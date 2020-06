SVI KOJI BACAJU SMEĆE ODSAD ĆE VJEROJATNO O TOME BOLJE PROMISLITI: Krenuo je video nadzor i paprene novčane kazne; Prve prijave su već podignute

U samo jednoj akciji Zelene čistke u Hrvatskoj, iz prirode se iznese preko 4.000 tona otpada

Bacanje otpada u prirodu u Hrvatskoj kao da je tradicija pa se vrlo često može čuti, da netko pod okriljem noći, u obližnju šumu baca namještaj, štednjake, televizore, hladnjake… Svake godine baca se na tisuće tona otpada. No, i tom bi se moglo stati na kraj i to novčanim kaznama. Kako javlja Nova TV, mnoge općine i gradovi odlučili su se za video nadzor prirode kao zaštitu. Zbog pandemije se ove godine nije održala velika ekološka akcija Zelena čistka, ali koronavirus nije smetao prekršiteljima jer su oni i dalje u prirodu bacali otpad.

Helena Traub, voditeljica Zelene čistke naglasila je kako se mora doskočiti tom problemu jer ponekad ni video nadzor ne pomaže. U općini Matulji, smještenoj u Primorsko-goranskoj županiji, da bi lakše došli do počinitelja koji u prirodu nanose ekološku te financijsku štetu, kritična područja su pokrili video nadzorom. Prve prijave su već podignute, a prema građanima je upućen apel da se legalno rješavaju otpada.

“Zaista pozivamo građane da ne čine to, ne odbacuju smeće u prirodu, ovo je reciklažno dvorište koje može primiti sav otpad bez problema i bez naknade”, kazao je za Novu TV Bruno Frlan, zamjenik načelnika općine Matulji.

MALI GRAD ZA VELIKO ILEGALNO ODLAGANJE SMEĆA: Namještaj, šuta, gume pobacani po planinarskim stazama i zemljištima u Ivancu

Otpad bacaju i u parkove prirode

I u obližnjem parku prirode Učka postoji problem s bacanjem otpada. Čuvari prirode svaki dan u u ophodnji, a glavni čuvar parka, Željko Erceg, za Novu TV kaže kako otpad pronalaze uz ceste te na lokacijama koje su duboko u šumi. Kaže da postoje određene kamere koje uglavnom služe za monitoring životinja, no da one mogu prepoznati i takvu vrstu aktivnosti. Stanovnici Primorsko-goranske županije još pamte katastrofalan ekološki incident kada je opasni otpad karabit ostavljen na dva mjesta u prirodi, i to u Čavlima i Kraljevici. Sanacija tog terena bila je udar na skromne proračune.

“Saniranje takvog otpada kojeg smo morali riješiti u hitnome roku jer je prijetio zdravlju građana i onečišćenju okoliša, sanacija takvog otpada stajala je preko 160 tisuća kuna, a tu nam je u pedeset postotnom djelu pomogla županija i ja im se od srca na tome zahvaljujem”, kazao je gradonačelnik Kraljevice Dalibor Čandrlić.

Besplatno rješenje zbrinjavanja otpada svojim građanima nudi većina općina i gradova, stoga Frlan iz Matulja još jednom naglašava da reciklažna dvorišta mogu koristiti svi građani besplatno te tamo odnijeti sve vrste otpada.

KOJI BEZOBRAZLUK: ‘Genijalci’ iz Istre naplaćuju građanima odvoz krupnog otpada, a onda ga bace u šumu

Tijekom jedne čistke šuma skupi se 4.000 tona otpada

U samo jednoj akciji Zelene čistke u Hrvatskoj, iz prirode se iznese preko 4.000 tona otpada. Tijekom osam godina, skupilo se više od 30.000 tona, što je težina tri Eiffelova tornja u Parizu.

“Svake godine na istim mjestima znamo naći otpad nažalost, to je naša stvarnost, ljudi i dalje bacaju otpad ne shvaćajući koliko to utječe na njihovu kvalitetu života”, zaključuje voditeljica Zelene čistke za Novu TV.

Ostaje tek vidjeti hoće li se građani opametiti kada im na kućnu adresu stigne “čestitka” jer ih je tijekom bacanja otpada snimila kamera.