Hrvatski vozači se ponovno hvataju za glavu nakon što je cijena goriva na benzinskim postajama ponovno otišla u nebo i dosegnula rekordne razine. Za litru benzina sada treba izdvojiti 13 kuna, a dizel je još i skuplji - 13,91 kunu.

Tome je "kumovala" i nova taktika Vlade Andreja Plenkovića koja se prošlog tjedna nije odlučila za fiksiranje maloprodajne cijene nafte, nego je stala na fiksiranju marže trgovaca i privremenom smanjenju trošarina na dizelsko i benzinsko gorivo. Kao argument protiv fiksiranja maloprodajnih cijena istaknuli su bojazan da bi neke benzinske zbog gomilanja dugova mogle zatvoriti svoja vrata pa bi vozačima, u tom scenariju, bilo smanjen pristup tako važnom proizvodu. Vlada će pokušati još za oko pola kune smanjiti tu cijenu tako što će u četvrtak donijeti uredbu kojom će distributere do kraja godine osloboditi obveze umješavanja biogoriva u dizel i benzin. Uredba bi trebala na snagu stupiti sljedeći tjedan.

S druge strane, na svjetskim tržištima posljednjih sedam dana cijena goriva pada nakon što je prošlog utorka dosegnula rekordne razine od više od 120 dolara po barelu. Ključ za cijenu nafte, naravno, je invazija i agresija Putinove Rusije na Ukrajinu te se očekuje da će ta kriza i u narednom razdoblju utjecati na iznos kuna koju ćemo morati izdvajati na benzinskim crpkama.

Sve o ratu u Ukrajini iz minute u minutu pratite OVDJE

Cijene u Hrvatskoj padaju za dva do tri tjedna?

Dva hrvatska naftna stručnjaka, Davor Štern i Igor Dekanić, objasnili su za Net.hr što se trenutno događa na svjetskom i domaćem tržištu nafte i objasnili možemo li u narednim tjednima očekivati pad cijena te o čemu to ovisi.

"Današnja cijena derivata se temelji na višim cijenama derivata koje su bile prije dva tjedna i zato se dogodio taj pomak", kazao je Štern i dodao da bi na temelju trenutnih cijena nafte, uz uvjet da se burza ne umiješa na drugi način, bi cijene za dva ili tri tjedna trebale ponovno trebale pasti na razinu, otprilike, kao prije drugog poskupljenja.

"Prije dva tjedna cijena je bila preko 120 dolara po barelu. Pa, ako su sadašnji derivati proizvedeni iz te nafte, što se nikada ne može kontrolirati i kompanije s tim mogu manipulirati, onda se prodaje ta skuplja nafta i derivati", kazao je Štern te dodaje da, ako ostane sadašnja cijena na svjetskim tržištima, možemo i u Hrvatskoj brzo očekivati pad cijena.

Ključ je u pregovorima Ukrajine i Rusije

Ističe kako cijenu na svjetskom tržištu u ovom trenutku najviše određuju mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine. Oni se održavaju relativno često, no zasad su bez nekih opipljivih rezultata ili se barem oni ne vide na terenu gdje još uvijek bijesni rat.

"Kako se pregovori nastavljaju, tako cijena pada. Ljudi razgovaraju, moguće je da će doći do prekida neprijateljstava, što se svi nadamo, i u tim uvjetima cijena pada. Da se, u kojem slučaju, ti razgovori prekinu, nafta bi opet 'puknula'", objašnjava Štern te dodaje kako je za cijelu nestabilnu situaciju s cijenama goriva kriva burza.

"Opet djeluje ta nesretna burza dionica. To je kao da se kladite na PSG ili Manchester United. A dionice rade, a mi plaćamo", slikovito opisuje Štern. Na pitanje je li zbog ukrajinske krize pala ponuda nafte na tržištu, odgovara kako je možda malo pala ponuda Mediterana zbog prilika u Crnom moru, ali da ima dovoljno drugih izvora iz kojih se to nadomještava te da nestašice nafte nema.

"Sve kontroliraju samo burze. Bile su se smirile na mjesec dana na samom početku i onda smo imali realnu sliku. No, sada su opet preuzele kontrolu. Puno je novaca na burzama koji traži da se oplodi pa se dolazi do svakakvih rezultata", rekao je Štern te zaključio: "mi ćemo biti taoci burzi, dok ih netko ne obuzda".

'Ruska nafta može se nadomjestiti. Ali ne brzo…'

I naftni stručnjak Igor Dekanić s Rudarsko-naftno-geološkog fakultera potvrđuje da su cijene barela na svjetskom tržištu i danas pale u odnosu na jučer.

"No, to nema veze s ovim što mi sada gledamo na benzinskim crpkama jer su to 'futuresi'. A 'futuresi' su buduće terminske cijene na koje se klade ljudi na burzama za mjesec ili dva. Prema tome, te cijene koje mi danas čitamo na svjetskim tržištima, kod nas će se pojaviti za mjesec dana. I to kao ulazna cijena", objašnjava nam Dekanić te dodaje kako će cijena kod nas i dalje biti odraz cijena na svjetskim tržištima, a kao ključan faktor za njezino formiranje i on ističe situaciju u Ukrajini.

Na pitanje može li se ruska nafta nadomjestiti, ukoliko se dogodi zaoštravanje sankcije i njezino potpuno povlačenje sa svjetskog tržišta, Dekanić odgovara da "može, ali ne brzo" i to bi, vjerojatno, dovelo do novog šoka i rasta cijena na svjetskom tržištu.