SVI ŽELE U SABOR: Najmlađi kandidat se tek sprema položiti maturu, a najstariji ima 91 godinu

Ivan Slavica ima 19 godina i maturant je šibenske Gimnazije ”Antun Vrančić”. On je prije četiri dana napunio 19 godina i najmlađi je kandidat na svim listama. Misli da do Sabora može uz platformu ”Možemo”. Ali prije izbora, točnije danas, čeka ga matura i ispit iz matematike, javlja RTL.

”U politiku sam se odlučio uključiti zbog lošeg odnosa Ministarstva znanosti i obrazovanja prema nama maturantima tijekom korona krize kada je ministrica govorila da nećemo pisati izborne predmete, a drugi dan je to opovrgnula i rekla da ćemo ih ipak pisati što je izazvalo dosta konfuzije”, kaže Slavica.

Ispit je jučer pisala još jedna maturantica političarka, riječka gimnazijalka Tessa Tomas. Javnosti je poznata s prosvjeda podrške nakon otkaza vjeroučitelju Marinu Miletiću, a sada su zajedno na listi Mosta.

Protivnik Roma u Međimurju podržava Miroslava Škoru

Još jedan mladi prosvjednik želi na Markov trg: Međimurac, student prava, 20-godišnji Tin Hrgović. Jedan je od organizatora prosvjeda protiv Roma u Međimurju, odnosno prosvjeda za Normalan život. Kandidat je na list Domovinskog pokreta i kaže: ”Već sam se s 18 godina počeo baviti društvenim aktivizmom, ali sam onda brzo shvatio da ništa s tim ne može pa sam odlučio podržati Miroslava Škoru u utrci za predsjednika, a poslije sam se odlučio učlaniti u Domovinski pokret i jedan sam od osnivača Domovinskog pokreta”.

Najstariji na listama je 91-godišnji Georgius Josip Foglar. Psihijatar iz Švicarske koji u Hrvatskoj ne živi već više od 60 godina kandidat je stranke Pametno i kaže: ”Imam toliko snage da još pomognem svojoj stranci, jer sam uvjeren da imaju najbolje i najpoštenije namjere. A onda ću ostaviti mlađima, još mislim da mogu pomoći svojim iskustvom”.

Spominjalo ga se kao osobu koja je imala utjecaj na to da se prije više od 10 godina Marku Perkoviću Thompsonu zabrani koncert, ali i ulazak u Švicarsku. On kaže, njegov prijatelj ga je zabranio, a ne on: ”Ja s tim nemam ništa, a ovo što su me optužili to je tipično za politiku u Hrvatskoj – laže se i maže se da je to užas”.

Među najstarijim kandidatima su i stari politički znalci. HDZ-ov Miroslav Tuđman sa svojih 75 godina i 71-godišnji Bosiljko Mišetić – nekoć ministar pravosuđa, sada kandidat na Škorinoj listi.

I stari i mladi imaju zajednički ispit za točno 12 dana.