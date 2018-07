SVEĆENIK IZ ČAPLJINE O TEORIJI EVOLUCIJE: ‘Izaberi jesu li tvoji geni geni kameni ili iza tebe stoje geni majmunski’

Ovaj franjevac vrlo je aktivan na Facebooku, često se putem video priloga obraća svojim prijateljima na toj društvenoj mreži, a redovito snima i objavljuje svoje propovijedi.

Fra Bože Radoš iz župe u Čapljini osebujni je svećenik koji je posljednjih godina u nekoliko navrata privukao pozornost javnosti. Ovaj franjevac vrlo je aktivan na Facebooku, često se putem video priloga obraća svojim prijateljima na toj društvenoj mreži, a redovito snima i objavljuje svoje propovijedi. Tako se prošloga petka, na blagdan Sv. Ilije, osvrnuo na teoriju evolucije i podrijetlo modernog čovjeka.

Fra Bože Radoš, naravno, ne priznaje znanstveno objašnjenje o postanku čovjeka, a smatra da u svijetu postoje dvije skupine ljudi – oni koji se ponose Bogom stvoriteljem i oni koji vjeruju u, kako je rekao, životinjska carstva.

“Odaberi iza čega ćeš stati. Jesu li tvoji geni geni kameni, iza kojih stoji Bog, ili iza tebe stoje geni majmunski”, poručio je fra Bože s oltara.

Danas se, pak, osvrnuo na nagađanja kako Vatikan namjerava razriješiti kardinala Josipa Bozanića, a u komentaru se žestoko obrušio na zadarskog nadbiskupa Želimira Puljića.

“Zanimljivo je da je na tu glupu vijest uopće reagirao nadbiskup Puljić. Ali, ništa nije slučajno. Biskupu Draženu Kutleši profesori su bili Želimir Puljić i Ratko Perić. Sve ima svoj razlog. Kad smo bivšeg nuncija upozoravali da je Puljić najveći otrov i najveća opasnost po hrvatsku Crkvu, da je poput Trojnskog konj, on se prekrstio i rekao: Ma ne mogu vjerovati, on je moj pouzdanik i najpovjerljiviji čovjek. Eto ti kad ti je najpovjerljiviji čovjek pogledaj kako ti servira vijesti i kako ruši i uništava sve što vi u Vatikanu pokušavate ispraviti. Da ste vi vjerodostojni, davno bi ga smijenili zbog pranja novca kojega je učinio u crkvi. No, izgleda da niste vjerodostojni u svom djelovanju. Laž nikog nije oslobodila pa neće ni vas”, rekao je jutros fra Bože.

I osebujnog svećenika je proteklih tjedana uhvatila navijačka groznica, a u nastavku pogledajte njegove komentare na nastupe Vatrenih u Rusiji.

Fra Bože nerijetko i ispriča vic.