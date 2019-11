SVE SU OČI UPRTE U PLENKOVIĆA; Stručnjakinja otkriva: ‘Jako je podcjenio sindikate. Sada su moguća samo dva rješenja, ali…’

Profesorica političke komunikacije: ‘Milanović ima toliko sreće u ovoj kampanji. Uslijed svih ovih događaja, uopće ne primjećujemo taj njegov eventualni ‘bahatluk’. Mislim da premijer, ili njegovi savjetnici, jednostavno podcijeni neke situacije i kao da misli da svi trebamo misliti kako nam kaže’

Nakon što su prosvjetari odbili “konačnu ponudu” Vlade, tako da će u ponedjeljak biti 36. dan štrajka učitelja i nastavnika, profesorica političke komunikacije Nikolina Borčić rekla je u razgovoru za N1 kako je premijer Andrej Plenković podcijenio sugovornike te da nakon svega predsjednički kandidat Zoran Milanović ima sreće jer se njegova “bahatost” više ne primjećuje.

“Milanović ima toliko sreće u ovoj kampanji. Uslijed svih ovih događaja, uopće ne primjećujemo taj njegov eventualni ‘bahatluk’. Mislim da premijer, ili njegovi savjetnici, jednostavno podcijeni neke situacije i kao da misli da svi trebamo misliti kako nam kaže. Ljudi su osjetljivi i svi mu lijepe etiketu da je bahat. Očito ima i on svoje granice do kojih može kontrolirati svoj izričaj”, kaže Borčić.

Podsjetila je da su trojica sindikalnih čelnika u rujnu 2015. poslali pismo tadašnjem premijeru Zoranu Milanoviću koji se “izvukao” na skorašnje izbore, nakon čega su izvukli pouku i započeli sa štrajkom prije predsjedničkih, ne parlamentarnih izbora. “Premijer ne može reći ‘izbori su, ne možemo ništa napraviti’. Ojačali su zahvaljujući valu naroda. Nisu oni postali bolji komunikatori, niti su bolje precizirali temu, to se dogodilo.”

Premijer je u fokusu javnosti

Na pitanje koliko je štrajk nanio političke štete Vladi Borčić kaže da će se to tek vidjeti.

“Šteta je što se ključni segmenti našeg društva, školstvo i zdravstavo, zanemaruju, a ta tema pokreće samo prije izbora. Hoće li se odraziti na izbore, vidjet ćemo. Važno je koji će biti sljedeći korak. Kad gledate komentare ljudi, percepcija društva se kanalizira kroz govor o tom štrajku. Sve oči su uprte u premijera. Hoće li situacija negativno utjecati na predsjedničku kandidatkinju HDZ-a, ovisi hoće li se ići u zabranu štrajka ili će Vlada pokušati prihvatiti zahtjeve. Nekako mi se ne čini da će sindikati popustiti. Prije svakih izbora događaju se štrajkovi, to nije samo kod nas. Teško možete u jednom mandatu napraviti neke velike promjene. Uglavnom se ljudi koji promjene moraju odraditi, oni u učionici, samo umore. Problemi se stvaraju pod tepih dok pod tepihom ima mjesta. Čini mi se da su ljudi generalno zasićeni pričama”, kaže Borčić.

Dva moguća rješenja

Na pitanje što misli o odluci čelnika sindikata da odluka o ponudi Vlade bude na članstvu, na učiteljima i nastavnicama, Borčić kaže kako je to bilo “jako mudro” te da su sada sve strane u “pat-poziciji”.

“Premijer ih je jako podcijenio. Nevjerojatna mi je bila situacija kada je izašao na Markov trg pred prosvjetare, kada su mu podigli transparent. Ne znam tko mu je to savjetovao. Prvo, bio je bez resorne ministrice, koja mora biti uključena u priču. Puno je pogrešaka i kad požar ‘postane atraktivan’, da citiram premijera, teško ga je ugasiti razumom. Kao da se nezadovoljstvo segmentima ovog društva prelilo na taj štrajk. Pogrešno je sad ići s argumentacijom nekakvih ucjena, da su taoci ovi ili oni, mislim da to ne vodi rješavanju problema”, smatra Borčić.

Dodaje kako joj se čini da su moguća samo dva rješenja, pristanak na povećanje koeficijenta ili zabrana štrajka. “Ili će pristati na koeficijent, a tu se opet vraćamo na učitelje i nastavnike kojima je taj posao poziv – naravno da je novac važan, ali u ovom trenutku koeficijent je metafora dostojanstva, mogućnosti promjene. Ili će, dakle, premijer pristati na promjenu koeficijenata, ili će uvesti zabranu štrajka. S tim da je, primjerice, Milanović to uveo zdravstvenim djelatnicima u svom mandatu, ali sada je situacija drugačija, kontekst je drugačiji. Mislim da će se to negativno preliti. Mislim da će učitelji i nastavnici otići u učionice, nije to segment društva koji će se sad inatiti radi inata, ali mislim da neće polučiti učinak koji misle da mogu polučiti tim mehanizmom”, smatra Borčić.

Neobična pozicija Blaženke Divjak

Što se tiče pozicije ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak, smatra kako je sve vrlo neobično jer bi, kako pretpostavlja, u nekoj državi “zdrave demokracije” sa sindikatima primarno pregovarao resorni ministar.

“Bila mi je neobična njezina izjava da ona nije dezerter, kao i onda da je bolje biti poslušnik, a ne osoba sa stavom. Kao da je komunicirala da njen stav nije niti uzet u obzir. Jučer je bila na pregovorima, ali koliko ima utjecaja na ishod pregovora – vidjet ćemo. Uistinu je pat-pozicija. Svi imaju svoj mehanizam moći s kojim mogu ‘priprijetiti’ drugoj strani. Ali gdje je tu rješenje?”, pita se ova profesorica političke komunikacije.

