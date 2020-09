SVI KOJI SU NA RESPIRATORU U RIJECI SU KRITIČNO: ‘Neka oni koji ne žele nositi maske dođu vidjeti ovo, pa neka odluče žele li igrati lutriju’

Liječničko i medicinsko osoblje koje radi u respiracijskom centru nada se da neće morati svi respiratori biti u funkciji te da će građani prakticirati odgovorno ponašanje

U KBC-u Rijeka sve je spremno za prijam pacijenata zaraženih koronavirusom koji su u najtežem stanju. Iskusna ekipa radit će u respiracijskom centru, a isti ljudi su tamo radili i na početku pandemije. Stela Gašparuš, voditeljica respiracijskog centra riječkog KBC-a, za Dnevnik Nove TV kaže da se sada bolje snalaze te da se sve brže organizira. Na ovom odjelu je po jedan zdravstveni radnik uz svakog pacijenta.

“Kod prijema četiri bolesnika, imamo četiri medicinske sestre i dva liječnika. Kako kapacitet prijema bude rastao, imamo bazen u kojem možemo pronaći educirane ljude da nastave pružati njegu i liječenje”, rekao je Josip Brusić za Dnevnik Nove TV, glavni tehničar Klinike za anesteziologiju i intenzivno liječenje KBC-a.

MISLIO SAM DA JE KRENULO NABOLJE. NIJE: ‘Ljudima sam govorio besmislice i slao nesuvisle poruke, zaboravljao sam zašto samo ustao…’

‘Oni koji misle da su maske bespotrebne, neka mi se jave, prošetat ću ih centrom’

Stanovnicima Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije na raspolaganju je 60 respiratora, uređaja koji služe kao umjetna pluća. Liječničko i medicinsko osoblje koje radi u respiracijskom centru nada se da neće morati svi biti u funkciji te da će građani prakticirati odgovorno ponašanje.

“Oni koji misle da su maske nepotrebne, slobodno neka mi se jave i ja ću ih rado provesti po našem respiracijskom centru. Moji kolege u Splitu, Osijeku, Zagrebu to isto mogu učiniti i mislim da, kad jednom netko vidi čovjeka koji se na respiratoru guši jer mu ne može čak ni on uvijek pomoći. Onda će mu biti sve jasno”, rekao je Alen Protić, pročelnik Klinike za anesteziologiju i intenzivnu medicine riječkog KBC-a.

Prema Protićevim riječima, stanje pacijenata koji se nalaze na respiratoru u Rijeci je kritično. Radi se osobama starije životne dobi s popratnim bolestima koje bi već danas trebale biti premještene u respiracijski centar.

“Posljednjih mjesec dana formirali smo manji COVID centar u Jedinici intenzivnog liječenja na Sušaku koji ima kapacitet za troje bolesnika. Ideja nam je bila kad se kapaciteti manjeg centra popune, da se krene u otvaranje respiracijskog centra na Klinici za neurologiju gdje je već bio ovog proljeća. Na taj način oslobađamo JIL za naše ostale pacijente s drugim dijagnozama koji nisu COVID pozitivni. Za nas na Klinici za anesteziologiju i intenzivno liječenje to je veliki organizacijski izazov jer formiramo novi centar”, ističe Protić za Novi list.

Zasad će u respiracijskom centru na riječkom lokalitetu biti aktivirano između 12 do 14 mjesta.

“Ako se dogodi teža situacija, imamo rezervne scenarije, a puni kapacitet respiracijskog centra čini 55 mjesta na respiratoru”, pojašnjava Protić.

Riječki anesteziolog upozorava sve korona–skeptike na činjenicu da se iz infekcije koronavirusom može razviti ozbiljna bolest s teškim posljedicama, čak i kad su u pitanju mladi i zdravi ljudi.

“Činjenica je da su puno lošije prognoze kod osoba starije životne dobi koje imaju popratne komorbiditete. No, isto tako dešavalo nam se i da mladi i zdravi ljudi završe na respiratoru. Činjenica je isto tako da smo ih sve uspjeli ‘vratiti’, da je njihovo liječenje bilo uspješno, no sve one koji smatraju da je nošenje maski nepotrebno, doveo bih u naš centar i prepustio im da odluče hoće li nositi maske ili žele igrati lutriju. Ništa nas ne košta nositi maske, mi ih liječnici nosimo u pravilu šest do osam sati dnevno, a sada u vrijeme epidemije i puno dulje”, poručuje Protić.

Na bolničkom liječenju u Rijeci nalazi se devet osoba, s tim da su dvije na respiratoru i jedna na intenzivnom liječenju. Već danas, centar je spreman za prijam novih pacijenata. Ravnatelj KBC-a Rijeka Alen Ružić kaže:

“On neće imati samo respiratore, nego će imati po našem planu i onaj dio teških bolesnika koji trebaju jači nadzor i kod kojih se može rano u fazi simptomatske bolesti krenuti s vježbama respriacije, s respiratornom fizikalnom terapijom.”

ČOVJEK KOJI KOJI SE U ZAGREBU BORI ZA ŽIVOT NAJTEŽE OBOLJELIH POJASNIO: Tko sve treba na respirator i kada se to događa

Ne smatraju se herojima

Posao im je na prvom mjestu, ispred privatnog i obiteljskog života, ali djelatnici respiracijskog centra ne smatraju se herojima.

“Ne, nismo heroji. Evo, samo i prije i sada se trudimo marljivo raditi i kvalitetno i dobro obavljati svoj posao”, rekao je Brusić za Dnevnik Nove TV.

Ako ste do sada imali problem sa stavljanjem maske u zatvorenom prostoru i korištenjem dezinficijensa, valja imati na umu ove ljude koji neprestano bdiju nad teško bolesnim ljudima koji su na respiratoru.

Obolijevaju i djeca i odrasli pa je respiratorni centar potreban

Ravnatelj NZJZ-a Primorsko-goranske županije, Vladimir Mićović, objasnio je za N1 nizak broj oboljelih u toj županiji.

“Danas imamo dvije novozaražene osobe, devet novoozdravljenih osoba. Ukupno je to 116 aktivnih slučajeva, od čega 104 na kućnom liječenju i 12 u KBC-u”, naveo je Mićović ispred drive-in centra u Rijeci za testiranje na koronavirus.

Novinar N1 je primijetio da respiracijski centar riječkog KBC-a može primiti 50 pacijenata, na što je Mićović odgovorio: “To bi svakako bio broj koji, nadam se, nećemo nikada dostići. Zabave, opuštanja, povratak na radna mjesta, okupljanja na vjenčanjima, plesna okupljanja, sve su to sada poznata žarišta kako se virus širi.”

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

ŠEF RESPIRACIJSKOG CENTRA U KBC RIJEKA OTKRIVA: ‘Respirator spašava život, ali ako se predugo koristi kreću nuspojave…’