Majka Ivana Leaković iz Benkovca medijima je ispričala kako je njezina sina s autizmom svećenik odbio pričestiti.

"Autizam je dobio još jedan šamar, od ljudi za koje smatraš da žive vjeru koju propovijedaju na misama koje služe, da imaju sluha i empatije za one najranjivije. Ali nemaju. Išli smo na dogovor s našim župnikom za Prvu pričest, jedan od sakramenata. Ulazeći u župni dvor, svećenik nam otvara vrata, pružajući ruku s pozdravom 'Hvaljen Isus'. Rukovali smo se, ali sin nije. On bi radije dao pet, ali nitko nije tražio, svakom da pet", započela je priču Leaković, a prenosi Index.

'Rekao je da je sin već duhovno pričešćen'

Rekla je kako je tijekom tog dogovora svećenik kazao da njezinog sina neće pričestiti jer "oni ne shvaćaju smisao pričesti."

"Rekao je i da je sin već duhovno pričešćen, ma što to značilo. Kaže - što ako baci hostiju, to će biti svetogrđe", prepričala je Leaković. Dodala da je svećenik poručio da se njezina sina Antu može eventualno krizmati kad za to dođe vrijeme, ali isključivo na kraju mise.

"Ovaj svećenik ne zna da taj dodir pomazanja (čela) kod krizme, može izazvati jaču reakciju, budući da neke osobe s autizmom ne vole nikakav dodir, jer imaju senzorne poteškoće. Svećenik je donio svoj 'sud' u našem slučaju, nadamo se da mu je savjest čista. Ništa, tražit ćemo drugog svećenika", poručila je Leaković.