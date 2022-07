Hrvati željno iščekuju spajanje, ali ne samo praznika, već i same Hrvatske. Radi se o otvorenju Pelješkog mosta koje bi se, prema svim planovima, trebalo dogoditi 26. srpnja.

Kako doznajte Jutarnji list, oko 22 sata most će prijeći i prvi auto - Rimac Nevera, najmoćniji električni automobil na svijetu, a na mostu će se susresti s automobilom trostrukog europskog prvaka Nike Pulića.

Nevera će krenuti s jedne strane, a Pulić s druge dok će sve pratiti i vatromet. Nakon toga most će preći pripadnici prve i četvrte gardijske brigade, njih 40 na motorima. Bit će tu i prigodan glazbeno-scenski program, a sve će trajati do trenutka kada će uz Himnu slobodi krenuti vatromet i bakljada na brodicama ispod mosta.

Državni vrh na okupu

Na svečano otvaranje Pelješkog mosta pozvana je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, a još se čeka potvrda njenog dolaska. Plan je i da se video porukom uzvanicima obrati kineski premijer Li Keqiang, budući da je Pelješki most gradila kineska tvrdka CRBC.

Na otvorenju će biti čitav državni vrh - dolaze Andrej Plenković i ministri, te predsjednik Sabora Gordan Jandroković, a bit će pozvan i predsjednik Zoran Milanović.

Zbog pirotehtnike most taj dan neće moći biti pušten u promet, ali će mostom moći prijeći pješaci, iako je namijenjen za vozila. Za sam program svečanosti otvorenja zaslužan je Krešimir Dolenčić koji priprema režiju, a kako je otkrio fešta neće biti na samom mostu.

Fešta i na Stradunu

Glavni program svečanosti će se on odvijati na oba kraja mosta – kako na onoj pelješkoj, u Brijesti, tako i u Komarni. Na strani Pelješca, Brijesti, će tijekom cijelog dana otvorenja nastupati KUD-ovi, klape, plesači, pjevači, folklorna društva iz svih mjesta od Ploča do Dubrovnika.

"Tu očekujemo kako će ljudi doći, poslikati se, pogledati most.. Ne radimo centralni veliki događaj na toj strani jer je to prostor koji fizički i ne može primiti previše ljudi,“ izjavio je Dolenčić za Dubrovački dnevnik koji doznaje neke nove detalje oko same ceremonije.

Na strani Komarne, otvaranje za uzvanike kreće od 20:00 sati, uz izravan prijenos. U programu će sudjelovati brojni izvođači, od Dubrovačkog simfonijskog orkestra, zbora HNK Split, Libertas, Linđa, Lada... Naravno kako je u planu i spektakularni vatromet.

Kulturni i zabavni programi će se na dan otvorenja Pelješkog mosta održavati u svim gradovima u županiji, pa tako i na Stradunu. "Grad Dubrovnik, u produkciji Dubrovačkih ljetnih igara, povodom otvaranja Pelješkog mosta organizira prigodan program u Gradu. Na video zidu na Stradunu ići će direktni prijenos otvorenja mosta, program HTV-a. U trenutku kada bude svirala Himna slobodi zvonit će sva gradska zvona i oglasiti se trombunjeri. Za Dubrovčane i goste tu je večer planiran nastup Klape Subrenum, uz projekciju snimki Pelješkog mosta. Program će biti moderiran, uz najavu događanja, kako bi i turisti bili informirani o kojoj se prigodi radi,“ priopćili su iz Grada.

Ne zna se jedino koliko će to sve koštati

No, jedna stvar još nije poznata - a to je koliko će cijela ova fešta koštati. U ovom trenutku se ne zna točno ni koliko će ta svečanost točno koštati, ni koje će sve firme u njoj biti angažirane, niti na koji su način odabrane, javlja Telegram koji je ta pitanja poslao Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture te Hrvatskim cestama.

“Sama organizacija svečanosti otvorenja Pelješkog mosta, kao i sve popratne aktivnosti predviđene istom, još su u tijeku”, pa “trenutno nismo u mogućnosti dostaviti sve tražene odgovore”, odgovorili su za Telegram iz Ministarstva. No, kažu kako ukupan trošak ne bi trebao prilaziti milijun kuna što je iznos koji se smatra opravdanim troškom za vidljivost projekta te se s 85 posto financira sredstvima Europske unije navode iz Ministarstva.