I dok se mnoštvo ljudi doseljava u Svetu Klaru zbog cijena stanova od 1600 ili 1700 eura po kvadratu, starosjedioci upozoravaju kako je naselje omeđeno željezničkom prugom te da nema pošte, vrtića, doma zdravlja, sportskih terena, mesnica…

Tko god barem jednom prođe novozagrebačkim naseljem Svetom Klarom, prvo će vidjeti bagere, dizalice, miješalice za beton i građevinare na svakom koraku. Nove zgrade rapidno rastu; u ovom trenutku se gradi pet velikih stambenih kompleksa. U njima je dio stanova već rasprodan. Razlog tomu su niske cijene i bogata ponuda stanova. Za 1600 ili 1700 eura po kvadratu mogu se naći od garsonjera pa sve do četverosobnih stanova.

“Klara je po tom pitanju odlična jer se na Središću, Kajzerici, ostalim naseljima u Novom Zagrebu plaća 2200, 2500 eura po kvadratu. Klara je najjeftinija i stoga najpoželjnija za sve one koji sanjaju o vlastitoj nekretnini u tom dijelu grada”, rekao je za Večernji agent za nekretnine Mario Špičić iz agencije Marlimat.

Mještani također hvale svoje naselje, jer nije daleko od centra grada, okružena je šoping-centrima, a kriminala nema. “Mirno je ovo i lijepo mjesto, nema gužvi i napetosti, život je ovdje ležeran. Obitelji s djecom pogotovo vole ovo naselje jer im je u blizini moderna škola”, smatra Mladen Hadrović, čija obitelj u Svetoj Klari živi od 1711. godine.

Odsječena od svijeta

No, nije sve idilično u Klari. Njegov sumještanin nabraja kako u Klari nema pošte, vrtića, doma zdravlja, sportskih terena, mesnica, a ceste su loše. Predsjednik tamošnjeg Mjesnog odbora to potvrđuje. Nabraja probleme s kojima se to naselje susreće te upozorava kako bi se novih 1000 žitelja moglo brzo razočarati.

“Sve je to, nažalost, istina, ali dobra je vijest što već ove godine počinje gradnja vrtića koji bi trebao biti gotov najkasnije dogodine. A što se pošte i doma zdravlja tiče, to nažalost ne može riješiti ni Mjesni odbor ni Gradska četvrt”, kaže predsjednik Mjesnog odbora Sveta Klara Boris Kihak te dodaje kako je Klara s tri strane okružena željezničkom prugom, pa se nerijetko na prijelazima čeka i po 20 minuta. Uz to, s ostatkom grada je povezuje samo jedna autobusna linija i to do Savskog mosta, zbog čega je gotovo nepristupačna. Drugi problem je komunalna infrastruktura.

“Građevinske se dozvole dijele olako, šakom i kapom i bez mnogo provjere. Gradi se previše i prebrzo. Jednog dana doći će to preopterećenja pa će cijelo naselje imati goleme probleme s vodom i kanalizacijom”, upozorava Kihak.

Doseljenici se nadaju da će se problemi riješiti

No, agent za nekretnine kaže da doseljenike ti problemi ne zabrinjavaju, jer oni smatraju da će se nedostatak pratećih sadržaja s vremenom ublažiti. Klaru uspoređuje s još jednim novozagrebačkim naseljem – Kajzericom.

“Uzmite, na primjer, Kajzericu. Kad su se ljudi počeli ondje naseljavati, nije bilo ničega. I evo, sad imaju školu, vrtiće, sve što im je potrebno. Tako se nadaju da će se dogoditi i u Klari”, zaključio je Špičić.