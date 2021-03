IMAMO 667 NOVIH SLUČAJEVA I 9 PREMINULIH; Ljudi koji su preboljeli koronu, na jesen opet mogu oboljeti. Možemo ponovno upasti u krizu

U posljednja 24 sata zabilježeno je 667 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3558

EU počinje razmatrati rusko cjepivo protiv koronavirusa

11:07 – Europski medicinski regulator objavio je u četvrtak da je počeo razmatrati rusko cjepivo protiv koronavirusa Sputnjik V, koje je razvio ruski institut Gamaleja, radi mogućeg izdavanja odobrenja za njegovo korištenje na području Europske unije.

Rusija je u četvrtak objavila kako očekuje da će nekoliko europskih zemalja odobriti korištenje Sputnjika V tijekom ovog mjeseca i da će Moskva moći osigurati cjepiva za 50 milijuna Europljana počevši s lipnjem, ako dobije odobrenje Europske medicinske agencije EMA.

Kirilj Dmitrijev, direktor fonda koji promovira u svijetu cjepivo Sputnjik V, to je rekao nakon što je EMA objavila da je uzela u razmatranje dokumentaciju o ruskom cjepivu radi mogućeg odobrenja. Dmitrijev je rekao da bi cjepivo trebalo služiti kao most između Rusije i Europe te da njegovo davanje ne bi trebalo biti podložno politici.

Porast zaraza koronavirusom u Srbiji ugrožava kampanju cijepljenja

11:03 – Liječnici u Srbiji, u iščekivanju najavljenih strožih mjera kojima bi se presjekao nagli skok zaraza, upozoravaju da porast broja novooboljelih ugrožava ne samo zdravstveni sustav, već i dosad uspješnu kampanju cijepljenja.

Koordinator privremene covid bolnice u beogradskoj Areni dr. Vlado Batnožić istaknuo je u četvrtak da na liječenje dolazi sve više mlađih ljudi, pa i čitave obitelji, te da je iz dana u dan veći broj primljenih nego otpuštenih pacijenata.

„Ranije smo imali 20 do 30 pacijenata, a sada ih dnevno imamo i do 100. Dok je ranije bilo pozitivno 10 do 20 posto pacijenata, sada je to i do 50 posto testiranih. To je značajan pomak i skok. Nešto se strašno događa”, rekao je Batnožić za Radio-televiziju Srbije.

Prema posljednjem dnevnom epidemiološkom izvješću od srijede, koronavirus je među 16.175 testiranih uzoraka potvrđen kod 4.056 osoba, a od posljedica zaraze preminulo je još 16 oboljelih. Na bolničkom liječenju su 4.072 pacijenata, od kojih je 161 na respiratorima.

Član Kriznog stožera infektolog dr. Mijomir Pelemiš upozorio je da će, ne budu li se strogo i dosljedno poštivale i provodile epidemiološke mjere, biti ugrožena i kampanja cijepljenja u kojoj su dosad iskorištene 1.535.274 doze cjepiva, dok je s obe doze docijepljeno više 534.000 ljudi.

Prema broju cijepljenja na milijun stanovnika, Srbija je druga u Europi, poslije Velike Britanije, na sedmom je mjestu u svijetu iza Izraela, Sejšela, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Velike Britanije, SAD i Maldiva i prva u regiji ispred Mađarske, Slovenije, Rumunjske i Hrvatske. „Ljudi će oboljevati, a kada su u akutnoj fazi bolesti, tad ne mogu da primiti cjepivo“, istaknuo je Pelemiš.

Profesorica Medicinskog fakulteta u Beogradu, virusologinja i članica Kriznog stožera dr. Tanja Jovanović ukazala je na to da treba najmanje mjesec dana od izliječenja do primanja cjepiva. Istaknula je da „sve veći broj oboljelih u Srbiji remeti i odlaže proces masovnog cijepljenja“ jer se smanjuje broj osoba koje mogu cijepljene. Dodatni problem je opterećenost medicinskog kadra, upozorio je epidemiolog dr. Predrag Kon istaknuvši kako „isti ljudi koji su bili u crvenoj zoni sada rade na cijepljenju”.

„Nemate druge ljude, a ne možete jedno i drugo. Istodobno, iscrpljenost je izvan svih granica, to se više ne može tolerirati“, rekao je za RTS dr. Kon, koji se zalaže za potpuno zatvaranje od minimalno sedam dana, uz ocjenu kako je „svima jasno da bi trebalo biti i više“.

U međuvremenu se odustalo od ideje o ponovnom uvođenju izvanrednog stanja i policijskog sata, ali i dalje traju prijepori o tome bi li i u kojoj mjeri znatno strože mjere mogle ugroziti gospodarstvo i umanjiti dotok novca u državni proračun.

“Ne možemo se suglasiti s uvođenjem nulte tolerancije na život, a to bi se dogodilo ukoliko bi bio prihvaćen prijedlog o uvođenju policijskog sata“, ocijenio je zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, založivši se za strogu kontrolu primjene sadašnjih mjera i ograničenja prisustva broja ljudi u zatvorenim prostorima, napose u ugostiteljskim objektima. Sjednica Kriznog stožera, na kojoj će biti analizirana aktualna epidemiološka situacija, bit će održana u petak.

Dubrovačko-neretvanska županija: 94 novih

10:59 – Koronavirusom su zaražene nove 94 osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u kojoj se u zadnja 24 sata od zaraze oporavilo 67 osoba, priopćio je u četvrtak županijski Stožer civilne zaštite. Zaražene su 43 osobe iz Dubrovnika, 19 iz Župe dubrovačke, 18 iz Konavala, četiri iz Orebića, tri iz Dubrovačkog Primorja, dvije iz Metkovića, po jedna iz Korčule, Ploča, Smokvice i Trpnja te jedna koja nema prebivalište u županiji.

Ukupno je zaraženo 49 muškaraca i 45 žena, a njih 58 ima utvrđenu epidemiološku vezu. Oporavilo se 67 osoba od kojih 34 iz Dubrovnika, 19 iz Konavala, četiri iz Župe dubrovačke, tri iz Orebića, dvije iz Ploča te po jedna iz Dubrovačkog primorja, Janjine, Korčule, Stona. kao i jedna koja nema prebivalište u županiji.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji na području od Stona do Konavala trenutno je 677 aktivnih slučajeva zaraze, od čega u Dubrovniku 262, Konavlima 211, Župi dubrovačkoj 126, Dubrovačkom primorju 17 i Stonu sedam. Od jučer obrađeno je 388 uzoraka, a od početka pandemije ukupno 46.012.

U dubrovačkoj bolnici od koronavirusa se liječi 48 osoba. Sedam pacijenata zahtijeva intenzivnu skrb, svi na invazivnoj ventilaciji. U samoizolaciji je 1680 osoba, a u posljednja 24 sata zabilježeno je šest kršenja mjere samoizolacije, od čega pet na granici. Od početka pandemije zabilježeno je 418 kršenja te mjere.

Danas imamo 667 novih slučajeva u Hrvatskoj

10:56 – U posljednja 24 sata zabilježeno je 667 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3558. Među njima je 740 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 69 pacijenata.

Preminulo je 9 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 244872 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 5564 preminulo, ukupno se oporavilo 235 750 osoba od toga 422 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 14 456 osoba. Do danas je ukupno testirano 1 368 448 osoba, od toga 6 965 u posljednja 24 sata.

Ličko-senjska županija: 13 novih

10:43 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 13 je novooboljelih osoba od COVID-19, 8 osoba je izliječeno. 6 oboljelih osoba je s područja Senja, po dvije oboljele osobe s područja Gospića i Otočca, te po jedna oboljela osoba s područja Donjeg Lapca, Plitvičkih Jezera i Vrhovina. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba. Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 20 osoba.

U posljednja 24 sata provedeno testiranje nad 71 osobom. Na području PU ličko-senjske aktivno je 251 mjera samoizolacije. Provjerom je utvrđeno jedno kršenje/nepoštivanje izrečenih mjera samoizolacije.

Vukovarsko-srijemska županija: 19 novih

10:40 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji je 19 novih pozitivnih osoba na COVID-19, od kojih je 18 pozitivnih na PCR testiranju, a 1 na brzom antigenom testu. Preminula je 1 osoba. Hospitalizirane su 23 osobe.

Virovitičko-podravska županija: 3 nova

10:37 – U posljednja 24 sata na području Virovitičko-podravske županije testirano je 48 osoba, a njih troje, srednje životne dobi i svi s područja Nove Bukovice, pozitivni su na koronavirus. Žena, 1929. godište, preminula je uslijed infekcije koronavirusom, a pritom je imala i brojne komorbiditete. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je 6 COVID pozitivnih pacijenata.

Mađarska: nakon tri mjeseca ponovno rekordi u broju oboljelih

10:36 – U Mađarskoj je u četvrtak evidentirano 6278 novozaraženih koronavirusom što je najviša brojka u protekla tri mjeseca, a broj umrlih također je naglo porastao na 152, pokazali su vladini podaci.

Mađarska služba za javno zdravstvo u srijedu je otvorila mogućnost uvođenja dodatnih ograničenja kao odgovor na porast broja novoboljelih i umrlih. Očekuje se da bi vlada mogla u četvrtak objaviti nove mjere ograničenja među kojima i zatvaranje prodavaonica i osnovnih škola, izvijestio je portal Index.hu.

Sadašnje mjere, uvedne u studenome, obuhvaćaju policijski noćni sat, zatvaranje hotela i restorana, zabranu okupljanja i nastavu na daljinu u srednjim školama. Sindikat učitelja pozvao je u utorak vladu da uvede nastavu na daljinu i za osnovne škole zbog brzog širenja epidemije.

Prošlog je tjedna Mađarska postala prva članica Europske unije koja je počela davati kinesko cjepivo Sinopharm nakon što je počela davati i rusko cjepivo Sputnjik V, iako nijedno od njih nije dobilo odobrenje Europske medicinske agencije za korištenje u zemljama članicama EU-a.

Mađarska svojim građanim uz ta dva cjepiva daje i cjepiva Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca, koja su odobrena na prostoru EU-a. Najmanje jednu dozu cjepiva u Mađarskoj je do sada dobilo 785 000 ljudi. U zemlji od deset milijuna stanovnika do sada je zabilježeno 446 178 zaraženih a umrlo je njih 15 476.

Zagrebačka županija: 65 novih

10:32 – Novih 65 osoba je zaraženo, a osam ih je ozdravilo od koronavirusa u zadnja 24 sata u Zagrebačkoj županiji, gdje je trenutno aktivno 306 slučajeva zaraze, priopćio je u četvrtak županijski Stožer civilne zaštite. Od 65 novooboljelih osoba 12 ima Dugo Selo, po osam Samobor i Jastrebarsko, sedam Velika Gorica, četiri Ivanić-Grad, po tri Sveta Nedelja i Vrbovec te dvije Zaprešić.

Od općina četiri slučaja zaraze zabilježena su u Križu, po tri u Brdovcu i Pušći, dva u Jakovlju te po jedan u još četiri općine. Samoizolacija je propisana učenicima šest razreda.

Primorsko-goranska županija: 77 novih

10:14 – U Primorsko-goranskoj županiji zabilježeno je 77 novooboljelih, a jedna osoba je preminula. Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađeno 689 uzoraka. Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a na bolničkom liječenju se nalazi 31 osoba, od toga su na respiratoru 4 osobe, jednako kao i jučer.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 2 nova

9:46 – U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji dva su nova slučaja zaraze koronavirusom. Jedna novozaražena osoba s područja je grada Bjelovara, a jedna novooboljela osoba s područja je grada Garešnice. U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 9 pacijenata zaraženih koronavirusom od kojih je 1 na respiratoru. Šest pacijenata je na opservaciji, a jedna osoba s koronavirusom je preminula. U samoizolaciji je na području Bjelovarsko-bilogorske županije 198 osoba.

JAR: Pada broj novih slučajeva zaraze, liječnici i sestre predahnuli

9:37 – Nakon godine dana borbe s koronavirusom, iscrpljeni zdravstveni radnici u Južnoafričkoj Republici (JAR) slave pad novih slučajeva zaraze, ali se istovremeno groze novog vala pandemije koji bi mogao uslijediti za nekoliko mjeseci, piše u četvrtak AFP.

Do sada je JAR iskusio dva vala pandemije koronavirusa, s preko 1,5 milijuna zabilježenih slučajeva zaraze i više od 50.000 umrlih te je neslavni rekorder u Africi. Ta je zemlja zabilježila prvi slučaj koronavirusa 5. ožujka.

“Odahnuli smo jer brojke padaju i pacijenti nisu više ozbiljno bolesni”, rekla je medicinska sestra Constance Mathibela u bolnici Thembisa, istočno od Johannesburga. Prema njezinim riječima, na vrhuncu pandemije bolnica je bila puna skoro svaki dan.

“Nije bilo trenutka da smo imali prazan odjel za pacijente s covidom-19”, rekla je Mathibela. No u nedjelju je predsjednik Cyril Ramaphosa objavio da je drugi val, obilježen zaraznijom varijantom koronavirusa, došao svome kraju.

Nakon što je još u siječnu prosječni broj novih zaraza premašivao 21.000, ovaj tjedan je pao na oko 500. Medicinsko osoblje, na rubu snagu, je odahnulo, no kako je cijepljenje tek započelo pripremaju se i za treći val. Znanstvenici predviđaju da bi mogao uslijediti s dolaskom zime na južnoj hemisferi, oko svibnja ili lipnja.

Liječnici i sestre svjedoče da je na početku bilo zastrašujuće jer uopće nisu poznavali covid. No, o neprijatelju se sada puno više zna nego prije godinu dana. Klinički liječnik Saziwe Mbekeli objašnjava da su u tijeku pripreme za mogući novi val zaraze i ponovno povećanje broja oboljelih.

“Bit ćemo puno mudriji kada stigne treći val. Mi smo spremni”, rekao je liječnik.

Zadarska županija: 30 novih

9:28 – Na području Zadarske županije 30 je novih slučajeva zaraze koronavirusom. Novozaraženi izolaciju provode na području gradova Zadar(14), Benkovac(2), Biograd(3) i Obrovac(2) te općina Bibinje(3), Posedarje(1), Preko(1), Sukošan(1), Sv.Filip i Jakov(1) i Vrsi(2). Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 297 uzoraka, pod aktivnim nadzorom je 1010 stanovnika, a od bolesti su se oporavile još 24 osobe.

U Općoj bolnici Zadar hospitalizirano je 27 bolesnika od kojih je 1 na respiratoru. U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske evidentirali su dva kršenja mjere samoizolacije.

Sindikat hrvatskih učitelja traži žurniju mogućnost cijepljenja

9:19 – Iz Sindikata hrvatskih učitelja u četvrtak su zatražili što žurniju mogućnost cijepljenja za sve zaposlenike u ustanovama za odgoj i obrazovanje koji to žele.

“Iako su se zaposlenici u ustanovama za odgoj i obrazovanja našli na popisu prioritetnih skupina, oni se kao prioriteti ne mogu prijaviti putem weba”, upozorili su iz Sindikata hrvatskih učitelja i dodali da službena stranica Ministarstva zdravstva ne predviđa online prijavu na cijepljenje protiv covida-19 za prioritetnu skupinu 7.

Podsjetili su da se za sada široka prioritetna skupina 7 može prijaviti samo kod liječnika obiteljske medicine i to – od radnika u važnoj industriji do učitelja, policajca i hitne službe – a zajednički online sustav prijave za tu prioritetnu skupinu ne postoji. Stoga bi se, smatraju, što žurnije, trebala omogućiti online prijava prioriteta pod brojem 7, uz navođenje radnog mjesta, budući da je to propisani kriterij, a što je lako provjerljiv podatak zbog navođenja OIB-a ili matičnog broja.

Iz Sindikata hrvatskih učitelja izvijestili i da sve više nezadovoljstva s terena dolazi zbog premalog broja testiranja jer, primjerice, mnogi učenici i roditelji zanemaruju simptome ili se učenici, koji su zbog istih ostali kod kuće, ne šalju na testiranje te se nakon par dana vraćaju u škole upitnog zdravstvenog stanja.

“Upravo zato smatramo da prikaz širenja zaraze u odgojno-obrazovnim ustanovama nije objektivan te je stvaran rizik od zaraze veći od prikazanog, a što uostalom pokazuju i mnoga novija istraživanja”, ocijenili su iz sindikata.

Ujedno, napomenuli su, u školama su u tijeku mnoge projektne aktivnosti mobilnosti, a sve više članica EU uvjetuje ulazak u zemlju potvrdom o cijepljenju. Dakle, prioritetno cijepljenje je nužnost za redovan rad odgojno-obrazovnih ustanova, smatraju u sindikatu. “Nastava uživo je nezamjenjiva, a žele li se škole doista i zadržati otvorenima, potreban je veći broj testiranja te osigurati stvaran prioritet cijepljenja (ne samo na papiru) zaposlenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama, koji to žele, u što skorijem roku”, zaključili su u priopćenju.

Koprivničko-križevačka županija: 18 novih

9:07 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđeno 18 novih slučaja bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivan 61 slučaj bolesti COVID-19, ozdravilo je šest osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi pet osoba.

Istarska županija: 3 nova

9:04 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 348 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđene su 3 novozaražene osobe. Jedna osoba je bliski kontakt već poznate pozitivne osobe. Kod 1 osobe epidemiološki se radi o uvezenom slučaju s područja: Slavonija (1). U epidemiološkoj obradi nalazi se 1 osoba. Izliječena je 1 osoba.

Trenutno je 40 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 923 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju su 22 osobe. Nažalost, u Općoj bolnici Pula preminula je jedna COVID-19 pozitivna osoba (1953. godište) s pridruženim kroničnim bolestima.

Sisačko-moslavačka županija: 16 novih

8:54 – Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla je 24 sata zabilježeno 16 novooboljelih osoba od zarazne bolesti covid-19, javio je Županijski stožer Civilne zaštite.

U dnevnom izvješću stoji kako je šest novozaraženih osoba iz Siska, četiri su iz Novske, a po jedna osoba je iz Petrinje, Martinske Vesi, Kutine, Lipovljana, Jasenovca i Velike Ludine. U izvješću se redovno apelira na građane da poštuju epidemiološke mjere i preporuke Nacionalnog i Županijskog stožera civilne zaštite.

Požeško-slavonska županija: 5 novih

8:21 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno su aktivna 54 slučaja zaraze koronavirusom, 46 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 8 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 228 osoba, a ukupno je testirano 30779 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 113 uzoraka, od kojih je 5 pozitivnih.

Virusi stalno mutiraju

8:16 – Virusni imunolog Stipan Jonjić s Medicinskog fakulteta u Rijeci kazao je da virusi stalno mutiraju i time gube ili stječu prednost. Naglasio je da se svi virusi koji su mutacijama stekli prednost brže šire u populaciji, poput britanskog soja koronavirusa. Jonjić je dodao da se svi ti virusi i dalje mijenjaju te da će se pojaviti više desetaka mutacija.

“To nije ništa neobično, ali svi smo se nadali da to neće biti tako snažno, no vidimo da se to sada događa”, kazao je za HRT. Istaknuo je da je riječ o prirodnom procesu gdje virusi mutiraju i stječu svoje genome, te da je to dio evolucije virusa.

Epidemiologinja Iva Pem Novosel iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo rekla je kako je i dalje dobro to što se vjeruje da cjepivo djeluje na sve otkrivene sojeve virusa, jedino je južnoafrički soj upitan. Pem Novosel je naglasila kako se očekuje da cjepivo djeluje čak i na taj soj zbog nadogradnje cjepiva.

Pem Novosel je kazala kako se nada da će se cjepivo Sputnjik V nabavljati na razini zemalja članica EU-a, a ne da svaka zemlja ga nabavlja samostalno. Dodala je kako je za Hrvatsku najjednostavnija metoda uvoza tog cjepiva da se ide na direktni uvoz . Pem Novosel je poručila kako je naša zemlja trenutno u toj fazi za donošenje odluke.

“Ljudi koji su preboljeli koronu, oni na jesen ponovno mogu dobiti infekciju. Sve ovisi o tome kako će se razvijati evolucija virusa. Mi možemo ponovno upasti u krizu”, poručio je. “Logika zdravog razuma, ali i biologija kaže da jedna doza štiti, a mi imamo malo cjepiva – onda treba ići s jednom dozom što prije da zaštitimo značajan dio populacije, a u nadi da će doći nova cjepiva”, rekao je.

Epidemiologinja Iva Pem Novosel istaknula je da su epidemiolozi razmišljali o načinu cijepljenja u Hrvatskoj, primjerice je li bolje cijepiti populaciju s jednom dozom cjepiva, jer bi se tako procijepio veći broj osoba u samoj populaciji.

“Ipak se odlučilo na standardni način cijepljenja da su potrebne dvije doze za potpunu procijepljenost kao što je rekao proizvođač. Držali smo se tog principa s tim da je za Pfizerovo cjepivo pomaknuto vrijeme druge doze. Za cjepivo AstraZeneca se već zna da je učinkovitost bolja ako se druga doza upotrijebi za 12 tjedana. Za davanje samo jedne doze još se nismo odlučili, jer to nije prava zaštita za kompletnu procijepljenost”, poručila je.

Astma ne povećava rizik od teškog covida

7:52 – Sama astma nije rizični čimbenik za hospitalizaciju ili teže obolijevanje od covida-19, a ljudi kod kojih je astma izazvana alergijama mogli biti zapravo imati manji rizik, pokazuje novo istraživanje predstavljeno na godišnjem virtualnom sastanku Američke akademije za alergiju, astmu i imunologiju.

Znanstvenici sa Sveučilišta Stanford pratili su 5596 pacijenata koji su bili pozitivni na covid-19 od ožujka do rujna 2020. Od tog broja, 11 posto je hospitalizirano, uključujući 100 pacijenata s astmom. Nakon što su razmotrili druga medicinska stanja pacijenata koja se povezuju s težim obolijevanjem od covida-19, među kojima su visoki tlak, bolesti srca, dijabetes i pretilost, “astma više nije bila rizični čimbenik za hospitalizaciju”, rekla je dr. Lauren Eggert.

Među pacijentima koji su bili hospitalizirani, astma nije bila značajno povezana s težinom bolesti, kazala je. Znanstvenici su također otkrili da je kod pacijenta s alergijskom astmom gotovo upola manja vjerojatnost da će ih trebati hospitalizirati u usporedbi s pacijentima s drugim vrstama astme.

Moguće objašnjenje, rekla je Eggert, je to da kod alergijske astme imunološki sustav smanjuje proizvodnju proteina ACE2 na staničnim površinama koje su glaavna ulazna točka za koronavirus.

Češki predsjednik zatražio cjepiva od Kine

7:10 – Češki predsjednik Miloš Zeman obratio se kineskom čelniku Xiju Jinpingu kako bi za svoju zemlju osigurao isporuku kineskog cjepiva protiv covida-19, rekao je Zemanov glasnogovornik u srijedu. Po češkom veleposlanstvu u Pekingu, Kina je odlučila “odmah ispuniti” zahtjev.

Do sada je Mađarska jedina članica Europske unije koja svoje građane cijepi cjepivom kineskog Sinopharma. Europska agencija za lijekove još nije odobrila to cjepivo. Zeman je sličnu molbu uputio i Rusiji koja je je razvila svoje cjepivo Sputnjik V.

Češka je pogođena velikim valom novih slučajeva zaraze covidom-19 unatoč strogim epidemiološkim mjerama zatvaranja, a češke bolnice su u srijedu izvijestile o rekordnom broju oboljelih od covida-19. Sveukupno je bolnicama na liječenju od covida-19 8162 ljudi, a ministarstvo zdravstva ističe da se radi o najvećem broju od izbijanja pandemije.

Mnoge bolnice su preopterećene i nedostaju im liječnici i drugo medicinsko osoblje. Nedavno je u razdoblju od sedam dana Češka imala više od 780 novozaraženih na 100.000 stanovnika. Od početka pandemije u Češkoj, koja broji 10,7 milijuna stanovnika, zarazilo se gotovo 1,3 milijuna ljudi, a umrlo ih je 20.941. Do sada je u toj zemlji građanima dano 702.000 doza cjepiva BionTecha/Pfizera, Moderne i AstraZenece. Češka i Slovačka, obje pod pritiskom snažnog širenja copvida-19, dobit će i po 100.000 dodatnih doza cjepiva Pfizera/BioNTecha od svojih partnera u Europskoj uniji.

Biden upozorava da je ukidanje obveze nošenja maski “velika greška”

7:06 – Predsjednik SAD-a Joe Biden u srijedu je ocijenio da odluka da se ukine obvezno nošenje maski, kakvu su donijeli guverneri Teksasa i Mississippija, predstavlja “neandertalsko razmišljanje” jer broj mrtvih od covdia-19 i dalje raste. Na pitanje ima li poruku za Teksas i Mississippi, Biden je novinarima rekao da “misli da je to velika greška”. “Gledajte, nadam se da su svi do sada shvatili da te maske čine razliku”.

Biden je rekao da sve veća dostupnost cjepiva pomaže u obuzdavanju pandemije ali da je od ključne važnosti ostati na oprezu i nositi maske, prati ruke i održavati razmak. “Posljednja stvar, posljednja stvar koja nam treba je neandertalsko razmišljanje ‘sve je u redu, skinite maske’. Zaboravite to. Još je uvijek važno”, nositi maske, rekao je Biden prije sastanka s demokratskim i republikanskim zastupnicima posvećenom borbi protiv karcinoma.

Na pitanje o Bidenovoj izjavi guverner Mississippija Tate Reeves je za televiziju Fox News ustvrdio da u toj saveznoj državi “više nemaju zdravstvenu krizu .”Želio bih da se predsjednik usredotoči na vjerovanje Amerikancima umjesto na vrijeđanje Amerikanaca”, rekao je. Teksaški guverner Greg Abbott objavio je u utorak najšire ukidanje mjera protiv koronavirusa od svih američkih država, rekavši da bi se većina tvrtki mogla otvoriti u punom kapacitetu sljedeći tjedan te da se ukida obveza nošenja maski.

Izvršna naredba uslijedila je nakon što su mnoge američke države i veći gradovi, koji bilježe nagli pad zaraza koronavirusom i hospitalizacija, počeli ublažavati ograničenja uspostavljena prije godinu dana. “Vrijeme je da 100 posto otvorimo Teksas”, rekao je na konferenciji za novinare Abbott, republikanac koji je guverner u prvom mandatu. Dodao je da će naredba stupiti na snagu 10. ožujka.

Abbottova izvršna naredba ukida obvezu nošenja maski u cijeloj državi i zabranjuje kažnjavanje stanovnika koji ih ne nose, a uklanja i sva ograničenja za poslovanje u područjima bez velikog broja hospitalizacija. U okruzima u kojima je i dalje mnogo hospitaliziranih, lokalni dužnosnici mogu primijeniti neka ograničenja na tvrtke, ali ne mogu odrediti da rade s manje od 50 posto kapaciteta, kazao je Abbott.

Guverner je rekao da je uspio ukinuti ograničenja jer su stanovnici Teksasa, treće najmnogoljudnije američke države s 29 milijuna ljudi, primili gotovo 5,7 milijuna cjepiva. Biden je ranije izjavio da je u SAD-u od covida-19 umrlo više od 511.000 ljudi i da će trebati vremena da se cijepe svi koji trebaju. Dnevni broj novozaraženih u SAD-u i dalje prelazi 50.000 iako je vlada podijelila gotovo 100 milijuna doza cjepiva.

Njemačka produljuje mjere uz mogućnosti otvaranja

7:02 – Predstavnici savezne i pokrajinskih vlada Njemačke dogovorili su u srijedu produljenje mjera zatvaranja do 28. ožujka uz mnoge mogućnosti otvaranja ovisno o epidemiološkoj situaciji.

„Moramo poduzeti korake ali to moraju biti koraci koji nas neće vratiti unatrag“, rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel u srijedu kasno navečer nakon sastanka s premijerima saveznih pokrajina.

Merkel je naglasila kako Njemačka „ne bezbrižno ali s nadama“ ulazi u novu fazu borbe protiv pandemije. “2021. neće biti kao 2020., sada smo mnogo dalje. Sada imamo cjepiva i testove. Cjepivo je izlaz iz pandemije”, rekla je Merkel. Njemačka kancelarka je objasnila kako u prvi plan borbe protiv širenja koronavirusa dolazi cijepljenje i testiranje.

Ona je najavila i više fleksibilnosti kod cijepljenja s listama čekanja kako bi što manje termina za cijepljenje ostalo neiskorišteno, te cijepljenja i kod obiteljskih liječnika. Strategija borbe protiv pandemije se osim na ubrzanom cijepljenju zasniva i na masovnom testiranju.

“Od sljedećeg tjedna svakom građaninu Njemačke na raspolaganju stoji jedan besplatni test tjedno na raspolaganju”, rekla je Merkel.

Njemačka kancelarka je isto tako najavila korake u postupnom otvaranju koji bi ovisili o sedmodnevnoj incidenciji. Od 8. ožujka u Njemačkoj su ublažene mjere ograničenja privatnih kontakata. Tako bi ubuduće bio moguć susret osoba iz jednog domaćinstva s pet osoba iz nekog drugog domaćinstva. Do sada je bio dozvoljen susret sa samo jednom osobom iz drugog domaćinstva.

U regijama sa sedmodnevnom incidencijom ispod 35, odnosno ako će broj novih slučajeva na 100.000 stanovnika u sedam dana biti manji od 35, bit će dozvoljen susret s osobama iz dva dodatna domaćinstva s najviše deset osoba. Trgovine smiju otvoriti vrata za mušterije kod incidencije ispod 50. Pri incidenciji iznad 50 dozvoljena je kupovina preko interneta uz mogućnost podizanja robe u samoj trgovini.

Terase restorana i kafića smiju primati goste u slučaju incidencije ispod 50 u trajanju od 14 dana. Ovisno o incidenciji bit će dozvoljen i rad zooloških i botaničkih vrtova, muzeja, galerija i spomen područja. Bez obzira na incidenciju od 8. ožujka je dozvoljen rad cvjećarnicama, trgovinama za vrtlarske potrebe te knjižnica. Isto tao je od 8. ožujka ponovno dozvoljen rad pedikerima kao i vozačkim školama i školama letenja.

Kod svih mjera otvaranja koje ovise o incidenciji je uvedena i tzv. „kočnica za nuždu“ koja omogućuje vraćanje mjera zatvaranja u slučaju prelaska incidencije iznad vrijednosti od 100. Pravilo o radu od kuće gdje god je to moguće je produljeno do kraja travnja. Premijer Bavarske Markus Soeder je rekao kako se radi o “kompliciranim mjerama ali mjerama koje ne ostavljaju prostora za interpretaciju”. O daljnjim mjerama predstavnici savezne i pokrajinskih vlada raspravljat će ponovno 22. ožujka.

Situacija s koronom u Srbiji ozbiljna, upozorio dužnosnik WHO-a

Jučer – Direktor ureda WHO-a u Beogradu Marjan Ivanuša upozorio je u srijedu, komentirajući nagli skok broja novozaraženih koronavirusom, da je „situacija ozbiljna“ jer je Srbija dospjela na četvrto mjesto u Europi po broju novozaraženih koronavirusom na 100.000 stanovnika.

Srbija već danima ima više od 3000 novih zaraza na dnevnoj razini, a u utorak i srijedu po više od 4000, dok je i broj hospitaliziranih ponovno premašio 4000. To dodatno ugrožava već prenapregnuti zdravstveni sustav zbog čega medicinski dio Kriznog stožera inzistira na postrožavanju mjera i najmanje jednotjednom zatvaranju.

U tom bi razdoblju bili zatvoreni svi trgovinski centri i ugostiteljski objekti, a radile bi jedino prehrambene trgovine, ljekarne i benzinske postaje, ali samo za točenje goriva. Krizni stožer odlučivat će o tim mjerama na sjednici zakazanoj za petak. Dužnosnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) je, uz upozorenje da je „situacija u Srbiji ozbiljna“, ukazao kako jedino što preostaje u borbi protiv virusa jest poštivanje epidemioloških mjera dok se cijepljenjem ne dostigne kolektivni imunitet.

„Osim uspjeha u cijepljenju, treba imati u vidu i da je broj onih koji se još nisu cijepili i dalje visok“, rekao je Ivanuša za beogradsku Politiku.

U srijedu je u Srbiji od posljedica zarazom covidom-19 preminulo 16 oboljelih, a koronavirus je među 16.175 testiranih uzoraka potvrđen kod 4056 osoba. Na bolničkom liječenju su, prema današnjim podacima zdravstvenih vlasti, 4072 pacijenata, od kojih 161 na respiratorima.

Od početka pandemije u Srbiji je testirano 2,986.711 uzoraka, registriran je ukupno 470.941 slučaj koronavirusa, a dosad je službeno prijavljen 4491 smrtni ishod, uz stopu smrtnosti od 0,95 posto. Srbija je od početka masovne imunizacije koncem prosinca prošle godine upotrijebila ukupno 1,530.671 dozu cjepiva, dok je i drugu dozu primilo 534.128 cijepljenih. U kampanji imunizacije koriste se cjepiva tvrtki Pfizer-BioNTec, ruski Sputnjik V, kineski Sinopharm, a od prošlog tjedna i AstraZenaca.

Česi i Slovaci dobit će dodatnih 100.000 doza cjepiva od EU partnera

Jučer – Češka i Slovačka, obje pritisnute pandemijom koronavirusa, primit će svaka 100.000 dodatnih doza cjepiva Pfizera/BioNTecha od svojih partnera u Europskoj uniji. Obje zemlje su među najteže pogođenim zemljama u svijetu proteklih tjedana. Pune im se bolnički kapaciteti, nedostaje im medicinskog osoblja i pokušavaju ubrzati program cijepljenja.

“Zahvaljujući solidarnosti EU-a i SOS mehanizmu Komisije, Češka Republika zaprimit će dodatnih 100.000 doza Pfizera idući tjedan”, tvitao je češki premijer Andrej Babiš u srijedu. Češkoj je također Francuska ponudila 100.000 doza cjepiva, a manje količine i Izrael i neke njemačke pokrajine.

Češke bolnice izvijestile su o rekordnom broju pacijenata oboljelih od covida-19, pokazuju podaci objavljeni u srijedu. Ukupno je u bolnicama na liječenju od covida-19 8162 ljudi, a ministarstvo zdravstva ističe da se radi o najvećem broju od izbijanja pandemije. U istočnoj Češkoj aktiviran je plan za izvanredna stanja jer su bolnički kapaciteti na rubu pucanja.

Slovački premijer Igor Matovič napisao je na Facebooku da se “Slovačka može osloniti na svoje europske partnere u teškim vremenima”. “Drago mi je da smo uspjeli postići konačan dogovor o takozvanim SOS cjepivima”, dodao je.

Matovič je potražio pomoć i izvan EU-a i protresao vladajuću koaliciju naručivanjem doza ruskog cjepiva Sputnjik V. Slovačka od srijede navečer uvodi policijski sat, rekao je ministar zdravstva dok se zemlja bori s najvišom stopom smrtnosti od covida u svijetu. Policijski sat 20,00 sati do 5,00 ujutro bit će na snazi najmanje do 19. ožujka. Članica EU-a s 5,4 milijuna stanovnika u zadnja dva tjedna je u prosjeku prijavljivala 24 umrla na 100.000 stanovnika, pokazuju podaci agencije France Presse.