Potražnja za lijekom Ozempicom, namijenjenom dijabetičarima, danske farmaceutske tvrtke Novo Nordisk naglo raste jer ga ljudi uzimaju za 'skidanje' kilograma, što rezultira nestašicama u brojnim zemljama, među kojima su Britanija, Njemačka, Belgija i Sjedinjene Države.

Što je djelatna tvar semaglutid?

Semaglutid je djelatna tvar koju je Novo Nordisk razvijao desetljećima i aktivni je sastojak u liječenju dijabetesa tipa 2 u lijekovima Ozempicu i Rybelsusu, kao i Wegovyju, koji se koristi samo za mršavljenje.

Ozempic i Wegovy u pacijenata se primjenjuju jednom tjedno injektiranjem lijeka, a Rybelsus putem tableta. Poznat kao agonist receptora peptida 1 (GLP-1) sličan je glukagonu i oponaša hormon proizveden u crijevima koji pomaže pri regulaciji šećera u krvi i apetita.

Glukagon zajedno s inzulinom i nekim drugim hormonima (hormonom rasta, kortizolom, adrenalinom) regulira koncentraciju glukoze u krvi. Glavni je poticaj za njegovo lučenje smanjenje koncentracije glukoze u krvi (npr. pri gladovanju), a slično djeluju i mišićni rad te različita stresna stanja. Najvažniji je učinak glukagona povećanje koncentracije glukoze u krvi.

Semaglutid u injekcijskom obliku prvi je put odobren za upotrebu u Sjedinjenim Državama kao lijek za dijabetes tipa 2 godine 2017., a potom je za kontrolu tjelesne težine odobren 2021.

U čemu je problem?

Po procjeni Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), godine 2016. širom svijeta evidentirano je više od 650 milijuna pretilih ljudi, a oko 480 milijuna ih boluje od dijabetesa tipa 2. Podaci su to Međunarodne zaklade za dijabetes. No ponuda lijekova koji sadrže djelatnu tvar semaglutid ne drži korak s potražnjom.

Novo Nordisk, koji proizvodi ključne sastojke za lijekove u svojim tvornicama u Danskoj i Sjedinjenim Državama, 2. studenoga je objavio da očekuje "kontinuirana povremena ograničenja u opskrbi te posljedično nestašicu više lijekova u više zemalja u svijetu".

Dana 10. studenog tvrtka je objavila da će do kraja 2029. uložiti šest milijarda dolara u proširenje svojih proizvodnih pogona u danskome Kalundborgu, a sredstva su uglavnom namijenjena povećanoj proizvodnji aktivnih farmaceutskoih sastojaka, uključujući i semaglutid. U 2023. tvrtka je uložila tek nešto više od dvije milijarde dolara.

Novim ulaganjima proširit će se kapaciteti za punjenje štrcaljki lijekom, koje se koriste pri njegovu ubrizgavanju u organizam, objavila je danska tvrtka ne otkrivši dodatne pojedinosti. Sve veća potražnja za oba lijeka rezultirala je time da je Novo Nordisk ostvario najveći profit otkad postoji. U rujnu je postao najvrednija europska tvrtka.

Što su poduzele zemlje u kojima se koriste lijekovi na bazi semaglutida?

Britanija je u srpnju pozvala kliničare da propisuju Ozempic i šest ostalih lijekova iz kategorije GLP-1 samo za njihovu licenciranu upotrebu, a ne i za mršavljenje.

Belgija je 14. studenoga usvojila novi zakon kojim se liječnicima zabranjuje propisivanje Ozempica i ostalih GLP-1 lijekova za mršavljenje osim ako pacijentov BMI ne iznosi 35 ili više i u slučaju pacijenata s komorbiditetima.

Mogu ga nastaviti uzimati i osobe koje sudjeluju u kliničkim ispitivanjima lijekova čija je baza semaglutid. Ova će ograničenja biti na snazi do kolovoza 2024., no poboljša li se opskrba, ona bi se mogla ukinuti i ranije, rekao je glasnogovornik ministarstva zdravstva.

Njemačka razmatra zabranu izvoza Ozempica, uz objašnjenje da se na taj način lijek iznosi iz zemlje. Zna se da je ondje jeftiniji nego drugdje, a potražnja je povećana uglavnom zato jer se lijek sve češće koristi za mršavljenje.

