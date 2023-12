Postiti ili ne postiti ove godine na Badnjak? Mnogi katolici ovih su si dana postavili upravo to pitanje, a odgovore je za Danas.hr dao fra David Sedlar, župnik i gvardijan Župe sv. Antuna Padovanskog u Bjelovaru.

"Crkva u svojoj liturgijskoj godini ima dva zapovijedana posta i nemrsa, a to je Čista srijeda ili Pepelnica te Veliki petak. Badnjak ne pripada ovdje i nije obavezno postiti i raditi nemrs na Badnjak, no mnogi vjernici budući da to već godinama prakticiraju - ove godine nisu dužni jer pada u nedjelju gdje nedjelja ima prednost i ne preporučuje se postiti i raditi nemrs", rekao je, dodajući da unatoč tome ima onih koji imaju neki zavjet ili oblik pobožnosti upravo na Badnjak.

"Tada je sasvim normalno da izvrše taj zavjet koji su dali tako da ako žele mogu postiti i raditi nemrs."

Kako mlađi, tako i oni stariji i dalje znaju biti u nedoumici što je uopće post, a što nemrs pa je svećenik i to pobliže pojasnio, a otkrio je i što je najbolje jesti u te dane.

"Za post nije toliko bitno što ćemo jesti, koliko je bitno količinski, jer pravilo posta je to da se čovjek jednom u danu do sita najede, a ostalo uzima male obroke – ako baš mora. On obvezuje sve katolike od 18. do 60. godine i radi se u pokorničke dane. To je većinom petkom i u korizmi, odnosno na Veliki petak i Pepelnicu kada je svaki vjernik dužan postiti", rekao je.

"Preporučuje se da ne budu mesnati proizvodi, odnosno životinjski proizvodi, osim ribe. Riba se može jesti za nemrs pa je tako najbolje uvijek pojesti ili nju, jaja, sir i slično. Crkva preporuča svaki petak u godini raditi nemrs kao spomen na Isusovu muku i ona obvezuje vjernike od 14. godine pa nadalje."

Ne treba gledati vanjštinu

Za bakalar kaže da se on može bez problema jesti ove nedjelje – na Badnjak.

"Na Jadranu zasigurno ima dosta ljudi koji općenito više preferiraju ribu nego li piletinu, janjetinu i drugo pa onda oni već sami po sebi znaju i po tri puta tjedno prakticirati nemrs pa će ustvari ova nedjelja njima biti jedan normalan dan po tom pitanju."

"Prvenstveno ne treba gledati na vanjštinu i toliko se mučiti s time hoćemo li postiti i nemrs raditi na Badnjak jer pada na nedjelju, nego da se više bavimo dobrim djelima koje činimo i kakvi smo jedni prema drugima. Trebamo više gledati na naše ponašanje, na dobra djela koje činimo, koliko molimo jedni za druge i ne samo sad za vrijeme božićnih blagdana, nego da tijekom cijele godine budemo dobri, ne ulazimo u svađe i da to bude naš način života. Jer Božić bi se trebao živjeti svaki dan“, zaključio je fra David Sedlar.

