SVI SREĐENI, A ONA U ‘IZLIZANIM’ HLAČAMA: Pogledajte što je gradonačelnica Rima odjenula za službeni obilazak Rijeke

Rimska gradonačelnica djelovala je kao da ide na opuštenu kavu s prijateljima dok su svi drugi bili u odijelima i dotjerani za formalni posjet

Danas je u službeni posjet Rijeci stigla Virginia Raggi, gradonačelnica Rima koja je sa suradnicima boravila u gradu koji teče. Kako piše Riportal, rimska delegacija posjetila je Rijeku u sklopu projekta “Istočna granica Italije: dramatična europska povijest” – Venezia Giulia, Istra i Rijeka. Taj projekt Rim organizira tradicionalno već desetu godinu za redom za rimske srednjoškolce.

Zato je delegacija Grada Rima na čelu sa svojom gradonačelnicom Raggi posjetila Srednju talijansku školu u Rijeci gdje se upoznala s radom škole i to u društvu predstavnika škole i županijske pročelnice za školstvo Edite Stilin.

No, ono što je svima upalo u oko tijekom posjeta rimske gradonačelnice Rijeci jest njezin opušteni stil odijevanja. Djelovala je kao da ide na opuštenu kavu s prijateljima dok su svi drugi bili u odijelima i dotjerani za formalni posjet.

Odjenula izlizane traperice

Kako piše Riportal, gradonačelnica Raggi se okružju Srednje talijanske škole dobro uklopila s učenicima jer im je sudeći po odjeći izgledala kao vršnjakinja. Na sebi je imala izlizane traperice, jednostavnu sivu majicu i “cipele za svakodnevnu šetnju”. Upravo je njezin opušteni stajling počeo izazivati pažnju na svečanom prijemu rimske delegacije u Gradu Rijeci.

No, nije Raggi jedina jer su slično u “casual” stilu bili odjeveni i njezini suradnici, što je sigurno u neugodan položaj stavilo Davidea Bradaninija, generalnog talijanskog konzula u Rijeci. On je pak na prijemu bio odjeven kao pravi diplomat u odijelu. Osim toga, odijelo je obukao i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel kao i predstavnici Grada Rijeke. Postavlja se pitanje zašto je Raggi zanemarila protokol i zašto se nije željela zamarati presvlačenjem odjeće na putu od škole do gradske uprave.

Na fotografijama dostupnim na internetu vidi se da se gradonačelnica Rima inače profinjeno odijeva i da pazi na modu, ali ne i u Rijeci. Inače, Raggi je članica stranke Pokret 5 zvijezda te je na dužnost gradonačelnice Rima izabrana 2016. Njezina stranka uvijek je promicala besprijekorno čist imidž i obećala “očistiti” talijanski glavni grad od korupcije, piše Riportal.