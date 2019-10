S NESTRPLJENJEM SE IŠČEKUJU INFORMACIJE: Francuska noćas poslala još jedan brod u potragu za nestalim pomorcima!

Očekuju se informacije o dosadašnjem tijeku potrage

Potraga za nestalim hrvatskim kapetanom Dinom Miškićem i još šestero članova posade potonulog Bourbon Rhodea u Atlantiku i dalje traje. “Francuska je noćas poslala još jedan brod obalne straže”, rekao je za N1 u četvrtak ujutro Vladmir Svalina, pomoćnik glavnog tajnika Sindikata pomoraca. Očekuju se informacije o dosadašnjem tijeku potrage.

Jučer je u Atlantiku uočen objekt koji dimenzijama odgovara splavi. Nakon te informacije, svi brodovi koji sudjeluju u potrazi za nestalim pomorcima odmah su promijenili kurs i krenuli prema objektu, no nikakve daljnje informacije nisu objavljene. Podsjetimo, Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) na zahtjev hrvatske Vlade uključila se u potragu za nestalim pomorcima. Izvršna direktorica EMSE Maja Markovčić Kostelac objasnila je što se zatim dogodilo.

‘Trebamo biti realni, ali ne odustajati’

“EMSA je zatražila i dobila satelitske snimke područja i na njima smo uočili mogući objekt veličine sedam i pol metara nešto sjevernije od područja koje je bilo predmetom spašavanja, odnosno traganja. Tu smo informaciju odmah proslijedili nadležnim francuskim tijelima koja su potom uputila svoje brodove na to područje te dala preporuku svim brodovima koji se nalaze u blizini da se upute u traganje. Do ovog trenutka nemam informaciju o uspješnosti potrage, ali mi ćemo nastaviti sa satelitskim osmatranjem područja”, rekla je Markovčić Kostelac za HRT. Naglasila je da je od nesreće prošlo 12 dana i da trebamo biti realni, ali ne odustajati.

Kako izgleda akcija traganja

Stručnjak u području traganja i spašavanja Davor Alujević, zapovjednik broda, opisao je kako izgleda akcija traganja na Atlantiku.

“Teško je na osnovi dostupnih podataka uopće odrediti tip obrasca odabrane potrage. Ali 99% sam siguran da se koristio onaj s paralelnim stazama i zrakoplovom koji leti okomito na kursove brodova u postroju. Same dužine nogu (kako mi kažemo u struci), tj. dužine plovidbe u Nm u istom kursu, teško je odrediti, i one su slobodna procjena OSC-a s obzirom na dostupne podatke”, rekao je Alujević za Morski.hr.

“Dakle, po uočavanju signalnih raketa, brodovi su se uputili put područja u kojem je približno određena pozicija ispaljivanja istih, i u tom relativnom malom prostoru su krenuli u zgusnutiju formaciju pretrage skupa sa, čini mi se, zrakoplovom C130. Ako je satelit uočio splav, na osnovu GPS pozicije i odmaka od otprilike dva sata za zaprimanje snimke, radi se proračun u hodu tj. korekcija pozicije za prevladavajući smjer valova i struje – pretpostavka gdje će splav biti odnesena za ta dva sata plus, naravno, vrijeme doplovljenja brodova do pozicije”, dodaje Alujević. Naveo je da je potraga do sedmog dana i prekida vođena OK, ali ističe da je problem definitivno preuranjen prekid potrage.

‘Zbog preuranjenog prekida potrage izgubljeno je dragocjeno vrijeme’

“Puno je tu faktora. Ciklon koji je prošao preko njih vrti kao centrifuga. Tako da se njegovim prolaskom splav vrati pod utjecaj prevladavajućih struja i vjetrova uobičajenih za područje. Uopće ne bi bilo nemoguće da se splav pod utjecajem ciklona udaljila pa opet strujom naknadno bila vraćena oko početne pozicije.

Plus, gotovo sigurno su imali tzv. grid mrežu područja (kvadranata) po kojima su pretraživali. Ako u jednom ne pronađu ništa, idu u drugi i tako redom na golemom području. Ako u jednom od kvadranata grida ne uočite splav, proći će puno vremena dok se vratite na isti kvadrant opet. Ako se uopće vratite. Strašno je to sve složeno. Zaista kao da tražite iglu u plastu sijena. Bilo bi zanimljivo vidjeti ako nađu splav, koliko je udaljena i u kojem smjeru u odnosu na prvu pronađenu. Ako je iz satelita viđena splav, bez obzira na ishod priče, to je i definitivna potvrda da je odluka o prekidu bila preuranjena, tj. da je ovih par dana izgubljeno dragocjeno vrijeme”, rekao je.

Plenković: Ne znamo više osim informacije da je satelit uočio nešto u Atlantiku

Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova izvijestili su jučer poslijepodne da se Europska agencija za pomorsku sigurnost uključila u potragu na zahtjev Vlade. Dodaju i da se hrvatski veleposlanik u Parizu sastao s političkim tajnikom u francuskom Ministarstvu vanjskih poslova. Zajedno s ukrajinskim kolegom zatražio je da se potraga za nestalim članovima posade intenzivira pri angažiranju francuskog aviona u pretraživanju navedenog područja. Premijer Andrej Plenković izjavio je da su Vlada i veleposlanstvo u Parizu u svakodnevnom kontaktu s francuskim vlastima i s niza kanala su uputili poruke koliko im je važno da se naprave maksimalni napori da se vidi ima li znakova i signala koji bi upućivali na splavi i da su pomorci još tamo. Kaže da više informacija od one da je satelit uočio nešto u Atlantiku što veličinom odgovara splavi nema.

