SVIJET SE PRIBLIŽIO BROJCI OD 50 MILIJUNA ZARAŽENIH, U HRVATSKOJ 62.000: Ministar Beroš najavio moguće nove stroge mjere

Svijet se približava brojci od 50 milijuna zaraženih od početka pandemije. Oporavilo se 35 milijuna dok je umrlo 1,23 milijuna ljudi. U Hrvatskoj je od početka epidemije Covida-19 bilo zaraženo 62.305 osoba, a 717 ih je preminulo

U svijetu je od početka pandemije Covida-19 bilo zaraženo gotovo 50 milijuna ljudi

U Hrvatskoj je u petak bilo 2890 novih slučajeva zaraze, a preminule su 34 osobe

Ministar zdravstva Vili Beroš jučer je najavio nova ograničavanja okupljanja na javnim prostorima

Pratite tijek događanja:

U Primorsko-goranskoj županiji 81 novozaražena osoba

9.54 U Primorsko-goranskoj županiji, prema današnjim podacima epidemiološke službe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, od 1033 testiranih kod 81 osobe potvrđena je zaraza koronavirusom, dok je 177 osoba ozdravilo. Ukupno je 1455 aktivnih slučajeva Covid -19 bolesti na području županije, javlja lokalni stožer.

Udio starijih u ukupnom broju zaraženih je i dalje stabilan i danas iznosi nešto manje od jučer (11%), što znači da nema značajnijeg porasta udjela zaraženih među starijom populacijom. Danas je ukupno 39 pozitivnih osoba iz domova za starije na području te županije.

Istra opet ima velik broj novozaraženih

9.53 Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 714 uzoraka briseva na COVID-19, a potvrđeno je 74 novih slučajeva zaraze. Od njih su 63 osobe koje su bile pod mjerama samoizolacije ili su bliski kontakti onih koji su već pozitivni na koronavirus. Kod šest osoba epidemiološki se radi o uvezenim slučajevima – dvoje iz Zagreba te po jedna iz Slavonije, Slovenije, BiH te Italije. U epidemiološkoj obradi nalazi se 5 osoba. Izliječeno je 39 osoba. Trenutno je 454 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalaze se 274 osoba, javlja lokalni stožer.

U Požeško-slavonskoj županiji 18 novozaraženih

9.50 U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 169 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 149 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 20 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 651 osoba, a ukupno je testirano 13684 osobe. Na posljednjem testiranju obrađeno je 275 uzoraka, od kojih je 18 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba – priopćio je tamošnji županijski stožer.

Pet novooboljelih u Sisačko-moslavačkoj

9.12 U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan je pet novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19, javlja lokalni stožer. Riječ je o dvije osobe s područja grada Kutine, jednoj osobi s područja grada Siska, jednoj osobi s područja grada Petrinje i jednoj osobi s područja općine Lipovljani.

U Koprivničko-križevačkoj županiji 54 novozaraženih

8.47 Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije izvijestio je da su na području te županije potvrđena 54 nova slučaja bolesti Covid-19. Dio nalaza još se očekuje, a epidemiološka obrada kontakata novooboljelih je u tijeku.

Na području Koprivničko-križevačke županije trenutno je 275 aktivno oboljelih od Covida-19. Ozdravile su 32 osobe, a na bolničkom liječenju je 17 pacijenata.

Latvija od ponedjeljak u lockdownu

8.20 – Latvija se priprema za novi lockdown od ponedjeljka, koji bi trebao trajati četiri tjedna. Ta zemlja bilježi nagli skok broja novih slučajeva: u petak su imali 357 novih slučajeva. Broj ukupno zaraženih povećao se na 7476, a još početkom listopada imali su samo 1945 slučajeva zaraze.

U SAD očekuju eksploziju novih slučajeva zaraze

8.18 – Očekujemo eksploziju novih slučajeva korona virusa u sljedećim tjednima – rekao je Scott Gottlieb, bivši šef američke Agencije za hranu i lijekove, nakon što je i u petak zabilježeno više od 125.000 novih slučajeva koronavirusa. On smatra da se s ovim treba ciljano boriti u svakoj državi.

Ministar Beroš: Moguće ograničavanje okupljanja

Jučer – Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je u petak da će se strože mjere eventualno odnositi na redukciju okupljanja, dok su liječnici zatražili strože mjere sada. Ministar Beroš je nakon sastanka s predstavnicima šest krovnih liječničkih organizacija rekao da će se strože mjere eventualno odnositi na redukciju okupljanja.

“Zahtjevi za pooštravanjem mjera apsolutno ne idu u smislu lockdowna ili policijskog sata. Kada je riječ o tome, jasno smo apostrofirali da bi se te strože mjere eventualno odnosile na daljnje redukciju okupljanja i neke druge elemente funkcioniranja”, rekao je ministar i dodao kako je razgovor s liječnicima bio ugodan i za njega koristan. Ustvrdio je i kako je potrebno cijelu priču vezanu uz epidemiju koronavirusa kompleksno sagledati te istaknuo da zdravstveni profesionalci imaju jedan potpuno razumljiv aspekt promišljanja, a da Nacionalnom stožer o cijeloj toj problematici razmišlja šire.

Predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić rekao je za Dnevnik Nove TV kako je mišljenja da već sada treba uvesti oštrije mjere.

“Ministar je iznio stav Vlade koja misli da su mjere zadovoljavajuće i da treba pričekati prije uvođenja strožih mjera, no i da ta opcija stoji odnosno da ostaje kao mogućnost. Mi smo jasno artikulirali da strože mjere treba dovesti već sada upravo zato da bismo izbjegli potpuni lockdown i policijski sat. Jer, ako se strože mjere ne uvedu odmah, bojimo se da će doći do značajnog preopterećenja zdravstvenog sustava, a samim tim doći ćemo u situaciju da je potpuni lockdown neminovnost”, rekao je Luetić.

Rekao je i da je bolnički sustav već sada značajno opterećen Covid pacijentima i da, ako se nastavi takav trend, neće imati mogućnost pružiti skrb svima koji će je trebati, bili oni covid ili noncovid pacijenti. Na pitanje postoji li opasnost da respiratora ne bude dovoljno, Luetić je odgovorio da je i to crna mogućnost. Ne bih volio da se bilo tko od kolega nađe u poziciji da mora birati koga staviti na respirator, kome pružiti šansu za preživljavanje, rekao je Luetić. Postoji mogućnost da se uređaji posude iz drugih država, ali Luetić se nada da to toga neće doći jer se u prvom valu vidjelo da to baš i ne funkcionira.

“Hrvatska je među tri zemlje koje imaju najliberalnije mjere, a svaki dan imamo rekordne brojke. Treba poslati poruku kroz strože mjere da situacija nije dobra”, smatra predsjednik HLK-a.