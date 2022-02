Jedini Mostov ministar kojeg Plenković nije smijenio jest Ivan Kovačić. On je ostavku na mjesto prvog čovjeka Ministarstva uprave podnio samo dan kasnije nakon smjene svojih trojice kolega, čime je Most prešao u oporbu. Iako je SDP-ovku Vesnu Nađ zaposlio u državnoj službi za vrijeme dok je ona primala pravo na "šest plus šest" mjeseci plaće nakon svoje smjene. No, to nije smetalo Plenkovića u tom trenutku. Kovačića je na mjestu ministra uprave zamijenio Lovro Kuščević, koji će postati protagonistom jedne od najpoznatijih afera.