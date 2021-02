SVI BI HTJELI RADITI KOD VANĐELIĆA: Nije ni čudno kad se zna da su plaće 20 posto veće, ali ima jedan zanimljiv uvjet za posao

Fond za obnovu potresom pogođenih područja bi do kraja veljače trebao zaposliti oko 25 osoba, koje su povučene iz drugih državnih službi, a sve one moraju proći psihotestove te dobiti preporuku psihologa

Fond za obnovu potresom pogođenih područja bi do kraja veljače trebao zaposliti oko 25 osoba, a sistematizacijom je predviđeno najviše 89 zaposlenika. Osim privremenog ravnatelja Damira Vanđelića i Nikole Bačurina, pravnika iz Ministarstva graditeljstva, koji svoj posao obavljaju po ugovoru o djelu, u Fondu je trenutno zaposleno još šestero osoba, koje već imaju iskustva u državnoj administraciji.

Povlačenje iz državne uprave

Vanđelić, koji se s premijerom Andrejem Plenkovićem nije uspio dogovoriti oko toga da bude HDZ-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika, pojasnio je novinarima Jutarnjeg da se odlučio za premještaj službenika iz različitih državnih uprava, jer je to jednostavnije i brže. Zasad je za posao u Fondu zainteresirano sedamdesetak službenika, a najveća je potražnja za inženjerima, arhitektima, pravnicima i stručnjacima za financije.

“Pravnik kojega je bilo angažiralo Ministarstvo graditeljstva na ugovor o djelu radio je gotovo godinu dana na izmjenama zakona i sada smo ga preuzeli u Fond”, pojasnio je Vanđelić.

Obvezni psihotestovi

Državni službenici koji će doći u Fond, osim stjecanja radnog iskustva na poslovima koji će trajati možda i 10 godina, stimulirani su i s oko 20 posto većim plaćama od onih u ministarstvima. Proces zapošljavanja uključuje i posebne psihotestove na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Stoga, Vanđelić smatra kako će dobiti najbolje državne službenike.

“Da smo išli tražiti ljude na tržištu, to bi trajalo od tri do četiri mjeseca i još bismo dobili ljude koji ne znaju kako funkcionira državna uprava, zato je ova opcija bila najlogičnija i najbrža jer traje kraće, oko 10 do 15 dana”, pojašnjava Vanđelić.

Fond je interno objavio da traži nove zaposlenike. Tražili su i preporuke iz državnih institucija, ali su ostavili mogućnost ljudima i da se sami jave. Kad su svi poslali životopise, Fond je dogovorio s HZZ-om da njihovi djelatnici naprave psihotestove. Oko polovice kandidata za posao dobilo je visoke preporuke te će biti zaposleni među prvima. Oni bez preporuke psihologa neće biti zaposleni.