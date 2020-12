SVE VIŠE MLADIH I ZDRAVIH ZAVRŠAVA NA RESPIRATORIMA: Liječnik iz KB Dubrava ovo još nije vidio – otkrio je o čemu ovisi smrtnost

Voditelj kriznog stožera u Kliničkoj bolnici Dubrava, doktor Bruno Baršić, otkrio je zašto sve više mladih završava na kisiku, kakav je tijek COVIDA-19, ali i o čemu ovisi smrtnost

Na COVID-odjelima hrvatskih bolnica pojavljuje se sve više mladih, zdravih pacijenata koji su, uz to, nepušači. Dio njih često završi na terapiji kisikom, pa čak i na respiratorima. Kod drugih se, pak, pacijenata stanje naglo pogorša nakon 10. ili 14. dana zaraze novim koronavirusom. Dugogodišnji predstojnik Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu i sadašnji voditelj kriznog stožera u Kliničkoj bolnici Dubrava, doktor Bruno Baršić, u RTL Direktu pojasnio je zašto se to događa.

“Zato jer je to prirodni tijek bolesti kod srećom malog postotka bolesnika. Puno je zaraženih, pa je onda taj postotak veći. Tok bolesti ide tako da počne kao gripozni stadij. Oko pet-šest dana je prvo pogoršanje stanja, a tada je to upala pluća, potreban je kisik. Onima kojima treba od početka 14, 15 litara kisika, kod tih dolazi do nemogućnosti ulaska kisika u krv. Ono što je sljedeće pogoršanje je, kod jednog dijela bolesnika dolazi do oštećenja pluća. Proširuju se krvne žile… Prvo se ljudima pogorša plućna funkcija. Čak imamo ljude koji su otišli doma da su se vraćali opet s problemom. Nismo pametniji da znamo zašto se to događa i mladim ljudima. Možda je stvar u količini virusa. Ako primite manju količinu virusa, vjerojatno ćete imati blažu sliku. Zato su tu maske, da nas štite… Onda i genetske predispozicije… Puno je teorija… On se ponaša kao super antigen”, istaknuo je doktor Baršić.

Nikad nije vidio takav tijek bolesti

Dodao je kako takav tijek bolesti nije nikad vidio. Zarazu novim koronavirusom je usporedio sa svinjskom gripom, koja je prije petnaestak godina bila nova bolest. Istaknuo je da niti ona nije uzrokovala tako dugotrajne promjene na plućima, kao niti posljedice za koje još nitko nije uspio utvrditi koliko dugo mogu trajati. Čak je i liječenje dugotrajno – tri tjedna, iako se radi o primarno respiratornoj bolesti.

“Zavisi od pacijenta. Neki odu za par dana doma, nekima je potrebno preko 20 dana. Što se tiče lijekova, nismo puno pametniji. Lijek o kojem govorimo nije posebno učinkovit. Sad sve više dolazi potreba za inhibitorima”, ističe Baršić te otkriva o čemu ovisi smrtnost od koronavirusa. “Smrtnost ovisi o intenzitetu upale, vašem organizmu za koliko će se brzo oporaviti i o dobi jako ovisi. Ako imate preko 70 godina, 84 posto bolesnika umre. Čitao sam studiju neki dan. Naši teški bolesnici su preko 70 godina… Problem je što se teško odvajaju od aparata jer su pluća teško oštećena”, kaže liječnik Baršić.

Ponosan na kolege

Iako nije otkrio kakvo je stanje u KB Dubrava, istaknuo je kako je ponosan na sve liječnike, medicinske sestre i drugo osoblje. “Ja sam strašno ponosan na ljude koji tamo rade. Ljudi rade predano, danonoćno. Ljudi daju tamo sve od sebe. Oni su fantastični”, zaključio je.

