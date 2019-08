SVEĆENIČKI BIZNIS: Pulski franjevci ilegalni parking u dvorištu naplaćuju ‘milodarom’. Cijena mjesta? 500 kuna mjesečno!

‘Domišljati’ franjevci smatraju da su izbjegli plaćanje poreza kao i pribavljanje dozvola

Vrlo neobična priča stiže iz Pule i povezana je s franjevcima i njihovim dvorištem u samostanu sv. Franje. Naime, u njihovom dvorištu, u koje se ulazi iz Ulice Castropola u starom gradu, oni naplaćuju, piše Glas Istre. Parkiranje kod ovih svećenika Puljani i turisti neće platiti SMS porukom ili pak na automatu nego milodarom…barem tako kažu ti isti franjevci.

Riječ je o ilegalnom parkiralištu i zato ne mogu izdavati račun što bi između ostalog bio dokaz da se Crkva bavi nezakonitim poslovima. Ovako, “domišljati” franjevci smatraju da su izbjegli plaćanje poreza kao i pribavljanje dozvola.

Mjesečno mogu zaraditi 25.000 kuna i to bez lipe plaćenog poreza

Kako piše Glas Istre, ne zna se točno kada su svećenici pokrenuli biznis s parkingom, međutim, neki korisnici usluge njihovog parkinga mjesečno plaćaju 500 kuna za rezervirano mjesto u dvorištu. Skupa sa samostanom, dvorište je veliko 5.000 kvadrata. Novinari su na ilegalnom franjevačkom parkingu izbrojali 50 automobila od kojih je dosta njih sa stranim registracijskim oznakama, no ne zna se koliko je vozila od onih koji rade i žive u samostanu. Ako je cijena mjesečnog parkinga zaista 500 kuna i da je jednaka za sve korisnike, kojih je recimo 50, tada cifra koju samostan mjesečno zaradi iznosi 25.000 kuna mjesečno. To je 300.000 kuna godišnje i to bez plaćanja ikakvog poreza.

Novinari su na samostanskom parkiralištu vidjeli i da su neka mjesta “sačuvana” za apartmane u centru grada. Kada su ih novinari nazvali, vlasnici apartmana nisu bili raspoloženi za razgovor, no nakon poziva su na parkirnim mjestima uklonjene oznake tih aparmana. Ipak, na zidinama su ostale oznake registracijskih oznaka onih koji su stalni na parkingu.

