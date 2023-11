Završio je sastanak između ministrice i poljoprivrednika i to bez dogovora, javlja Index.hr. Veći dio predstavnika seljaka je nezadovoljan, potvrdila je ministrica.

Prosvjednici su ipak popustili i s traktorskih blokada na slavonskim cestama došli na sastanak s Marijom Vučković u Ministarstvo. Iako su neki od prosvjednika još jučer davali ultimatume ministrici i od nje tražili razgovor u Slavoniji, a ne u Zagrebu, danas su se predomislili i zajedno sjeli za stol pregovarati o zahtjevima poljoprivrednika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministrica kaže da su tražili promtno odobravanje klanja na gospodarstvima za osobne potrebe, ali se to ne može tako brzo omogućiti.

"Ja se nadam da se prosvjedi neće nastaviti. Činimo sve što je moguće, a ne možemo kršiti propise", rekla je ministrica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedan od ljudi iz pratnje ušao je u prostoriju u kojoj novinari čekaju presicu. U jednom trenutku je počeo live stremati pa su ga zaštitari izbacili iz zgrade, piše Index.

Ministrica kaže da je zadovoljna sastankom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja se nadam da će prekinuti s tim prosvjedom jer za to nemaju ozbiljan razlog", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svinjogojac Antun Golubović, kojeg su prosvjednici zbog kontakta s Ministarstvom prozvali izdajnikom, istaknuo je kako su prosvjednici trebali biti za stolom cijelo vrijeme.

Na pitanje hoće li iz Stožera za obranu hrvatskog sela i dalje prosvjedovati rekao je da njima nisu ništa rekli i da su se digli sa sastanka.

Seljaci najavljuju blokade autocesta

Nakon ministrice su s novinarima razgovarali i predstavnici seljaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Neki su nam se na sastanku počeli smijati i na neki način nas i vrijeđati. To nije u redu", rekao je Tomislav Pokrovac, kako prenosi Index.

Rekao je da seljaci inzistiraju da se dozvoli kolinje te da moraju spasiti svoje blago i svoju egzistenciju.

"Naravno da ćemo ići sa svinjokoljom. Pa šta ti treba više. Borit ćemo se na dva fronta, na cesti i u našim OPG-ovima", odgovorio je na novinarsko pitanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pokrovac je pozvao ljude "na neposluh" i istaknuo da je ovo nacionalni problem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ajmo imati neki svoj slavonski inat i suprotstaviti se. Pozivam i sve druge. Ljudi, probudite se ili nas neće biti. Pozivam ljude na neposluh", rekao je te dodao: "Ovdje se više ne radi ni o tradiciji nego o opstanku. Ovo je nacionalni problem. Ovo se mora riješiti pod hitno jer neće biti dobro".

Spominjale su se i blokade svih graničnih prijelaza te autocesta i pruga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Kolinje kreće sutra'

"Ne možemo prihvatiti njihovo rješenje. Struka nije odradila svoj posao i ne zna što bi napravila, to je veliki problem. Ne znaju tko im glavu nosi. Oni žele da mi čekamo do 15.12., mi čekamo već koliko dugo. To je nedopustivo i neodgovorno ponašanje. Kolinje kreće od sutra, neka šalju policiju", rekao je Pokrovac, prenosi Danas.hr.

Tri zahtjeva

Prosvjednici su, podsjetimo, imali tri zahtjeva - zaustavljanje eutanazije zdravih svinja, dozvola trgovanja zdravim svinjama i dozvola svinjokolje. Traktorske blokade na granici Hrvatske i BiH ostaju sve dok se ne postigne dogovor, najavili su ranije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sastanak je pratio i reporter RTL-a Mario Jurič.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Više od dva i pol sata predstavnici poljoprivrednika, prosvjednika iz Slavonije zajedno s ministricom pokušavaju riješiti problem koji je nastao zbog afričke svinjske kuge. Kako doznajem, sastanak je vrlo buran, najviše se lome koplja oko budućnosti svinjogojstva, ali i oko činjenice kako još uvijek nema klanja. Dolaskom ovdje na sastanak predstavnici prosvjednika nisu bili baš rječiti, kazali su kako imaju svoje uvjete", izvijestio je.