SVE VIŠE HRVATA ODLAZI U NAJBOGATIJI GRAD NA SVIJETU; Čak 259 radi ih u jednoj tvrtki: ‘Ovdje imamo više mogućnosti nego u maloj Hrvatskoj’

Iduće godine u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, Dubaiju, održava se Dubai Expo, najveći svjetski gospodarski sajam ikad. Na sajmu će se predstaviti i Hrvatska pa je stoga ondje nedavno otvoren generalni konzulat naše zemlje koji će biti i na raspolaganju sve većem broju Hrvata koji žive u najbogatijem gradu na svijetu.

Tamo ih je petstotinjak, samo u aviokompaniji Emirates radi više od 250 Hrvata, a o njima je reportažu snimila N1 televizija.

‘Nije mi problem doći u Hrvatsku, let traje pet i pol sati’

“Jako te razmazi Dubai zato što ima mnogo više mogućnosti nego naša mala Hrvatska, naš Zagreb. Mnogo više toga se nudi. Međutim, treba se i na to prilagoditi, ali evo, zabavno je, vrlo je zabavno”, kazala je za N1 Anamarija iz Petrinje koja u Emiratesu radi i u Dubaiju živi već pet godina, ali napominje da će joj “domovina uvijek biti u srcu”.

Stoga često dolazi u domovinu.

“Gotovo svaka dva mjeseca idem doma jer, naravno, nedostaju mi moji, volim ih vidjeti. Nije mi problem, pet i pol sati traje let, to je stvarno nešto što nije problem odraditi”, kaže Anamarija.

Anamarija se ondje udala za kolegu iz iste kompanije. Ispričala je i kako se našla u Dubaiju.

“Pa, zapravo, moj put je bio puka slučajnost jer sam radila na drugom poslu. Jedan kolega me zapravo nagovorio da krenem s njim na intervju. I to je nekako sve spontano ispalo, dan za danom kako su se intervjui i krugovi sužavali shvatila sam da mi se zapravo nudi odlična prilika i mogućnost i evo me tu sad gdje jesam i jako sam zadovoljna”, rekla je Petrinjka iz Dubaija za N1.

Dobri odnosi s Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Sam Dubai grad je budućnosti. Gradilišta su na svakom koraku i grad se širi iz dana u dan. Ondje gotovo i nema lokalnog stanovništva. Oni koji su rođeni u Dubaiju, kao i oni koji su tamo stigli iz siromašnijih zemalja, većinom žive u starom gradu. Hrvata je u Dubaiju petstotinjak, a šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman ističe vrlo dobre političke i gospodarske odnose s Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

“Upravo iz tog razloga smo otvorili Generalni konzulat i kolega Jasmin Delić je tamo već mjesec dana. Postoje još neke organizacijske pripreme, ali u principu je sve u redu”, kazao je za N1 ministar vanjskih i europskih poslova.

Iz Dubaija u Hrvatsku stiže i sve više turista.

“Zbog velikog broja turista u međuvremenu smo organizirali direktnu avionsku liniju s kompanijom Emirates koju smo dogovorili i koja svaki dan, 12 mjeseci u godini, ima komunikaciju između Zagreba i Dubaija”, kaže ministar turizma Gari Capelli.

U Emiratesu radi 259 Hrvata, čak 16 su piloti

U aviokompaniji Emirates mnogo je zaposlenika iz Hrvatske.

“Imamo jako puno hrvatskih zaposlenika. Da budem precizniji, imamo 259 hrvatskih zaploslenika u Emiratesu. Većina, njih 210, članovi su kabinskog osoblja, ali imamo i 16 pilota, a trojica njih voze A380, najveći avion koji imamo u Emiratesu”, kazao je za N1 Thierry Aucoc, viši potpredsjednik Emiratesa za komercijalne poslove za Europu i Rusiju.

Da bi se zaposlili u Emiratesu, kabinsko osoblje mora proći ozbiljnu obuku na trening akademiji u Dubaiju.

“Trening traje osam tjedana. Uz inicijalni program, uči se i o sigurnosti u avionu, ali prolaze i intenzivni medicinski trening uz različite scenarije kako bi mogli pomoći putnicima. To uključuje sve što se može dogoditi na letu, od glavobolje do srčanog udara, napadaja astme pa čak i poroda u avionu. I takve stvari su se događale”, kazala je Jennesey Esmalla s trening akademije Emiratesa.

