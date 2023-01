Saborski zastupnik HDZ-a Željko Reiner izjavio je u subotu da inicijali AP, koji su pojavljuju u privatnoj komunikaciji osumnjičenih Josipe Rimac i Gabrijele Žalac, mogu biti bilo tko i dodao da je to posve nevažno.

To može biti bilo tko. Ima desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj. To je irelevantno, jer da je to tako kako govorite, zar ne bi do sada Uskok postavio pitanje o tome?, odgovorio je novinarima na pitanje krije li se iza inicijala premijer Andrej Plenković.

"Radi se o smiješnoj, a možda i tragikomičnoj stvari. Oporba u svojoj nemoći i jadu i žalosti što su zajedno toliko slabiji od HDZ-a svakog dana izmisle neku temu.... sutra očekujem pojavu bijelog medvjeda na Medvednici kojeg je organizirao HDZ, a možda na njemu jaši Andrej Plenković ili AP", rekao je Reiner.

'Oporba izmišlja'

Smatra da oporba izmišlja teme kako bi skrenula pozornost s činjenice da su odbili pomoć Ukrajini i s onoga što „zastupaju pod mentorstvom Zorana Milanovića“ čime su, kazao je, narušili percepciju Hrvatske u civiliziranom svijetu i žele odvesti Hrvatsku u međunarodnu izolaciju.

Svakog dana izmisle neku temu, a ni vi nemate o čemu izvještavati, kazao je Reiner novinarima.

Mediji su ranije objavili transkripte poruka bivše pomoćnice ministrice Josipe Rimac i bivše ministrice Gabrijele Žalac u kojima se spominje razgovor s „AP“ oko natječaja koji je potom inkriminiran.

Na pitanje novinara treba li glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek doći u Sabor i zajedno s premijerom razgovarati o tome, predsjednik Kluba HDZ-a Reiner je odgovorio da živimo u normalnoj državi u kojoj je sudstvo odvojeno od zakonodavne i izvršne vlasti, i ako DORH provodi izvide, a izvidi su tajni, te ne vidi zašto bi dolazila u Sabor.