SVE ŽEŠĆA PREPUCAVANJA: Milanović odgovorio Kolakušiću, a Škoro žestoko poklopio Predsjednici: ‘U strahu su velike oči’

Jedino u čemu se slažu, osim predsjednice koja se još nije izjasnila, da bi voljeli sučeljavanje na televiziji

Mislav Kolakušić drugi je kandidat za predsjednika Republike Hrtvatske koji je predao potpise Državnom izbornom povjerenstvu, kaže, njih 15.000. Pritom je izrazio sumnju u vjerodojstojnost 70.000 potpisa koje je predao kadidat Zoran Milanović, najavljujući kako će, ako će biti u mogućnosti, provjeravati potpise ljudi koji su podržali protukandidate, prenosi RTL.

Milanović odgovorio

Prozvani Milanović nije se previše osvrtao na, u najmanju ruku problematične ideje kako bi predsjednik mogao provjeravati tko je sve imenom i prezimenom podržao protukandidata.

“Gospodin Kolakušić je prikupio 15.000 potpisa, što uopće nije malo za nekoga tko nema stranačku, pa ni parastranačku strukturu kakvu imaju neki kandidati. On ima samo sebe, na to bi trebao biti, ako ne ponosan, onda zadovoljan. Ne znam zašto tako komentira, mi smo u stanju to prikupiti”, odgovorio mu je Milanović.

No njih dvojica u jednom se slažu – obojica bi voljeli debate kandidata.

“Jedino gdje možemo usporediti donekle programe koje imamo su sučeljavanja. Dakle, ja polažem svu nadu na sučeljavanja. Nikakve reklame nećemo imati, ni audio, ni vizualno, ni društvene mreže. Pozivam sve javne televizije da organiziraju sučeljavanje”, poručuje Kolakušić.

‘Bježi po osnivačkim skupštinama HDZ-a’

Milanović je iskoristio priliku prozvati Kolindu Grabar Kitarović.

“Debate nema zato što vi mediji niste inzistirali na tome, sad je kasno. Ja o tome govorim već dva, tri mjeseca, moja kampanja traje pet mjeseci i ne bih rekao da je kampanja dosadna. Jedino što predsjednica bježi po osnivačkim skupštinama HDZ-a s kolca i konopca”, poručuje Milanović.

A aktualnu predsjednicu je ‘bocnuo’ i Miroslav Škoro.

“U onim trenucima, kada su neki uz ohlađeni pjenušac čekali da se uhite hrvatski generali, ja sam pisao i pjevao “Sude mi”. Uz mene su hrvatski branitelji i invalidi Domovinskog rata, tako da ne vidim razloga za takve izjave. Valjda su u strahu velike oči”, odgovorio je Škoro Predsjednici koja ga je prozvala gdje je bio ’91.