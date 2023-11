Svinjogojci su ponovno pozvali predstavnike ministarstva na sastanak u 10 sati, a ako se ne odazovu, najavljuju nove blokade, javlja HRT.

Ministarstvo poljoprivrede u međuvremenu je objavilo da je otvoreno podnošenje zahtjeva za potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge te zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe nadređenih mjera, u vrijednosti od sedam milijuna eura.

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Mladen Pavić ocijenio je u nedjelju neutemeljenima zahtjeve poljoprivrednika okupljenih oko Stožera za obranu hrvatskog sela i nedavno osnovanog Sindikata zaposlenih u poljoprivredni Slavonije i Baranje.

Moguć datum odobrenja svinjokolje

"Rekao bih da čak sam Pokrovac ovdje nije ni bitan, bitni su njegovi nalogodavci, on je samo podizvoditelj radova zajedno s gospodinom Bilićem i Pavlikom i izuzetno agresivno nastupaju zadnjih dana, pozivajući ljude da se odazovu prosvjedu. Naravno, nitko razuman se neće odazvati prosvjedu jer prosvjed je, ponavljam, neutemeljen. Mi očekujemo, s obzirom na doista značajan pad bolesti, ovaj tjedan samo dva slučaja, 14. prosinca će se glasati o Hrvatskoj i uspješnosti provođenja njenih mjera, i mi očekujemo negdje 17. ili 18. prosinca da će biti moguće klanje i promet mesa na vlastitim gospodarstvima, rekao je Pavić.

Nezadovoljni poljoprivrednici kao najvažnija tri zahtjeva ističu prestanak eutanazije nezaraženih svinja, dozvolu prometovanja zdravim svinjama te dozvolu održavanja svinjokolja.

Od prve potvrde virusa afričke svinjske kuge na području Posavskih Podgajaca - potkraj lipnja - u našoj je zemlji do danas usmrćeno oko 35 tisuća svinja na oko 1100 gospodarstava odnosno, oko dva do tri posto od ukupnog broja svinja. To uključuje i zaražene jedinke i one usmrćene radi prevencije.

Promet na GP Slavonski Šamac preusmjeren preko Kruševice

Zbog prosvjeda na državnoj cesti DC520, kod kružnog toka promet prema GP Slavonski Šamac je preusmjeren preko Kruševice, a prema graničnom prijelazu Županja osobna vozila prometuju obilazno, uz regulaciju i nadzor policijskih službenika, dok je promet autobusa i teretnih vozila je otežan, izvijestili su u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

