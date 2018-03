Grad naručio 2.000 novih mobitela, iPhone i Galaxy S4

Gradska uprava umjesto Vipneta prešla je na Hrvatski telekom, od kojega je naručila i dvije tisuće mobitela, mahom iPhoneova 5 i Samsuna Galaxy S4. Dvogodišnji ugovor vrijedan je oko 3,2 milijuna kuna

Zaposlenici Grada Zagreba, njih dvije tisuće, promijenili su mobilnog operatera i dobivaju nove mobitele, uglavnom pametne telefone iPhone 5 i 5S i Samsung Galaxy S4, otkriva Poslovni dnevnik.

Novim ugovorom telekomunikacijske će usluge kroz iduće dvije godine gradonačelniku Milanu Bandiću i ostalim zaposlenicima Grada, od pročelnika do referenta, osiguravati Hrvatski telekom, umjesto dosadašnjeg Vipneta. Posao je vrijedan 3,22 milijuna kuna i dobiven je putem javnog natječaja.

Zbog promjene operatera zaposlenici Grada cijelog su petka bili nedostupni. Pretplatnički modeli za nove mobitele pružaju svakome korisniku mjesečno tisuću minuta razgovora unutar mreže, 100 do 400 minuta razgovora prema svim mrežama, 512 MB do 2GB prometa i 50 do 200 SMS-ova.