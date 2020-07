SVEUČILIŠNI PROFESOR OBORIO VARAŽDINSKU ČISTOĆU I NA SUDU: Dokazao da su ‘nabili’ račune, a sad im ne mora platiti veliku odštetu

Čistoća je od profesora Matije Mikca sudskim putem tražila 30.000 kuna zbog ‘narušene časti i ugleda’ jer je izračunao da su računi za smeće u prosjeku 20 kuna skuplji nego što bi trebali biti

Županijski sud u Zadru pravomoćnom presudom razriješio je spor između varaždinske Čistoće i sveučilišnog profesora Matije Mikca. Tom presudom Mikac ne mora platiti Čistoći 30.000 kuna zbog “narušene časti i ugleda”, odnosno toga što je izračunao i javno obznanio kako svako kućanstvo u Varaždinu plaća odvoz otpada u prosjeku 20 kuna više nego što bi trebalo.

Naime, Mikac je matematički raščlanio račune za odvoz otpada i preciznom računicom došao do zaključka “da komunalnoj tvrtki, temeljem odluke Gradskog vijeća u kasicu uplatimo gotovo 150.000 kuna mjesečno”. To je javno obznanio na prosvjedu pred varaždinskom Gradskom vijećnicom, pa ga je Čistoća tužila. Zatim je tužbu povukla, no ipak se ponovno predomislila, pa je sve završilo na sudu.

Montirani proces?

Profesor je zbog toga bio izložen pritiscima. Najprije je zamjenik gradonačelnika Varaždina, Zlatan Avar zaprijetio Sveučilištu Sjever “razmatranjem gradskih donacija”, ako ništa ne poduzmu u vezi Mikčevih izjava, da bi samog Mikca na Facebook stranici “Varaždinci za Čehoka” nazvali luzerom. Kasnije se ispostavilo da je gradonačelnik Ivan Čehok osobno bio jedan od moderatora te stranice.

No, Čistoća i njen direktor Davor Skroza nisu htjeli prihvatiti presudu zadarskog suda, pa su uložili žalbu kojom traže njeno odbacivanje kao neosnovane. Varaždinski aktivisti i Udruga “Varaždin bez smeća” tužbu nazivaju “zlonamjernom i iskonstruiranom s ciljem pritiska na Matiju i ostale aktiviste, bez ikakvog uporišta u činjenicama”. Njihovi su članovi preuzeli sudsku obranu znanstvenika koji ju nije htio koristiti, jer “kad Čistoća izgubi, biti će to trošak građanima”. I bio je u pravu. Izgubljena tužba je koštala građane 18.000 kuna, piše Jutarnji.

Varaždinu prijeti gubitak svih sporova

S druge strane, odvjetnici koji su zastupali Čistoću u ovom sporu pojasnili su zbog čega se Grad Varaždin zadužio, a računi za smeće poskupjeli. Istaknuli su da bi dio novca, “jer Gradu prijeti gubitak svih sporova koje vodi”, trebao poslužiti za isplatu bivšeg gradonačelnika Varaždina i Čehokovog političkog mentora, Hrvoja Vojvode, a dio za prekid suđenja s tvrtkom vezanom uz poduzetnika Davora Pataftu. S njim je Čehok nepravomoćno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora zbog milijunskih šteta nanesenih Gradu.

“Odvjetnici koji nisu u stanju procijeniti izglede Čistoće u jednostavnom sporu od 30.000 kuna pitaju se za mišljenje u sporovima od 300.000.000 kuna?! Vrlo obećavajuće”, komentirali su iz Udruge Varaždin bez smeća.