Trebala je to biti samo finalna večer u Belgiji u kojoj Hrvatsku predstavlja Lika Club u jakoj konkurenciji portala iz cijele Europe, a završilo je osvajanjem kipića u najjačoj kategoriji i dolaskom nagrade u Hrvatsku

Svečano događanje finala .eu Web Awards u organizaciji EURida održalo se 17. studenog 2022. u Mechelenu, gradiću nedaleko Bruxellesa u Belgiji. U konkurenciji kategorije The House of .eu, uz naš Lika Club našli su se još mediji aboutbulgaria.eu i techtoday.eu.

Na ulazu u hotel u kojem se održavalo cjelodnevno događanje, svi pobjednici bili su počašćeni svojom zvijezdom finalista, pri čemu smo i mi imali tu čast uživati u našoj prvoj takvoj! Sve je u svom stilu prenio Ante Fumić, naš predstavnik portala iz Prilika Grupe.

Program je počeo sastankom registrara EURida u jutarnjim satima, nakon čega je uslijedila pauza i ručak. Poslije toga, održan je i Masterclass s pet top sugovornika; Stefan Kolle na temu Customer Journey, Mieke De Ketelaere na temu AI, Ingrid Baele na temu Intellectual Property, Tom De Bruyne na temu Customer Behaviour i Graham Cluley na temu Cybersecurity. Masterclass je s odličnim gostima iz svjetskih kompanija prošao kroz problematike i mogućnosti važnih cyber tema, umjetne inteligencije, intelektualnog vlasništva, korisničkog iskustva na temelju brojnih primjera iz cijelog svijeta.

U 19 sati uslijedila je glavna svečanost i kruna višemjesečnog događanja koje se online održavalo u šest kategorija natjecanja. U punoj dvorani izmjenjivala su se specifična belgijska jela, a u pauzama su dodijeljivane nagrade po kategorijama. Posljednja kategorija bila je ona u kojoj je hrvatski predstavnik Lika Club. Dogodilo se neočekivano, Lika Club je postao broj 1 u Europi među portalima koji su ove godine sudjelovali na natjecanju i imaju domenu .eu.

Glavni pobjednički kipić večeri vlasniku portala Lika Club Anti Fumiću dodijelila je Maria Rosa Gibellini iz Italije, ujedno i voditeljica žirija EURida.

Portal Lika Club kao nagradu dobio je 5 000 eura vrijednu marketinšku kampanju, edukacijski paket za dodatnu optimizaciju web sučelja, te ekskluzivno pravo korištenja pobjedničkih oznaka na svim materijalima.

Po povratku u Hrvatsku, uslijedile su brojne čestitke te izjava Ante Fumića, idejnog začetnika portala Lika Club.

“Ova nagrada priznanje je za naš predani rad od 2014. do danas, kraja 2022. godine. Nekoliko desetaka mojih kolega kroz povijest portala zaslužno je za naš uspjeh koji je postignut u Belgiji, ja sam samo preuzeo nagradu. Od prvog dana pokretanja portala znao sam da je Lika Club spreman za velike stvari, ali ni na kraj pameti mi nije bilo da možemo osvojiti ovakvu nagradu u Europi. Ona je zasigurno velik poticaj za cijeli moj tim i motivacija da budemo još kvalitetniji. Kipić fizički još nije došao do Like, trenutno krasi naš ured u Zagrebu i sve sastanke, kao podsjetnik svakom klijentu, da su rezultati i kvaliteta, uz upornost, ipak najbitniji. S druge strane, ono što je jednako bitno, svi naši čitatelji iz Like i svijeta su sada dobili potvrdu da se isplati imati svoj stil, profesionalnost i određenu razinu medijskog rada na prvom mjestu. Zahvaljujem svima koji su nam bili podrška, svima koji su glasali, žiriju koji je odlučio ovo što gledamo, te svima na javnim čestitkama koje smo dobili. Zahvaljujem i organizatorima EURid-u koji nas pozvao na dodjelu i profesionalno i iznimno kvalitetno organizirao događanje. Iznenađen sam svima koji su mi se javili privatno iz svih dijelova Hrvatske, znak je to da smo na pravom putu i da moramo nastaviti.” – poručuje čitateljima Ante Fumić ispred Lika Cluba.

U drugim kategorijama, pobijede na natjecanju .eu Web Awards su odnijeli; Cityloops.eu, MVPmedia.eu, Kaila.eu, Flamingo-project.eu i φορουμδιακυβερνησησδιαδικτυου-ελ.ευ.