Prošloga tjedna svi su domaći mediji prenijeli vijest, koja je potekla iz dva švedska dnevna lista (Aftonbladet i Svenska Dagbladet) da je Andrej Plenković u krugu kandidata za glavnog tajnika NATO-a. Riječ je o istom tekstu koji su ove druge švedske novine prenijele prije nego što su ga, ili u jednima ili u drugima, dokučili hrvatski mediji, a u kojem se Plenković spominje kao jedan od pet mogućih kandidata za šefa NATO-a.

'Milanović sigurno nije na listi potencijalnih kandidata'

Za N1 je sada progovorio švedski novinar, dopisnik iz Bruxellesa, Wiktor Nummelin koji je napisao taj tekst.

Plenković je prije neki dan rekao da su se švedski mediji zabunili i da su sigurno mislili na Zorana Milanovića. "Ne, definitivno se nisam zabunio", tvrdi Nummelin.

"Zoran Milanović sto posto nije na listi potencijalnih kandidata, osobito zbog svojih stavova prema ulasku Finske i Švedske u NATO. Nitko nije spomenuo Milanovića. Bruxelles je sada zapravo mjesto gdje se svi spominju kao kandidati za glavnog tajnika. Situacija je to koja se mijenja. Plenković je jedno od imena koja se spominju, ali tu su i druga. Barem neslužbeno", rekao je Nummelin.

'Mnogi pokušavaju nagovoriti Stoltenberga da ostane još godinu dana'

Naslov njegova članka glasio je: "Tko će preuzeti NATO? Pet kandidata i joker".

"Jokera bi prvo trebalo spomenuti, to je sam Jens Stoltenberg. Tri puta mu je produžen mandat i nije tajna da bi mnogi željeli da se to ponovno to dogodi, no ne znam hoće li on biti i dalje tajnik nakon 1. listopada – jasno je rekao da odlazi. Mnogi se trude pokušati ga nagovoriti da ostane barem još godinu dana jer bi to otvorilo prostor za nekoliko drugih kandidata. Kada govorimo o drugim kandidatima, spominju se neka imena, a neka se spominju više. Trenutno je Ursula von der Leyen popularno ime, iako većina ljudi ovdje u Bruxellesu smatra da je praktički nemoguće da će otići s mjesta predsjednice Europske komisije da bi preuzela NATO. Da se sve odigra sljedeće godine, sljedećeg studenog, pa čak i na ljeto, tada bi situacija bila drugačija, tada su europski izbori i sve će biti malo otvorenije", objasnio je Nummelin.

'Plenković ima utjecajne prijatelje'

Nummelin kaže da glavni tajnik NATO-a mora biti osoba koja nije ni na jednoj ni na drugoj strani i da mora biti diplomat između Europske unije i SAD-a. Smatra da mnogi spominju Plenkovića jer se ne smatra da je on toliko za ili protiv nečega i da nema tih međunarodnih neprijatelja koje neki možda imaju.

"Plenković je prilično dugo na sceni. Iako Plenković nije dolazio na NATO summite, dolazi na eurosummite, svi ga znaju, dugo je premijer, nema nekih većih neprijatelja, ima utjecajne prijatelje”, rekao je Nummelin.

Ipak, ne misli da je Plenković favorit, "ali je definitivno netko čije će ime biti spominjano kada će se razmatrati kandidati". Također smatra kako će se Plenkovićevo ime spominjati za neku od pozicija u Europskoj uniji.