Dražen Strukar iz Cerne. Osim ministrici, prosvjednici su poruku uputili i hrvatskom premijeru.

"I gospodin Plenković više treba posjećivati slavonska sela, obilaziti da vidi gdje je to Ministarstvo poljoprivrede pogriješilo i zašto se afrička kuga pojavila na toliko mjesta", rekao je Tomislav Pokrovac. Zatražili su i sastanak s Vladom, inače dolaze u Zagreb. "Idemo za Zagreb također traktorima, vidjeli smo što rade seljaci po Europi i mi smo spremni na takve korake", rekao je Milenko Bilić, član Stožera za spas hrvatskog sela.

Ministrica će primiti svinjogojce na sastanak

Reporterka RTL-a Danas Dajana Šošić razgovarala je s ministricom Marijom Vučković pa ju pitala kako će odgovoriti na zahtjeve svinjogojaca.

"Kategorizacija je jedan od najboljih poslova koji smo mogli napraviti u posljednjih nekoliko godina. To je i putokaz bio gdje su veći rizici, pokazao se potpuno ispravno. Imate vrlo mali postotak gospodarstava do današnjeg dana s kojih su eutanazirane svinje, a da su bili u kategoriji u kojoj se poštuje biosigurnost", objasnila je Vučković.

Ukidanja, čini se, neće biti, a ministrica je kazala kako bi to bio "korak unatrag". "Mislim da svaka država mora slušati savjete struke i znanosti kad suzbija bolest koja ostavlja teške ekonomske i socijalne posljedice. Kao rijetko koja država, nisam sigurna postoji li ijedan ovakav primjer, smo odlučili iznaći načina da svima, bez obzira na kategorije, platimo, nadoknadimo izgubljenu vrijednost", dodala je.

Do danas je, otkrila je Vučković, isplaćeno 4 milijuna 471 tisuću eura potpora za 819 uzgajivača. A na pitanje hoće li primiti svinjogojce na sastanak, ministrica je odgovorila - "primamo sve". Svinjokolja nije dopuštena na području zaraze i nadzora što bi moglo značiti odumiranje tradicije, no - postoje izuzetci.

'Uvijek treba biti oprezan'

"Za vlastite potrebe, pritom kod fizičke i pravne osobe na gospodarstvu se ne može klati svinja iz zone ograničenja, no može se na tradicionalan način prerađivati meso koje nije iz zone ograničenja", kazala je.

RTL-ova reporterka upitala je ministricu je li upoznata sa slučajem iz Ivankova gdje je došlo do svinjokolje. Ministrica je objasnila da je "riječ o posjedniku sa samo jednom životinjom ako govorimo o tom konkretnom slučaju…Nas samo jedan slučaj ilegalnog prometa ili jedna zaražena svinja može vratiti dva tri mjeseca unatrag i uzrokovati štete, koje se mjere u milijunima eura".

"Što se tiče Vukovarsko srijemske županije u tijeku je uklanjanje svinja u 40-ak objekata oko do 1000 svinja to ide dobro, to bi trebalo završiti idućeg tjedna. U Osječko-baranjska nešto više od 10 000 svinja, s više od 1000 objekata", prokomentirala je Vučković o procesu uklanjanja svinja pa dodala da postoji uredba u kojoj piše da treba ukloniti svinje na objektima koje se mogu postati dio sigurnosti u kratkom vremenu.

"U petak u Vukovarskoj srijemskoj dva slučaja, nekad je to koji slučaj više, nekad manje. One su niže nego prije tri ili četiri tjedna, ali uvijek treba biti oprezan osobito kad se pojavljuje bolest u novim selima", zaključila je ministrica Marija Vučković.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Ukidanja kategorizacije neće biti. Ilegalna svinjokolja? Riječ je o posjedniku sa samo jednom svinjom'