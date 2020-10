SVE TEŽE PRATE KONTAKTE ZARAŽENIH, CAPAK NAJAVIO PROMJENE: ‘Imamo slučajeve da ljudi lažu i sakrivaju kontakte’

‘Naravno da brojke zabrinjavaju… Moguće je da je već došlo do eksponencijalnog rasta’

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak komentirao je za N1 epidemiološku situaciju u Hrvatskoj, potvrdivši da danas imamo 748 novozaraženih. Ukupno je testirano oko 6500 tisuća, a 441 osoba je u bolnicama. “Naravno da brojke zabrinjavaju, u cijeloj Europi brojke rastu, nije to samo kod nas tako, zato i donosimo ove mjere”, rekao je Capak.

Izrazio je nadu da će uvedene mjere pokazati rezultate i da će brojke zaraženih početi padati. “Moguće je da je već došlo do eksponencijalnog rasta”, rekao je Capak, naglasivši da to još treba točno izračunati.

Skraćivanje samoizolacije

Capak je govorio i o skraćenju vremena samoizolacije, rekavši da su mnoge zemlje zapadne Europe prešle na 10 dana samoizolacije, jer tada drastično pada vjerojatnost da će netko oboljeti. “Naši epidemiolozi su to provjerili, gospodarstvo trpi radi toga i zato je taj prijedlog donesen. Radi se tek o prijedlogu”, rekao je Capak.

Dodao je da su epidemiolozi u stalnoj komunikaciji s ekspertnom skupinom Ministarstva zdravstva te istaknuo da je već postalo teško pratiti kontakte zaraženih.

“U situaciji kad imamo 740 oboljelih, svaki ima pet kontakata, izračunajte koliko bi trebalo kontaktirati ljudi da im se kaže da trebaju u samoizolaciju i objasniti im što to znači. To je nemoguće napraviti sa 100 epidemiologa u državi koje imamo u ovom trenutku”, rekao je Capak, dodavši da je epidemiolog Bernard Kaić predložio da osobe same sastave popis kontakata i dostave ga epidemiologu, a u nekim slučajevima to mogu obavljati i liječnici obiteljske medicine.

“Imamo slučaj da je netko sakrio kontakt, imamo slučaj da ljudi lažu i sakrivaju kontakte. To se ne sprječava time da mi pitamo ljude za kontakt. U ovom trenutku s ovako velikim brojem oboljelih neke stvari će sasvim sigurno promaknuti”, dodao je Capak.

Ne planiraju dodatne mjere

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo istaknuo je da upute za škole vrijede iste kao i na početku školske godine te da nema apsolutno nikakvoga razloga da sve škole prijeđu na nastavu online.

Također, ne planiraju se ni dodatne mjere, osim već ranije najavljenih i uvedenih.

“Zasad ne planiramo ništa dalje, pratit ćemo stanje, ali i dalje stoji da lokalni stožeri mogu još predložiti Nacionalnom stožeru strože mjere ili popuštanje nekih mjera”, rekao je Capak.

