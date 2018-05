ŠVEĐANIN KUPIO KUĆU U ISTRI PA ZAPEO U RALJAMA HRVATSKOG PRAVOSUĐA: ‘Ovdje više nikome ne vjerujem, ova država je kao crna Afrika’

Županijski sud u Puli pravomoćnom je presudom uvažio njegovu žalbu i proglasio nedopuštenom ovrhu nad polovicom kuće koju je naložio pulski Općinski sud. Ova presuda, međutim, ne znači da Rundqvist odmah može useliti u svoju kuću.

Švedski državljanin Stig Christer Rundqvist davne je 2003. godine kupio kuću u istarskom mjestu Ližnjanu, no ostao je bez nje u pravosudnoj trakavici dugoj 14 godina. Kako bi vratio barem polovicu vlasništva, Šveđanin se mora ponovno sporiti.

Naime, 10. travnja Županijski sud u Puli pravomoćnom je presudom uvažio njegovu žalbu i proglasio nedopuštenom ovrhu nad polovicom kuće koju je naložio pulski Općinski sud. Iako mu ova presuda ide u korist, Rundqvist nije siguran koji će biti njegovi daljnji koraci. Nešto će, veli, učiniti, no još ne zna što budući da je u kupnju i uređenje kuće te sudski proces u 14 godina potrošio 305 tisuća eura, odnosno 2,3 milijuna kuna.

‘Ništa ne funkcionira po propisima’

“U Hrvatskoj više nikome ne vjerujem. Ovdje ništa ne funkcionira po propisima. Ova država je kao crna Afrika”, rekao je Rundqvist u razgovoru za Glas Istre.



Objašnjava da je kuću kupio od njemačkog državljanina za 140.000 eura, a u uređenje je uložio još toliko. No, nekoliko mjeseci kasnije iskrsnuo je problem.

Bivša Nijemčeva supruga tvrdila je da joj pripada polovica kuće, do koje je uspjela doći sudskim putem. Rundqvist je na Općinskom sudu podigao tužbu protiv njemačkih supružnika, tvrdeći da je jedini vlasnik kuće, no osmogodišnji spor nije dobio, piše Glas Istre. Sud je istom presudom naložio Nijemcu da isplati Rundqvistu 532.750 kuna na ime naknade štete, zajedno s pripadajućim kamatama. Taj dio presude postao je pravomoćan jer nije pobijan žalbom.

“Prilično sam siguran da je netko potplatio sud, nije postojao nijedan drugi razlog da bivša supruga dođe do kuće. Nijemac je morao platiti sudski trošak od 30.000 eura, a budući da to nije učinio, sud je ponudio drugi dio kuće na prodaju. Rekli smo OK, ići ćemo u proces i platiti kuću drugi put”, objašnjava Rundqvist. Neovisno o njegovoj želji, i drugi dio kuće preuzela je Njemica, uselila se u kuću i promijenila brave.

Posjeduje urednu dokumentaciju

Rundqvistu nije jasno na koji je način Njemica došla do kuće koju je on u potpunosti platio, za što posjeduje urednu dokumentaciju.

Županijski je sud spomenutom nepravomoćnom presudom od 10. travnja ove godine prihvatio Rundqvistovu žalbu te preinačio presudu Općinskog suda, proglasivši nedopuštenom ovrhu na suvlasničkom, polovičnom dijelu tuženog Nijemca. Tuženicima, bivšem bračnom paru, naloženo je da nadoknade parnične troškove u iznosu od 33.509 kuna.

Ova presuda, međutim, ne znači da Rundqvist odmah može useliti u svoju kuću: odvjetnica mu je objasnila da mora iznova pokrenuti cjelokupan spor kako bi ostvario svoje pravo.