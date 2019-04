SVI ŽELE U EUROPSKI PARLAMENT: Osim što će imati plaću veću od Plenkovića, uživat će i u mnogim drugim povlasticama

Hrvati će imati priliku izabrati 12 zastupnika/ica u Europskom parlamentu, što je za jedno mjesto više od posljednjih europskih izbora

Kako se približavaju izbori za Europski parlament na kojima će 26. svibnja Hrvati imati priliku svojim glasovima donijeti odluku o tome o tome tko će ih zastupati narednih pet godina, isto tako pripremaju se i stranke za koje to znači prvi test za nadolazeće parlamentarne i lokalne izbore u Hrvatskoj, pišu Vijesti.hr.

BILJANA BORZAN O EUROPSKIM IZBORIMA: ‘Dvije trećine važnih odluka donosi se u Europskom parlamentu, a ne u Saboru’

Broj ovisi o Brexitu

Za one koji će dobiti dovoljan broj glasova, to znači i povlastice koje dobivaju s tom funkcijom. Hrvatski europarlamentarci dobivat će plaću veću od one koju ima hrvatski premijer Andrej Plenković, pokrivene troškove života, smještaja i prijevoza, dnevnice kao trećina prosječne hrvatske plaće.

Svi zastupnici u Europskom parlamentu, bez obzira na državu iz koje dolaze, zarađuju 6.824,85 eura. Uzevši da u nekim zemljama, zastupnici plaćaju porez na tu plaću te ostaje ima iznos veći od 4000 eura neto, piše Tportal.

Hrvati će imati priliku izabrati 12 zastupnika/ica u Europskom parlamentu, što je za jedno mjesto više od posljednjih europskih izbora. Međutim, u slučaju da na izborima sudjeluje i Velika Britanija Hrvati će odlučiti kojih će 11 kandidata/inja predstavljati njihove interese u Bruxellesu.

JANDROKOVIĆ O EUROPSKIM IZBORIMA: ‘Svi na listi bit će članovi HDZ-a’

Borba za poziciju

Najnovije istraživanje CRO Demoskopa pokazuje da bi građani u Europski parlament, očekivano, najčešće poslali HDZ-ove kandidate. Ukoliko se to prevede u mandate, onda u tom slučaju HDZ osvaja pet, SDP tri, te po jedan mandat Živi zid, Amsterdamska koalicija i Most.

Savjetnik premijera Andreja Plenkovića Karlo Ressler, koji je upoznat izbliza s funkcioniranjem Europskog parlamenta s obzirom da je tamo radio kao asistent, nositelj je liste HDZ-a kojeg su jednoglasno prihvatila najviša stranačka tijela. SDP-ovu listu predvodi Tonino Picula, aktualni europarlamentarac, dok je Živi zid kao nositelja liste predstavio svog glavnog tajnika Tihomira Lukanića. Amsterdamsku koaliciju će predvoditi istarski župan i potpredsjednik IDS-a Valter Flego, a Most je kao nositelja postavio svog predsjednika Božu Petrova.

Aktualna zastupnica Europskog parlamenta Ruža Tomašić pokušava do novog mandata doći preko liste Hrvatskih suvereniste.