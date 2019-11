SVI MUTNI POSLOVI GRADONAČELNIKA VARAŽDINA: Čehok nadzire parnice Grada koje se vode protiv njega

Ivan Čehok je na vlasti u Varaždinu ukupno 12 godina, protiv njega USKOK vodi kazneni postupak, a tu je i nekoliko parničnih postupaka

Ivan Čehok je gradonačelnik Varaždina protiv kojeg USKOK vodi kazneni postupak, a u tijeku je i nekoliko parničnih postupaka zbog ugovora koje je gradonačelnik sklapao. Odnosno, Ivan Čehok je glavni čovjek Grada koji vodi parnice zbog postupaka – Ivana Čehoka, javlja RTL.

“Sve dvojbe mogu razjasniti. Još jednom vam ponavljam da nisam napisao niti jednu uputu odvjetnicima, niti jedan podnesak, nisam se uopće, ni na koji način, uplitao u te postupke. Prema tome, ne znam zašto bih ja tu mogao ili kako bih ja tu mogao biti u sukobu interesa? Ako netko smatra da jesam, prijavit će me”, rekao je gradonačelnik Čehok.

Tri predmeta o mogućem sukobu interesa

I jesu, trenutačno su pred Povjerenstvom za sukob interesa u obradi tri predmeta o mogućem sukobu interesa gradonačelnika kojeg su prijavili Varaždinci. Mnogi od njih su se okupili u inicijativi Varaždinsko smeće čija Facebook stranica okuplja 3800 članova. “Ono što nam je zajednički interes jest da vlasti počnu funkcionirati transparentno i da se zna gdje je novac građana. Dakle, svakog od nas koji živimo ovdje zanima kuda se taj novac, na koji način i iz kojih razloga troši”, rekla je Tena Rak iz građanske inicijative Varaždinsko smeće.

Gradonačelnik tvrdi da je to interesna skupina koju predvode bivši odvjetnici Grada, a koji rade protiv njega. “Niti jedan spor nisu dobili, a o ovoj drugoj gospodi koja stoji iza te gradske inicijative, u formalnom smislu, tu imate bivših dilera, pravomoćno osuđenih dilera, narkomana… Mislim, ne bih se ja htio time baviti”, rekao je Čehok.

NAKON NEPRAVOMOĆNE PRESUDE: Varaždinski HNS traži ostavku Čehoka i njegovih zamjenika

Podizanje tužbi protiv Čehoka

Čehokom se bavi i pravosuđe. Zaplet priče počinje kada, nakon Čehokova uhićenja na prijevremenim izborima 2011., gradonačelnik postaje Goran Habuš. On angažira odvjetnički tim, koji uz postojeću optužnicu USKOK-a podiže još niz tužbi protiv Čehoka zbog sklapanja ugovora štetnih za grad.

“U tom razdoblju od 2011. do 2015., jedino što smo mogli, a da grad ne bacimo u dužničko ropstvo, sa svim pravnim zakonitim mogućim sredstvima pokušavali smo osporiti te ugovore na način da smo tražili utvrđivanje njihove ništetnosti”, rekao je bivši gradonačelnik Varaždina Goran Habuš.

GRADONAČELNIK VARAŽDINA IVAN ČEHOK O DANIMA IZA REŠETAKA: ‘Prvog dana u zatvoru osjećao sam se kafkijanski…’

Puno sumnjivih poslova

Od zbrinjavanja bala, preko varaždinskog aerodroma do POS-ovih stanova. Radilo se o nizu ugovora koji su mahom sklapani s lokalnim poduzetnikom i Čehokovim prijateljem Davorom Pataftom. Situacija postaje zanimljiva kada Čehok 2017. ponovno postaje gradonačelnik, a Davor Patafta gradski vijećnik.

“U trenutku kada su raspisivani lokalni izbori 2017. godine gradonačelnik je imao tri kaznena postupka, tri potvrđene optužnice, u tom trenutku je Grad imao tužbe za nekoliko ugovora koje je gradonačelnik potpisao, a vezano je uz cijeli niz poslova koji su bili i dio kaznenog postupka i u kontekstu toga bili su odštetni zahtjevi. Znači, već u trenutku izbora mi imamo problem koji se može naslutiti ako Čehok bude izabran za gradonačelnika. To se i dogodilo, što govori da građanima to ili nije smetalo ili možda nisu bili dovoljno informirani”, pojasnio je novinar Goran Štimec koji je situaciju pratio od početka.

Uz ugovor o zbrinjavanju poznatih varaždinskih bala smeća koje dan danas stoje na ulazu u grad, Čehok je, odnosno Grad pod njegovim vodstvom, sklopio i dodatni ugovor s Davorom Pataftom, tj. njegovom tadašnjom tvrtkom VIS, koja se danas zove T&H Invest, o zamjeni zemljišta na kojem se treba izgraditi pogon za obradu bala.

“Stvar koja je bila najviše sporna, oko čega su se najviše lomila koplja, to je zapravo taj ugovor o interventnom zbrinjavanju otpada koji je sklopljen na sam Badnjak 2008. godine, samo nekoliko dana prije nego što je izašao novi zakon kojim se onemogućava direktno sklapanje bilo kakvih ugovora, već se uvodi isključivo obveza javnog natječaja. S obzirom na to da se radilo o poslu vrijednom gotovo 120 milijuna kuna, smatrali smo da je trebalo proći kroz javni natječaj, što je u krajnjoj liniji bila preporuka Ministarstva zaštite okoliša i fonda”, rekao je Habuš.

“Međutim, ono što se događa nakon izbora jest to da nova gradska vlast na čelu s Ivanom Čehokom smjenjuje odvjetnike koji su do tada zastupali Grad. On dovodi nove odvjetnike, donosi određene odluke pravne prirode koji su išle, može se slobodno reći, u prilog gradonačelniku Čehoku. Možda zapravo najbolji primjer koji pokazuje o čemu je riječ, iako je to u tom trenutku gradonačelnik pokušao progurati kroz Gradsko vijeće bila je odluka vezana uz nagodbu s tvrtkom T&H Invest, zbog koje je čak i kazneno nepravomoćno osuđen gradonačelnik na Županijskom sudu u Zagrebu na kaznu zatvora”, dodaje Štimec.

‘Poslovni partneri’ ušli u Gradsko vijeće

Pod obrazloženjem da se radi o nagodbi povoljnoj za Grad, pred Gradsko vijeće, u kojem sjede i Čehok i Patafta i odvjetnik tvrtke T&H Invest, dolazi prijedlog da se nagodba izglasa. Međutim, protiv Čehoka se okreće i čovjek s njegove Nezavisne liste. “Ja jednostavno nisam htio podržati odluku o toj nagodbi između gradonačelnika ispred Grada i tvrtke T&H Invest, jer su Ivan Čehok i gospodin Patafta, koji je gradski vijećnik direktno involvirani u taj proces koji je još na sudu”, rekao je gradski vijećnik Nezavisne liste Ivana Čehoka, Denis Mladenović.

Osim Patafte i Čehoka, u Gradskom vijeću sjedi i odvjetnik T&H Investa u sporovima protiv Grada Vlado Sevšek, koji je ujedno bio i odvjetnik Ivana Čehoka u kaznenom postupku koji protiv Čehoka vodi DORH. Odvjetnik Grada Varaždina danas je pak Darko Šabijan, bivši državni tužitelj iz Varaždina koji je smijenjen u trenutku kada je DORH dignuo optužnicu protiv Čehoka. U istom varaždinskom DORH-u radi i Čehokova supruga. “To su odvjetnici Grada predložili, kad odvjetnici Grada nešto predlože, ja sam to dužan staviti na Gradsko vijeće, ali ja nisam nikome rekao da vi morate ovako ili onako postupiti”, kaže Čehok.

“U cijeloj toj priči bilo je sporno jer je to opsežan materijal na 374 stranice. Mislim, dobili smo ga nekoliko dana prije sjednice Gradskog vijeća, ona je išla na izglasavanje i srećom moja ruka je tada presudila i odluka o nagodbi nije prošla”, govori nam Mladenović. Nagodba ne prolazi, Mladenović, dotad zaposlen u Zajednici sportskih udruga grada, dobiva otkaz, a Čehok zahtijeva da vrati mandat.

“Mladenović je gradski vijećnik koji je do pet minuta prije same sjednice Vijeća tvrdio da će glasovati za to. Ja ne znam zašto se predomislio, počeo je vrijeđati ostale kolege vijećnike, on je rekao ‘j**** vam mater svima’, ako jedan balavac koji smatra da to može reći ljudima koji tamo sjede, a koji mu mogu biti bake i djedovi, onda ja smatram, ne ja, nego Klub vijećnika je tražio da vrati mandat”, pojašnjava Čehok.

“Gradonačelnik je inzistirao, nakon mojeg nepodržavanja spomenute nagodbe, da istupim iz Gradskog vijeća, po njegovim riječima, postupim časno i vratim mandat listi iz koje sam izabran u Gradsko vijeće, međutim ja sam to odbio. I dalje želim djelovati kao gradski vijećnik, i dalje želim štititi interese naših sugrađana”, odgovara Mladenović.

Problemi na poslu i otkazi

Mladenović se pridružio građanskoj inicijativi u kojoj priznaju da imaju interes, a to je dobrobit grada u kojem žive. Dio inicijative je i Marijan Dominko koji je spomenutu sjednicu pratio kao zainteresirana javnost. “Ja sam ustao da snimim trenutak tko će dignuti ruku za nagodbu, a tko protiv, digao se i Ivan Čehok i počeo me naguravati, da što ja tu radim”, rekao je Marijan Dominiko iz građanske inicijative Varaždinsko smeće.

Zbog pritiska gradskih čelnika na poslu su imali problema još neki članovi inicijative koji nisu željeli pred kamere. Iz istih razloga bez posla je ostao član inicijative Damir Šilec. “Odlučio sam da je tako najbolje. Da napustim firmu i da više ne radim tamo”, rekao je Damir Šilec iz građanske inicijative Varaždinsko smeće.

Pritisci su, tvrde iz građanske inicijative, uslijedili nakon što su se sastali s gradonačelnikom i predstavnicima jedne od gradskih komunalnih tvrtki zahtijevajući odgovore na pitanja koja su im sporna. Umjesto odgovora uslijedili su pritisci na poslodavce i tužbe iz gradskih tvrtki. Matija Mikac od gradske Čistoće dobio je tužbu za narušavanje ugleda. “Vi iznesete istinu, potkrijepite nekakvim konkretnim činjenicama i onda vas komunalna tvrtka u suvlasništvu Grada, kao građanina, tuži da ste naštetili ugledu? Tu tužbu plaća svojim novcem, odnosno novcem vas kao građana koji ju financirate. Tužno, ne?”, rekao je Matija Mikac iz građanske inicijative Varaždinsko smeće.

‘Šačica likova iza kojih stoji SDP’

Protiv Mikca stigla je i pritužba iz Grada njegovu poslodavcu. Čehok tvrdi, ta građanska inicijativa je šačica likova iza kojih stoji SDP. Ana Petrić nije politički aktivna, ali je članica bivšega gradskog odvjetničkog tima koji je među ostalim tužio i Davora Pataftu i ljude iz njegovih tvrtki.

“Firma s kojom je sklopljen ugovor o zbrinjavanju baliranog otpada, zvala se VIS d.o.o., nakon toga je to društvo preimenovano, i to društvo je podijeljeno i dio imovine je prebačen na određene druge firme iz iste grupacije. Kad bi danas sud naložio tvrtki VIS da plati devet milijuna zbog tog ništetnog ugovora, Grad Varaždin nema otkud naplatiti devet milijuna kuna jer je to prazna firma”, pojašnjava za RTL bivša odvjetnica Grada Varaždina Ana Petrić.

Postupke koji su se vodili protiv odgovornih ljudi iz VIS-a i T&H Investa, zbog prebacivanja nekretnina s jedne firme na drugu, Grad Varaždin je povukao kad je Čehok došao na vlast. “Grad je novcem poreznih obveznika skupo plaćao odvjetnike, samo da vam kažem jedan detalj: odvjetnici Grada su prije mog dolaska koštali milijun eura! Grad danas ima odvjetnike koji godišnje koštaju 600.000 kuna”, rekao je Čehok.

Dobivali samo pola honorara

Bivši odvjetnici iz jednog od tri ureda koji su tada zastupali Grad tvrde drugačije. “Od zastupanja Grada Odvjetnički ured Petrić je ukupno u pet godina uprihodio milijun i 332.000 kuna”, rekao je bivši odvjetnik Hrvoje Petrić. Petrić objašnjava da su naplaćivali pola honorara, a ostali dio su trebali dobiti po dobitku parnica. U ugovoru s Gradom postojala je i klauzula da im se isplati cijeli honorar u slučaju da dođe do otkazivanja punomoći. Kada je Čehok došao na vlast, ugovori su raskinuti bez ijednog upita u kojem su stadiju parnice, a Grad im je bez pogovora isplatio ostatak honorara.

“U tom trenutku je Grad dobio parnicu. Mi smo dobro stajali u ostalim parnicama i meni je potpuno jasno da Ivanu Čehoku nije u interesu da Grad dobije sporove jer će time sebi naškoditi u kaznenom postupku”, rekao je Petrić.

Osveta bivšeg gradonačelnika?

Čehok tvrdi, sve je to osveta bivšega gradonačelnika Gorana Habuša, čije posljedice rada sanira on, a jedan od Čehokovih planova sanacije i ulaganja u razvoj grada je i zaduživanje temeljem tzv. municipalnih obveznica na 160 milijuna kuna. “Što se tiče obveznica mi ih možemo početi vraćati nakon tri godine”, rekao je Čehok.

“Samo za usporedbu, ja sam u pet i pol godina zadužio grad za 12 milijuna kuna. Ivan Čehok, plus ovi krediti koje je dosad dignuo, plus ovih 160 milijuna, bit će negdje oko 200 milijuna kuna! Te kredite će netko trebati vraćati. Vraćat će ih naravno građani kroz gradski proračun. Gradonačelnik koji dođe nakon njega imat će poprilično vezane ruke, neće biti projekata, neće biti novca. Prema tome, netko je davno rekao: ‘Nakon onog velikog požara koji je zadesio Varaždin 1776. godine, najveća pošast koja se dogodila gradu je Ivan Čehok”’, kazao je Habuš.

U ovom trenutku Čehok je u jednom kaznenom postupku nepravomoćno oslobođen, u jednom nepravomoćno osuđen, a treći koji je aktualan još traje. Kaznenim tužbama nedavno se pridružila još jedna u kojoj odvjetnički tim tvrtke Petrić tuži Čehoka za niz kleveta iznesenih u javnosti na njihov račun. Čehok je na vlasti u Varaždinu ukupno 12 godina.