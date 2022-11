“Dok je Herta Haas bila u zatvoru, Tito se u Beogradu spanđao s energičnom drugaricom Davorjankom Paunović-Zdenkom, koja je studirala francuski jezik na beogradskom filozofskom fakultetu. Bila je 29 godina mlađa od Tita, aktivna u ilegalnom pokretu, spretna i inteligentna, a pratio ju je glas vatrene žene, koja nije znala tiho voditi ljubav. Kad je u Zagrebu srela Tita, on ju opčinio šarmom, duhovitošću i položajem. Jednom su vodili ljubav u šatoru, a Davorjanka je urlala na sav glas tako da je cijela postrojba napustila položaje i otišla se hladiti u potok. Drugi put je Tita posjetila slovenska delegacija, no kad su se približili njegovom šatoru, čuli su njezino glasno stenjanje, okrenuli se i vratili se za sat vremena. Tito je bio dobro raspoložen i rekao im je: ‘Slovenci, Slovenci, kasnite, ali ništa zato, morao sam obaviti jedan ozbiljan posao’. Tito je imao dobre živce, navodno je s njom vodio ljubav i dok su padale granate. Titova veza s Davorjankom Paunović trajala je od 1941. do 1946. godine, sve dok nije umrla od tuberkuloze. Njezina smrt jako ga je pogodila, a pokopana je po vlastitoj želji pokraj jedne od Titovih rezidencija, na Dedinju u Beogradu, kao partizanka – na osami i bez nadgrobne ploče”, kazao svojevremeno je Simčić.