ZAGREBAČKO SVEUČILIŠTE TUŽILO STUDENTA ZBOG IZJAVE: Reagirala i ministrica znanosti, rektor joj poručio: ‘Mogla me je nazvati’

‘Ne shvaćamo kakav je interes onih koji su tužili osim da zastraše studente. Poslije ovoga studenti će se bojati iznositi svoje mišljenje’, kažu iz Studentskog zbora.

Zagrebačko Sveučilište tužilo je potpredsjednika Studentskog zbora na Hrvatskim studijima Luku Kovača zbog izjave o provali u prostorije studentskih udruga, što je među članovima Studentskog zbora izazvalo zgražanje, dok je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak tužbu ocijenila neprimjerenom.

Rektor Sveučilišta Damir Boras potvrdio je u utorak da je Sveučilište podnijelo tužbu protiv Kovača ustvrdivši kako nije imalo drugog načina da “spriječi neistine protiv Sveučilišta”.

Kovač: Mogući pritisak na studentske udruge

Kovač je 2. studenoga izjavio Hini, komentirajući provalu u prostorije Studentskog zbora i studentskih udruga na Hrvatskim studijima, kako ne može sa sigurnošću reći o čemu se radi, ali postoji mogućnost da se iza toga skriva pritisak Uprave studija na studentske udruge.

“To nije student Kovač nego gospodin Kovač koji je iznio neistinu o upravi Hrvatskih studija da je organizirala provalu, a što je prenijelo 20 različitih portala. Ja znam da je to vjerojatno mladenačka neopreznost i zavedenost, ali svi su odgovorni za svoja ponašanja”, kazao je Boras dodavši kako to ne radi kad njega osobno napadaju “iako i to treba izdržati”.

Postoji sloboda govora, ali ne i sloboda iznošenja neistina. Nažalost, predaleko su otišle stvari protiv Sveučilišta u zadnje vrijeme, ustvrdio je rektor. Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja nisu htjeli komentirati događaj, nego su uputili na stajalište ministrice Blaženke Divjak koje je objavila na Facebook stranici.

“Kao dugogodišnja profesorica na Sveučilištu u Zagrebu tužna sam kada čitam najave o tužbi protiv studenata – mislim da je to doista neprimjereno. Studente ne tužimo kada iznose svoje mišljenje, već ih kao učitelji, profesori i mentori poučavamo za život, a nerijetko i učimo upravo od njih”, poručila je Divjak.

Boras: Ministrica očito nema pravu informaciju

Boras je na to rekao kako ministrica očito nema pravu informaciju o događaju. “Mogla je nazvati i ja bih joj to objasnio”, kazao je.

Potpredsjednik Studentskog zbora Luka Kovač nije bio dostupan za komentar, ali je član Studentskog zbora Duje Kovačević rekao da su njegove kolege zgrožene činom koji je vodstvo Sveučilišta poduzelo protiv studenta. Sveučilište koje podučava studente studija za javno djelovanje te iste studente kažnjava zbog izricanja svoga mišljenje. To je šokiralo kolegu Kovača, a i nas, kaže Kovačević.

Ne shvaćamo kakav je interes onih koji su tužili osim da zastraše studente. Poslije ovoga studenti će se bojati iznositi svoje mišljenje, ocijenio je.

Boras je pak najavio da će Sveučilište povući tužbu ako se Kovač “na odgovarajući način ispriča, i to stave na portal”. “Kako je gospodin Kovač mlad čovjek i sigurno nije zlonamjeran, ali je veliku štetu počinio prema Sveučilištu kao cjelini, ako se ispriča, sigurno je da ćemo povući tužbu”, kazao je Boras.

Na pitanje je li Sveučilište pokušalo stupiti u kontakt s Kovačem prije podnošenja tužbe, Boras nije decidirano odgovorio nego je rekao da studentske udruge sad pritišću Sveučilište, optužujući ga da ne dopušta slobodu govora. “Sloboda govora je maksimalna u akademskoj raspravi na Sveučilištu, ali ne i sloboda iznošenja neistina”, ponovio je Boras.

Sveučilište tužilo i Hinu

Kovačević kaže kako mu nije poznato je li Sveučilište pokušalo taj slučaj riješiti prije tužbe, te je najavio da će Studentski zbor u sljedećih dan, dva raspravljati o tom problemu. U vezi Kovačeve sporne izjave Sveučilište je tužilo i Hinu, koja je 2. studenoga objavila dva teksta o provali u prostorije studentskih udruga.

Prvi je sadržavao tvrdnje koje je Hina doznala od studenata, među ostalim i Kovačevu izjavu, a kako pročelnik Hrvatskih studija Mario Grčević tada nije bio dostupan, taj je tekst objavljen bez reakcije predstavnika Sveučilišta. Odmah nakon što se novinaru Hine javio Grčević, Hina je objavila drugi tekst na temelju izjava koje je on dao. Unatoč tome, Grčević je tražio “ispravak netočne informacije”, a 30. studenoga Sveučilište je tužilo Hinu.