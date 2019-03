SVE VIŠE UTJECAJNIH HDZ-OVACA NIJE ODUŠEVLJENO SA ŽALAC: ‘Na njenom mjestu ja to ne bih rekao, bio bih oprezniji’

Bačić kaže i kako je petak posljednji rok za donošenje Zakona o financiranju političkih aktivnosti

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u petak je izjavio da je zadnji rok za donošenje Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma danas ili sutra, pa je Sabor u obvezi provesti raspravu i glasovanje o tom zakonu kako bi se izbori za Europski parlament mogli odvijati po novom zakonu.

“Zbog toga smo bili primorani na ovakav način raditi i ja se ispričavam svim zaposlenicima Sabora, ali to je jedan igrokaz naših kolega zastupnika iz Mosta“, rekao je, uz najavu da će se glasovati nakon izjašnjavanja o amandmanima, pa i noćas ako treba.

Zakon nisu stigli ranije donijeti jer je prošao redovnu proceduru, od javnog savjetovanja do rasprava po saborskim odborima i na plenarnoj sjednici, pojasnio je i napomenuo da bi se zakon donio u roku da nije podnesen ovoliki broj amandmana.

911 amandmana Mosta

“Ovdje nije riječ o 911 različitih amandmana, nego je istih 75 amandmana svaki zastupnik Mosta reciklirao 12 puta i zato se ovo događa. To je bila namjera Mosta, opstruirati donošenje zakona, a tako i rad Sabora“, ustvrdio je Bačić, kojemu i dalje nije jasno što zapravo Mostu i ostaloj oporbi smeta u zakonu, kao što mu, tvrdi, nije jasna ni floskula da HDZ samo sebi želi povećati budžet za kampanju.

“Zakon propisuje iznose za financiranje kampanja svih vrsta izbora u Hrvatskoj, povećava određene iznose i za izbore predsjednice RH, pa načelnike i gradonačelnike, ali i za europske izbore. Mi ocjenjujemo da imamo nesrazmjer u financijskim sredstvima u odnosu na trajanje ove najduže kampanje u Hrvatskoj, a to je ova za europske izbore jer će trajati 60 dana“, istaknuo je. Namjera je upoznati građane s europskim temama i motivirati ih na što veću izlaznost na europske izbore, pa zato treba i više novca za kampanju svim strankama, a ne samo HDZ-u.

“Rješenje od četiri milijuna kuna za kampanju za europske izbore je SDP-ovo rješenje, a ne HDZ-ovo, to je prijedlog Arsena Bauka dok je bio ministar uprave i mi smo ga prihvatili. Netočna je, da ne kažem glupava teza Mosta da sebi hoćemo povećati sredstva za kampanju“, ocijenio je.

Kaže da ne donose zakon zbog EU izbora

Negirao je teze da ih bilo koji međunarodni dokument ili hrvatski zakon sprečava da mijenjaju ovaj zakon uoči europskih izbora, jer, naglašava, preporuka je ne mijenjati u tom razdoblju izborna pravila, a s ovim prijedlogom pravila se ne mijenjaju jer sve ostaje kao što je bilo prije.

S obzirom na to da austrijski kardinali traže razgovore na razini parlamenata kako bi se razriješila situacija oko Bleiburga, Bačić je kazao da je stav HDZ-a, vladajuće većine i Vlade da Hrvatski sabor ostaje pokrovitelj komemoracije na Bleiburgu i da će se ona i ove godine održati.

“Slažem se da se obavi razgovor hrvatske i austrijske Katolike crkve i da se usuglase eventualni sporni aspekti“, dodao je. Na pitanje je li nakon izjave Gordana Jandrokovića jasno da ministrica Gabrijela Žalac mora otići, odgovorio je da Jandroković to nije rekao. “Što se tiče ministrice Žalac, o tome je sve jučer u Bruxellesu rekao predsjednik Vlade koji odlučuje o statusu ministara. Rekao je da ona radi na mjestu ministrice i da će HDZ na izborima 26. svibnja uvjerljivo pobijediti, osvojiti pet mandata i time zaključiti priču“, kazao je Bačić.

‘Na njenom mjestu, ja to ne bi rekao’

Upitan zanima li ga tko u stranci podmeće ministrici, kako ona tvrdi, uzvratio je da “ne zna niti ima saznanja da itko u HDZ-u podmeće gospođi Žalac“.

“Ako ona o tome ima saznanja, vrlo ću rado o tome raspraviti tamo gdje je jedino mjesto, a to je Predsjedništvo HDZ-a. Na njenom mjestu, ja to ne bih javno rekao. Pravilo je, ako imate s nekim problema da razgovor obavite u četiri oka, a onda možete ići u zajednicu. Ja bih na njezinom mjestu bio malo oprezniji i to svakako ne bih rekao, ali ako ona ima nekakva saznanja, o tome ću vrlo rado raspraviti na tijelima stranke“, poručio je Bačić.

Koliko je naljutila kolege u stranci, glasilo je pitanje na koje je Bačić kazao da nije radio anketu koliko je koga naljutila, dodavši ponovno da on to ne bi izjavio. “Ako bih imao saznanja da mi netko na određeni način podmeće u mojoj stranci, o čemu nemam saznanja, ja bih to raspravio s osobom, stranačkim prijateljem na kojeg sumnjam. Ja to tako ne bih napravio, ali ako ona ima neka saznanja, o tome ću raspravljati i s gospođom Žalac na tijelima“, dodao je.