Početak Nove godine uz obalu ostaje nestabilan, od petka će ponovno pojačati jugo i donijeti lokalno obilnu kišu

Snažna ciklona donijela je vjetrovito vrijeme. Jugo će danas postupno slabjeti. Oborina će biti uglavnom uz obalu i u gorju, dok će u unutrašnjosti biti i dosta sunca. Utorak prijepodne u unutrašnjosti djelomice sunčano, jedino na krajnjem istoku može pasti još malo kiše. Na Jadranu i u gorju promjenjivo oblačno s kišom, lokalno i obilnom. Bit će malo manje vjetrovito – u kopnenim predjelima većinom umjeren do jak jugozapadnjak, na moru na udare i olujno jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura na kopnu od 2 do 6, a uz obalu od 8 do 11 stupnjeva.

U središnjim i sjeverozapadnim predjelima u nastavku dana djelomice sunčano, malo kiše moguće je uz granicu sa Slovenijom. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a uz južinu će biti osjetno toplije – oko 10 stupnjeva. U Slavoniji i Baranji djelomice sunčano, uglavnom suho te iznadprosječno toplo. Puhat će slab do umjeren južni vjetar, javlja RTL.

U Dalmaciji promjenjivo oblačno s povremenom kišom, ponegdje su mogući i pljuskovi, a na jugu i obilna oborina. Umjereno i jako, na udare i olujno jugo i oštro će prema kraju dana slabjeti. Temperatura od 11 u Zagori do 16 na jugu. Na sjevernom Jadranu i u gorju umjereno do pretežno oblačno s kišom, u najvišim visinama moguće je i malo susnježice ili snijega. Prema večeri će jugo slabjeti, a temperatura će uz južinu biti iznad prosjeka za kraj godine.

Idućih dana na kopnu i moru

U nastavku tjedna u kopnenim predjelima promjenjivo oblačno s povremenim oborinama. Još u srijedu ostaje relativno toplo, zatim će temperatura biti u padu. Na Staru godinu će zapuhati vjetar sa sjevera, donijeti hladniji zrak pa će kiša u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg. Novu godinu ćemo dočekati u blagom minusu, jedino u gorskim predjelima prilično hladno. Prvi dani 2021. godine bit će promjenjivo oblačni s povremenim oborina, a ni temperatura neće biti preniska.

Na Jadranu u srijedu umjereno do pretežno oblačno s kišom, lokalno i obilnom, a i jugo će oslabjeti. U četvrtak i na moru promjena na polju vjetra – zapuhat će bura i sjeverozapadnjak uz koji će temperatura biti nešto niža. Doček Nove godine će ovdje biti promjenjiv, kiše će biti uglavnom na jugu, a zatim u prvim satima 2021. godine i na sjevernom dijelu. Početak Nove godine uz obalu ostaje nestabilan, od petka će ponovno pojačati jugo i donijeti lokalno obilnu kišu.

Prognoza DHMZ-a

Ujutro u većem dijelu zemlje bit će djelomice sunčano, zatim porast naoblake, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak. Više oblaka te mjestimično kiše već od jutra bit će na zapadu zemlje, u najvišem gorju moguće i snijega. Uz naoblačenje kiša sve češća u Dalmaciji, a u noći i u sjevernim kopnenim predjelima.

Na Jadranu mjestimice moguća obilnija oborina, dok će najviše sunčana vremena biti u Slavoniji i Baranji. Umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, popodne u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka od 8 do 12 na kopnu te od 11 do 16 stupnjeva Celzijusovih na obali i otocima.

U prekidu više katamaranskih i trajektnih linija

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je više katamaranskih i trajektnih linija na Jadranu, izvijestio je u utorak Hrvatski autoklub. U Splitskom okružju u prekidu su katamaranske linije 9604 Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, 9603 Jelsa-Bol-Split, 9602 Vis-Hvar-Split i 604 Ubli-Vela Luka-Split. Prekinute su linije i u Riječkom okružju: katamaranske linije 9309 Novalja-Rab-Rijeka i 9308 Mali Lošinj-Cres-Rijeka te brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak.

U Zadarskom okružju u prekidu je trajektna linija 433 Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Molat i vožnja će se obaviti po rasporedu za ponedjeljak, a isto vrijedi i za trajektnu liniju 401 Zadar-Ist-Olib-Silba-Premuda. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a magla smanjuje vidljivost ponegdje u unutrašnjosti. Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez propisne zimske opreme.

Zimski su uvjeti i zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna je zimska oprema na pojedinim cestama u Lici. Stožer civilne zaštite RH donio je odluku kojom se privremeno zabranjuje, odnosno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza. Odluka je stupila na snagu 1. prosinca, a traje do 15. siječnja. Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.