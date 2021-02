SVE VIŠE HRVATA NEMA OSJET MIRISA: Otkad je došao koronavirus EU bilježi prekomjerni broj smrtnih slučajeva

Jučer su u Hrvatskoj u protekla 24 sata zabilježena 274 nova slučaja pa je broj aktivnih slučajeva ukupno 1959

U Hrvatskoj je 927 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 84

Ukupno je umrlo 5357

U svijetu je potvrđeno 109.690.062 slučajeva zaraze

Oporavila su se 84.233.672 oboljela, a preminula su 2.419.172 pacijenta

Krenulo je cijepljenje u Krapinsko-zagorskoj županiji

8:40 – Kreće cijepljenje građana Krapinsko-zagorske županije kojoj je stiglo tisuću doza. “Dobili smo oko tisuću doza cjepiva koje sad distribuiramo prema liječnicima opće medicine, na 64 lokacije, kako bi se krenulo s procjepljivanjem”, rekao je za N1 Tomislav Jadan, ravnatelj HZJZ-a Krapinsko-zagorske županije. Interes, zasad, nije velik. “Oko 10 posto žitelja županije se prijavilo da je zainteresirano za cijepljenje, to je oko 11.000 ljudi. Nije to neka velika brojka, ali nadamo se da će se ljudi javiti kad krene cijepljenje i kad u konačnici građani vide i rezultate”, kaže. Cijepe, dodaje, i zdravstveni sustav i korisnike domova za starije koji se javljaju za cijepljenje.

Beroš o nabavi ruskog cjepiva prije nego ga EMA odobri

8:32 – Ministar zdravstva Vili Beroš u emisiji “A sada Vlada” HRT-a, komentirajući najave da u Hrvastku stiže rusko cjepivo Sputnjik V, rekao je da je nakon razgovora s ruskim veleposlanikom dobio informaciju da su ruske vlasti u kontaktu s EMA-om i da planiraju predati zahtjev za registraciju cjepiva na razini EU. “Razmišljamo o nabavi tog cjepiva i ranije. Osnovnu ulogu u tome ima struka, koja mora utvrditi sigurnost cjepiva i naći način kako da se prilagodi regulativi. U ovom trenutku pri EMA-i je postupak još tri proizvođača cjepiva koje će u narednom periodu biti evaluirano i odobreno”, dodao je Beroš. Ministar je rekao kako HALMED može evaluirati učinkovitost i sigurnost primjene lijeka na nacionalnoj razini, što je već i zatraženo. Odluku bi trebao donijeti kroz nekoliko dana, rekao je Beroš. “Svakoj vladi je u interesu voditi brigu o zdravlju građana, nije nelegitimno tražiti izvore cijepiva i izvan EU, pogotovo kada isporuka unutar EU-a šteka. Svatko traži svoj put. EK je toga svjesna”, rekao je.

Sve je više ljudi bez mirisa dugo nakon korone.

8:08 – AnOsmija, HipOsmija, Augezija, e to su izrazi koje liječnici koriste kad čuju da ste izgubili osjet mirisa ili okusa. A to je jedan od najpouzdanijih simptoma zaraze koronavirusom, znamo to još od početka epidemije, javlja RTL. I obično se miris i okus vrate nekoliko tjedana nakon što smo smo preboljeli koronu. Ali ima sve više ljudi koji i nakon nekoliko mjeseci ne osjećaju miris cvijeća, kave, kokica, deterdženta. Stručnjaci za post-koronu kažu kako to nije razlog za neku veliku brigu, ali za svaki slučaj pomoć ili savjet možete potražiti u post-covid dnevnoj bolnici.

Kolegica Donna Diana Prćić razgovarala je s preboljelim čovjekom kojem se ni nakon tri mjeseca njuh još uvijek nije u potpunosti vratio, ali i mladićem koji od rođenja ne zna kako miriše ovaj svijet. “Kad parfem nanesem osjetim ga prvih 20 sekundi i onda ga poslije uopće ne osjetim”, kaže Bojan Bernik iz Zagreba. Ovaj Zagrepčanin prebolio je koronu prije više od 2 mjeseca, ali je među onima kojima se još uvijek nije vratio do kraja ni miris niti okus. “Pomalo. Prije par tjedana vratilo se na 70 posto i onda je stalo. Inače imam istančan miris i okus, a sada baš nije tako jak, dosta je manji nego inače”, kaže Bernik.

Prema posljednjim istraživanjima, sličnu muku muči 56 % bolesnika i nakon što preboli. Dok ima onih koji ostanu bez mirisa na jedan dan ili tjedan, drugima to traje i više mjeseci – kaže voditelj kriznog Stožera u KB Dubravi. “Pratili su bolesnike kroz šest mjeseci sistematski s testovima, postoje načini testiranja toga i našli su da 12% bolesnika i nakon 6 mjeseci i dalje ima smetnje mirisa”, voditelj Kriznog stožera KB Dubrava Bruno Baršić. Od potpunog, srednjeg do blagog gubitka, niz je stupnjeva oštećenja njuha. Savjet liječnika, vježbati udisanjem intenzivnih mirisima poput eukaliptusa, ali: “Možda vodi bržem oporavku, ali još nemamo podataka, a ovo sve koliko dugo užasno traje, prekratko je da bi imali konačna mišljenja”, naglašava Baršić.

Do sada su u post covidu obradili 650 pacijenata, a očekuju da će ih biti još sigurno 2000. Sve ih više dolazi, kaže specijalist interne medicine i subspecijalist pulmologije u KB Dubrava Đivo Ljubičić: “Mi vidimo razne kliničke slike. Od nekih srčanih poremećaja, neuroloških, promjene raspoloženja, promjene okusa i mirisa kod ljudi.” A koroni dužan nije ostao ni sam liječnik s Klinike za plućne bolesti Jordanovac koji i sam pomaže onima čije pluća je napala. “Dominantni simptomi ostaju zaduha, umor, intolerancija napora, nekakav suhi kašalj koji ostaje bez razloga”, kaže pulmolog u Klinici za plućne bolesti Jordanovac Gzim Redžepi. “Postepeno se vratilo u cijelosti i mogu vam reći da sam se iskreno najviše veselio tome kad sam se tome vratio i onda sam shvatio koliko je život tužan bez toga”, kaže Redžepi.

Dok se preboljeli bore s novim načinom života, staro normalno bez znanja kako miriše primjerice cvijeće na proljeće je 41-godišnji Oto Lukša iz Virovitice. “Ne mogu si uopće predočiti kako je to imati normalan osjet njuha. Ne fali mi jer ne znam što propuštam”, kaže Oto Lukša iz Virovitice. Vjeruje da je ostao bez mirisa nakon što je skočio u bazen s 10 godina. “Udario sam nosom, nos je bio napuknuo, nismo išli kod doktora, nije izgledalo strašno. Moja mama tvrdi da od tad ne osjećam mirise, ali ja iskreno se ne sjećam da sam ikad osjetio mirise”, ispričao je Lukša. Dok on ne zna kako je to imati pa nemati u ovom slučaju miris, oni koji su to ipak doživjeli na svojoj koži u većem postotku su žene i to mlađe od 65 godina.

EU 2020. imala oko 450.000 smrtnih slučajeva više

8:06 – Zemlje Europske unije zabilježile su preko 450.000 smrtnih slučajeva više između ožujka i studenog 2020. nego u istom razdoblju između 2016. i 2019., pokazuju najnoviji podati statističke agencije Eurostat. Stručnjaci su koristili mjesečne podatke iz zemalja EU-a kako bi usporedili veću smrtnost u 2020. s prosjekom u istom razdoblju od 2016. do 2019. Statistička agencija Eurostat objavila je u utorak da podaci “daju opću sliku mortaliteta pod utjecajem pandemije covida-19 jer uključuju sve smrti neovisno o uzroku”. Oni su donijeli procijenjeni prosjek u EU koristeći podatke iz svih zemalja osim Irske, iz koje ih nisu dobili.

Prekomjerni broj smrti dosegao je vrhunac u studenom, kada je iznosio 40 posto više nego što je bio prosjek ranijih godina. Taj vrhunac u studenom uslijedio je nakon onog puno nižeg zabilježenog u travnju, tijekom prvog vala pandemije, kada je smrtnih slučajeva bilo oko 25 posto više od prosjeka. Nakon travnja brojevi padaju, da bi se ponovno počeli dizati u kolovozu, zajedno s brojem slučajeva koronavirusa. Vrhunac u studenom posebno je bio smrtonosan u Bugarskoj, Poljskoj i Sloveniji, gdje je povećanje bilo više od 90 posto. Povećanje broja smrtnih slučajeva u Belgiji u tom mjesecu bilo je gotovo 60 posto, a u Italiji i Njemačkoj 50 posto. U istom mjesecu Hrvatska je zabilježila 46,3 posto višu smrtnost, pokazuju podaci Eurostata.

‘Nula covida’ u Europi: Ideal ili iluzija?

8:05 – Dva milijuna Novozelanđana započelo je u ponedjeljak trodnevnu karantenu u Aucklandu zbog samo tri slučaja covida-19. Brzo i odlučno zatvaranje kako bi se život što prije vratio u normalu – to je strategija “nula covida” koju primjenjuju Azija i Oceanija. No je li to izvedivo i u Europi? Tom strategijom želi se u nekoj regiji ili zemlji smanjiti cirkulaciju koronavirusa na nulu strogim mjerama koje se uvode čim se zaraza pojavi. To se kombinira s drastičnom kontrolom žarišta (testiranje, praćenje, izolacija). Istodobno, normalan život može se nastaviti u područjima u kojima virusa nema. Sve više stručnjaka zauzima se da se takva startegija primijeni i u Europi. “Za zemlje koje su je usvojile prednost je trostruka”, istaknuo je švicarski epidemiolog Antoine Flahault. To su, na primjer, Novi Zeland, Australija, Kina, Tajvan i Vijetnam. “Na zdravstvenom planu, oni su nesporni svjetski prvaci po malom broju umrlih po stanovniku, a na društvenom život se odvija normalno. Barovi, restorani, kulturne i sportske aktivnosti, škole i sveučilišta normalno su otvoreni, a epidemiološke mjere gotovo i ne postoje”, objasnio je. “Na gospodarskom planu, Tajvan i Kina bilježe pozitivan rast BDP-a”, dodao je Flahault, direktor Instituta za globalno zdravlje pri Sveučilištu u Ženevi.

Hrvatska nabavlja rusko cjepivo

8:04 – Rusko veleposlanstvo u Hrvatskoj u kontaktu je sa službenim Zagrebom vezano uz pitanje opskrbe ruskim cjepivom protiv koronavirusa Sputnjik V, rekao je u utorak za agenciju RIA Novosti ruski veleposlanik Andrej Nesterenko. Iz veleposlanstva su ranije rekli da svakodnevno dobivaju upite hrvatskih građana o nabavi ruskog cjepiva. “Postoje kontakti s hrvatskim vlastima, ali iz razumljivih razloga ne možemo otkrivati detalje s obzirom na osjetljivost teme”, rekao je Nesterenko. Dodao je da svaka strana država mora odlučiti želi li kupiti cjepivo ruske proizvodnje. Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je u utorak navečer da je Hrvatska dogovorila s Rusijom suradnju oko nabave cjepiva, ali kako je na struci da nađe pravi put interventnog uvoza Sputnjika V. Kazao je da bi bilo optimalno da glavna regulatorna agencija EMA (Europska agencija za lijekove) odobri to cjepivo, što ruska strana, navodno očekuje u travnju. Hrvatska namjerava sljedećih tjedana nabaviti najmanje milijun doza ruskog cjepiva protiv koronavirusa Sputnjik V, a ako bude trebalo možda i do dva milijuna, neslužbeno doznaje jučer Jutarnji list.